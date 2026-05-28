42 cô dâu cùng “biến mất” kỳ lạ trong một đám cưới tập thể

Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi vừa bị phanh phui tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, khi 42 gia đình đến từ nhiều huyện khác nhau đã trở thành nạn nhân của một đám cưới tập thể giả tạo được tổ chức tại thành phố Dewas. Các chú rể cùng người thân đã có mặt đông đủ, háo hức chờ đợi nghi lễ bắt đầu, nhưng những cô dâu hứa hẹn trước đó đã không bao giờ xuất hiện.

Kế hoạch lừa đảo này được dàn dựng vô cùng công phu khi các nghi phạm nhắm thẳng vào những gia đình có con trai gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời. Lợi dụng tâm lý nôn nóng và nhẹ dạ cả tin của họ, nhóm đối tượng đã lấy ảnh của các người mẫu và những cô gái trẻ trên mạng xã hội về máy điện thoại để giới thiệu cho các nạn nhân. Chúng cam kết rằng đây là những cô gái mồ côi đang sống tại một trại trẻ ở thành phố Indore và sẽ đứng ra kết nối, tổ chức một buổi hôn lễ tập thể trọn gói.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát và đơn khiếu nại của các nạn nhân, các gia đình được thông báo lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 5 tại Dewas. Để tham gia, mỗi gia đình phải đóng một khoản chi phí từ 12.000 Rupee (khoảng 3,6 triệu đồng) đến 20.000 Rupee (khoảng 6,1 triệu đồng), thậm chí có người khai đã nộp tới 25.000 Rupee (khoảng 7,6 triệu đồng). Tổng số tiền nhóm lừa đảo chiếm đoạt ước tính vượt quá 1 triệu Rupee (khoảng 305 triệu đồng).

Theo lịch trình mà các nghi phạm đưa ra, các gia đình sẽ được sắp xếp đi lễ tại ngôi đền Mata Tekri vào ngày 24 tháng 5, sau đó nghỉ ngơi tại khu sân bãi thuộc câu lạc bộ ở vùng Radhaganj nhằm chuẩn bị cho sự kiện chính.

Mọi người đều đang tưởng mình sắp tham gia 1 lễ cưới tập thể (Ảnh minh họa)

Đúng hẹn, từ 8 giờ sáng ngày 24 tháng 5, các chú rể trong trang phục chỉnh tề cùng người thân đã tập trung tại khu vực Radhaganj. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ hoàn toàn ngỡ ngàng khi không thấy bất kỳ rạp cưới, sân khấu hay sự chuẩn bị nào cho một hôn lễ và quan trọng nhất là không có một bóng dáng cô dâu nào.

Tại hiện trường, các gia đình đã chất vấn hai người trong ban tổ chức là Mukesh Bairagi và vợ của ông ta là Sunita. Cặp đôi này liên tục tìm lý do trì hoãn, khẳng định các cô dâu đang trên đường di chuyển từ Indore đến. Sự chờ đợi kéo dài từ sáng sớm cho đến đêm muộn trong sự lo lắng tột độ của các nạn nhân cùng những lời giải thích quanh co, thay đổi liên tục của ban tổ chức. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tất cả mới cay đắng nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo.

Qua quá trình điều tra ban đầu, Mukesh Bairagi khai nhận với cảnh sát rằng anh trai của mình là Dinesh Das Bairagi, hiện đang làm việc tại Indore, là người đã gợi ý về việc tổ chức đám cưới cho các cô gái mồ côi và cung cấp số điện thoại của gia đình các chú rể. Mukesh cho biết sau khi các gia đình tập trung tại Dewas, anh ta đã gọi điện cho anh trai và được hứa hẹn sẽ đưa các cô dâu đến ngay, nhưng sau đó hoàn toàn mất liên lạc và điện thoại của Dinesh đã bị tắt máy. Ngoài ra, bố vợ của Mukesh là Narsingh Das Bairagi cũng được xác định là người môi giới, kết nối các nạn nhân với nhóm lừa đảo này.

Cơ quan cảnh sát địa phương đã chính thức khởi tố vụ án đối với 4 nghi phạm bao gồm Mukesh Bairagi, Sunita Bairagi, Dinesh Bairagi và Narsingh Das Bairagi. Hiện tại, Mukesh và Sunita đã bị bắt giữ, trong khi các tổ công tác đang khẩn trương truy tìm hai đối tượng còn lại.

Phó Cảnh sát trưởng Jaiveer Bhadoria cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc vào tối ngày 24 tháng 5 sau khi nhận được đơn trình báo từ một nạn nhân tên là Abhishek. Vụ án được lập hồ sơ xử lý theo Điều 318(4) của Bộ luật Hình sự Bharatiya Nyaya Sanhita về tội lừa đảo. Vì các nghi phạm đến từ huyện Vidisha nên một đội điều tra đã được cử đến đây để thu thập thêm chứng cứ và mở rộng vụ án.

Đối với 42 gia đình vượt đường xá xa xôi đến Dewas với hy vọng đón được con dâu về nhà, ngày vui của họ đã khép lại tại đồn cảnh sát trong sự bẽ bàng và tổn thương sâu sắc khi ngày trọng đại của cuộc đời bỗng chốc trở thành một trò đùa công khai.

Nguồn: NDTV