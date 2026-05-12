40.000 người đứng "hóng" miễn phí concert của nhóm nhạc lớn nhất thế giới, 150.000 bán hết chỉ trong 1 giờ

BTS một lần nữa khẳng định vị thế nhóm nhạc số 1 thế giới khi biến thủ đô Mexico City thành tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu trong những ngày qua. Nhóm vừa khép lại chuỗi 3 đêm diễn bùng nổ tại sân vận động Estadio GNP Seguros vào các ngày 7, 9 và 10/5 (theo giờ địa phương).

Dù ban tổ chức đã mở bán hơn 150.000 vé cho toàn bộ chặng dừng chân này, con số đó vẫn tỏ ra quá nhỏ bé so với nhu cầu thực tế của người hâm mộ. Toàn bộ lượng vé đã được tiêu thụ sạch sẽ chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng kinh ngạc nhất của chuyến lưu diễn lần này không chỉ nằm ở những con số doanh thu hay tốc độ bán vé, mà là cảnh tượng chưa từng có diễn ra vào đêm diễn thứ hai.

Mạng xã hội những ngày qua liên tục lan truyền những hình ảnh và đoạn video ghi lại sự hiện diện của một đám đông khổng lồ bao vây bên ngoài sân vận động. Theo các báo cáo ghi nhận, có tổng cộng hơn 100.000 người hâm mộ đã tập trung tại khu vực Estadio GNP Seguros trong ngày 9/5 và có đến hơn 40.000 người khác vẫn kiên trì đứng bên ngoài chỉ để nghe âm thanh vọng ra từ bên trong.

Đám đông này lớn đến mức đủ để lấp đầy thêm một sân vận động quy mô lớn khác, biến toàn bộ khu vực xung quanh thành một biển người mang màu tím đặc trưng của cộng đồng A.R.M.Y. Dù không thể theo dõi trực tiếp các màn trình diễn trên sân khấu, hàng vạn người hâm mộ vẫn cùng nhau hát vang các ca khúc, cổ vũ nhiệt tình và tạo nên một bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt không kém gì không gian bên trong.

Toàn cảnh concert BTS tại Mexico

Sức mạnh lan tỏa từ đám đông bên ngoài lớn đến mức các thành viên BTS cũng cảm nhận rõ rệt ngay trên sân khấu. Trong phần giao lưu với khán giả, Suga đã bày tỏ sự ngỡ ngàng và xúc động trước tình cảm quá lớn của người hâm mộ Mexico. Anh chia sẻ rằng bản thân nghe được thông tin về số lượng người tập trung bên ngoài đông ngang ngửa với số người đang ngồi trên khán đài.

Suga không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng muốn được tổ chức ở những địa điểm có sức chứa lớn hơn trong tương lai để đáp ứng tình cảm của mọi người. Nam nghệ sĩ đặt câu hỏi về việc liệu Mexico có địa điểm nào quy mô hơn không và khẳng định nếu có cơ hội quay lại, nhóm nhất định sẽ lựa chọn nơi đó để biểu diễn.

Sự xuất hiện của BTS tại Mexico không đơn thuần là một hoạt động thương mại mà còn mang đậm tính chất ngoại giao văn hóa. Trước đó, vào ngày 6/5, đích thân Tổng thống Mexico là bà Claudia Sheinbaum đã gửi lời mời chính thức tới 7 thành viên đến thăm Cung điện Quốc gia Palacio Nacional. Đây là một vinh dự hiếm hoi dành cho một nhóm nhạc quốc tế, cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của BTS đối với chính phủ và người dân bản địa.

Khoảnh khắc các thành viên cùng Tổng thống Sheinbaum xuất hiện trên ban công cung điện và vẫy chào hơn 50.000 người hâm mộ đang phủ kín quảng trường Zócalo đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của chuyến đi này. Sự kiện này đã minh chứng cho việc âm nhạc của BTS đã vượt qua rào cản ngôn ngữ và địa lý để trở thành cầu nối văn hóa quan trọng.

Những đêm diễn tại Mexico nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên BTS WORLDTOUR ARIRANG. Đây là tour diễn đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của nhóm sau nhiều năm vắng bóng với quy mô sản xuất thuộc hàng khủng nhất từ trước đến nay. Theo lịch trình công bố, tour diễn dự kiến đi qua 34 thành phố tại 23 quốc gia với tổng cộng từ 82 đến 85 đêm diễn.

Sau khi kết thúc chặng Mexico đầy ấn tượng, lịch trình của bảy thành viên sẽ tiếp tục dày đặc trong tháng 5 và thời gian tới. Nhóm dự kiến sẽ càn quét hàng loạt sân vận động lớn tại Mỹ bao gồm Stanford, Las Vegas, Los Angeles, Chicago và East Rutherford. Sau đó, hành trình âm nhạc của họ sẽ tiếp tục đổ bộ sang các thị trường trọng điểm tại châu Âu và các quốc gia khác thuộc châu Mỹ Latinh.

Các chuyên gia ngành giải trí và giới phân tích kinh tế đang đưa ra những dự đoán hết sức lạc quan về thành công thương mại của BTS WORLDTOUR ARIRANG. Với những đêm diễn sold - out hoàn toàn, tổng doanh thu của tour diễn lần này được kỳ vọng có thể chạm mốc 1,8 tỷ đô la mỹ.

Nếu con số này trở thành hiện thực, BTS sẽ vững vàng ở vị trí số 1 về doanh thu trong lịch sử Kpop, đồng thời ghi danh vào Top 5 tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trên quy mô toàn cầu. Những thành tựu này một lần nữa khẳng định vị thế bất bại của nhóm nhạc nam nhà Big Hit trên bản đồ âm nhạc thế giới, nơi sức nóng của nhóm dường như vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt sau nhiều năm.

