400 lao động một công ty được hỗ trợ 25 tỷ đồng trước ngày nhà máy rời “đất vàng”

Kế hoạch sắp xếp lao động được chia làm hai đợt. Đợt đầu dự kiến liên quan khoảng 243 người, với tổng số tiền chi trả khoảng 15 tỷ đồng. Đợt hai có khoảng 200 lao động, tương ứng ngân sách khoảng 10 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị CTCP Giầy Thượng Đình (mã: GTD) vừa thông qua khái toán chi phí phục vụ việc di dời cơ sở sản xuất, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 165 tỷ đồng.



Trong cơ cấu chi phí, doanh nghiệp dành khoảng 25 tỷ đồng để chi trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp lại bộ máy khi chuyển địa điểm sản xuất. Khoản tiền này dự kiến bắt đầu được giải ngân từ quý III/2026.



Theo phụ lục kèm nghị quyết, kế hoạch sắp xếp lao động được chia làm hai đợt. Đợt đầu dự kiến liên quan khoảng 243 người, với tổng số tiền chi trả khoảng 15 tỷ đồng. Đợt hai có khoảng 200 lao động, tương ứng ngân sách khoảng 10 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng khoảng 443 lao động nằm trong diện sắp xếp lại. Mức chi cho từng trường hợp sẽ được xác định căn cứ vào thời gian làm việc và mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.



Khoản 25 tỷ đồng dành cho người lao động chỉ chiếm một phần trong tổng ngân sách 165 tỷ đồng mà Giầy Thượng Đình dự kiến sử dụng cho quá trình di dời nhà máy.



Trong đó, khoản chi lớn nhất là gần 47,8 tỷ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị mới. Công ty đồng thời dự kiến dành hơn 43 tỷ đồng cho việc xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhà xưởng, kho tàng cùng các công trình phụ trợ tại cơ sở mới.



Khoảng 13,9 tỷ đồng khác sẽ được sử dụng để đầu tư hệ thống điện, trạm biến áp, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.



Đối với cơ sở cũ tại số 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Giầy Thượng Đình ước tính cần gần 9,9 tỷ đồng để phá dỡ công trình, dọn dẹp mặt bằng, thu gom và xử lý chất thải. Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử máy móc từ Nguyễn Trãi về địa điểm sản xuất mới tại Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, vào khoảng 2,1 tỷ đồng.



Theo nghị quyết, trong thời gian chưa hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ, ban điều hành được phép chủ động sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp để đáp ứng tiến độ di dời.



Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số tiền huy động được sẽ được sử dụng theo đúng phương án đã được cổ đông thông qua, đồng thời hoàn trả các khoản vốn mà công ty đã tạm ứng trước cho quá trình di dời.



Kế hoạch trên được triển khai trong bối cảnh nhà máy lâu năm của Giầy Thượng Đình tại số 277 Nguyễn Trãi đang được tháo dỡ. Khu đất này có diện tích hơn 36.100 m2, trong khi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sẽ được chuyển về Khu công nghiệp Đồng Văn.



Giầy Thượng Đình có lịch sử hoạt động từ năm 1957, là một trong những thương hiệu giày lâu đời tại Việt Nam.



Sau khi hoàn tất việc di dời, doanh nghiệp đề xuất phát triển khu đất tại Nguyễn Trãi thành tổ hợp nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ và trường học liên cấp. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 9.907 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.