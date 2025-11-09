42 giờ lênh đênh giữa biển của người đàn ông Lý Sơn: Ăn sống cua cá nhỏ để sinh tồn, ngửa mặt lên trời uống nước mưa

Trưa 8/11, khi vừa được các thuyền viên tàu hàng Hải Nam 39 cứu vớt, kéo lên boong tàu, ông Phan Duy Quang - một trong hai người nhảy xuống biển cứu người trong bão Kalmaegi rồi mất tích ở Lý Sơn - vẫn còn run rẩy. Hai tay tê cứng, toàn thân rã rời sau hơn 42 giờ lênh đênh giữa sóng lớn trong bão số 13.

Ông Quang và anh Sanh sau khi về đến đảo Lý Sơn đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân- Dân y để theo dõi sức khỏe.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, Ông Quang nhớ lại, khoảng 15h ngày 6/11 ông nhận tin anh D.Q.C. vì bực tức chuyện gia đình đã nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn tự vẫn. Ngay lập tức, ông cùng anh Lê Văn Sanh lên thúng câu ra biển cứu người. Do ảnh hưởng bão số 13, thời điểm đó vùng biển Lý Sơn có sóng gió rất dữ dội. Sau khi vớt được anh C., chiếc thúng câu chở 3 người bị cuốn trôi ra xa bờ. Mọi nỗ lực ứng cứu của người dân địa phương bất thành. Sóng dữ dội khiến thúng càng trôi nhanh.

“Chúng tôi mặc áo phao, bám chặt vào thúng đợi tàu ra cứu. Tuy nhiên sóng lớn quá, thuyền không tiếp cận được nên thúng cứ thế trôi dạt ra biển. Khoảng 2 giờ sau, đảo Lý Sơn đã mất hút trong màn mưa trắng trời. Trời bắt đầu sập tối, sóng gió nổi lên, lúc này tôi liên tục động viên 2 người còn lại cố gắng bám chặt vào thúng đừng để sẩy tay”, ông Quang kể.

Các y bác sĩ thăm khám cho ông Quang và anh Sanh.

Đến khoảng 20h ngày 6/11, chiếc thúng không thể trụ nổi trước các đợt sóng dữ dội của bão số 13, thúng bị lật úp, lúc này 3 người bám vào nhau trôi dạt trên biển. Chỉ một lúc sau, anh C. đuối sức nên bị sóng hất tung. Ông Quang bất lực nhìn anh C. này mất hút trong màn đêm. “Anh C. trôi mất chỉ còn tôi và Sanh bám vào nhau. Tôi động viên Sanh phải cố gắng nhưng đến gần nửa đêm thì nó cũng đuối sức, rồi chúng tôi lạc mất nhau”, ông Quang kể lại.

Cũng chia sẻ với VNExpress, ông Quang kể và cho biết lúc biển động mạnh, cua cá nhỏ bị sóng đánh trồi lên mặt nước, ông cố vớt đưa vào miệng để lấy sức cầm cự "Tôi ngửa mặt lên trời uống nước mưa".