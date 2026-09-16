40.000 quả bom hạng nặng của Mỹ sắp tới Israel?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị bán cho Israel một lô đạn dược hàng không lớn trị giá tổng cộng 2,8 tỷ USD.

Tờ New York Times (NYT) đưa tin này, dẫn lời các quan chức Mỹ.

Gói vũ khí đề xuất bao gồm 20.000 quả bom Mk 84 và 20.000 quả bom BLU-117. Cả hai loại đều thuộc hạng bom 2.000 pound, có trọng lượng khoảng 900kg.

Dòng bom Mk 80 bao gồm Mk 84 và BLU-117 với thiết kế dạng module. Thân bom có thể được trang bị nhiều loại ngòi nổ, cánh đuôi và bộ dẫn hướng khác nhau. Đặc biệt, việc lắp đặt bộ đuôi JDAM với hệ thống dẫn hướng vệ tinh quán tính biến một quả bom không điều khiển thành loại đạn dược có độ chính xác cao.

Một mặt hàng riêng biệt trong gói là 20.000 đầu đạn xuyên phá I-2000, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố dưới lòng đất. Chúng được trang bị kíp nổ chậm, cho phép bom phát nổ sau khi xuyên qua đất, bê tông hoặc các chướng ngại vật khác.

Đề xuất này đã được trình lên các ủy ban liên quan của Quốc hội Mỹ để xem xét không chính thức. Tuy nhiên, vẫn chưa có thỏa thuận cuối cùng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa gửi thông báo bằng văn bản cho Quốc hội về thương vụ này.

Do vậy hiện tại không có thông báo nào về gói vũ khí này trên trang web của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rõ họ không bình luận về các đề xuất bán vũ khí cho đến khi chúng được thông báo chính thức cho Quốc hội.

Máy bay F-15 và bom hàng không với bộ kit JDAM.

Theo ghi nhận, phần lớn chi phí đạn dược cho Israel dự kiến sẽ được chi trả bởi chương trình Viện trợ Quân sự Nước ngoài của Mỹ. Việc sản xuất và vận chuyển một lượng đạn dược lớn như vậy có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm. Đồng thời chính quyền Mỹ cũng có các cơ chế để đẩy nhanh tiến độ cung ứng.

Đây không phải là thương vụ lớn đầu tiên cung cấp cho Israel các loại bom Mk 84, BLU-117 và I-2000. Vào tháng 2/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức phê duyệt khả năng bán 35.529 quả bom Mk 84 hoặc BLU-117 và 4.000 đầu đạn xuyên giáp I-2000 với tổng giá trị 2,04 tỷ USD.

Sau đó Ngoại trưởng Mỹ đã sử dụng quyền khẩn cấp và hủy bỏ quy trình thông thường để Quốc hội xem xét thỏa thuận này. Việc cung cấp đạn dược theo hợp đồng nói trên dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2026.

Năm 2024, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đình chỉ việc chuyển giao một lô bom hàng không nặng 2.000 pound cho Israel vì lo ngại về việc sử dụng chúng ở các khu vực đông dân cư của Dải Gaza. Lệnh cấm này đã được dỡ bỏ sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Những quả bom hạng nặng nói trên có thể được sử dụng để tấn công các công trình lớn, pháo đài và cơ sở hạ tầng ngầm. Tuy nhiên do khối lượng đầu đạn rất lớn, việc triển khai ở khu vực đô thị tiềm ẩn nguy cơ tàn phá trên diện rộng và thương vong cao đối với dân thường.