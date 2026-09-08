Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập một kỳ tích lớn nhất Việt Nam

Đây là lần đầu tiên có một doanh nghiệp tư nhân vượt các tập đoàn Nhà nước hàng đầu để giữ vị trí số 1 về việc này ở Việt Nam.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Theo bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX 200) năm 2025 (tính cả doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân) do CafeF công bố, Vingroup là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đứng vị trí số 1, với số tiền thuế gần 148.800 tỷ đồng, tăng gấp 2,65 lần năm trước. Con số này cũng tương đương khoảng 5,6% tổng thu ngân sách quốc gia.

Thành lập năm 1993, Tập đoàn Vingroup hiện hoạt động trong 6 lĩnh vực cốt lõi, bao gồm: Công nghệ - công nghiệp; thương mại - dịch vụ; hạ tầng; năng lượng; thiện nguyện xã hội và văn hóa. Đến nay, các công ty trong hệ sinh thái của tập đoàn đã hiện diện tại hơn 12 quốc gia và tạo việc làm cho khoảng 400.000 lao động trên toàn cầu.

Riêng trong lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp, năm 2017, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tạo bước ngoặt với việc thành lập thương hiệu ô tô - xe máy VinFast. Tính đến nay, VinFast đã trở thành thương hiệu ô tô dẫn đầu doanh số tại thị trường Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô và 1 triệu xe máy điện trên toàn cầu trong năm 2026.

Đáng chú ý, VinFast cũng là hãng xe Việt Nam đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ, thể hiện chiến lược vươn tầm quốc tế mạnh mẽ của hệ sinh thái Vingroup.

Mẫu xe VinFast MPV 7. Ảnh: VIC

Cũng trên nền tảng năng lực công nghiệp, Tập đoàn Vingroup tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực công nghệ mới thông qua VinSmart Future, VinSOC, VinCSS cùng các doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất robot như VinMotion, VinRobotics, VinDynamics. Qua đó, tập đoàn từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ công nghệ quốc tế.

Về lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ, Vinhomes hiện vận hành 32 khu đô thị trên cả nước, phục vụ hơn 650.000 cư dân. Những dự án quy mô lớn của Vinhomes được đánh giá không chỉ mở rộng không gian đô thị, còn tạo ra các cực tăng trưởng kinh tế mới cho các địa phương.

Với lĩnh vực du lịch và bán lẻ, Vinpearl và Vincom Retail của tập đoàn khẳng định vị thế một trong những thương hiệu hàng đầu. Cụ thể, với 62 cơ sở khách sạn, nghỉ dưỡng tại 20 tỉnh thành, Vinpearl được Brand Finance xếp hạng là "Thương hiệu khách sạn mạnh nhất thế giới năm 2026". Trong khi đó, hệ thống 91 trung tâm thương mại Vincom lại đóng vai trò là điểm đến mua sắm và giải trí chủ chốt, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Vingroup ghi dấu ấn trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng xanh﻿

Vinspeed thuộc hệ sinh thái Vingroup tham gia đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: VIC

Đặc biệt, trong năm 2025, Vingroup chính thức mở rộng sang hai lĩnh vực chiến lược mới là Hạ tầng và Năng lượng xanh. Theo đó, thông qua đơn vị VinSpeed, tập đoàn tham gia kiến tạo các nền tảng hạ tầng quan trọng bằng việc khởi công hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (TP HCM) và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong khi đó, ở mảng năng lượng, VinEnergo triển khai các dự án tại nhiều địa phương để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh.

Ngoài các trụ cột kinh doanh, Tập đoàn Vingroup cũng tạo dựng uy tín trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Cụ thể, hệ thống giáo dục Vinschool hiện có hơn 51.000 học sinh tại 58 cơ sở. VinUniversity hướng đến mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Trong lĩnh vực y tế, Vinmec đã phát triển mạng lưới 17 cơ sở, ứng dụng các công nghệ y khoa tiên tiến như phẫu thuật robot hai chiều từ xa. Bên cạnh đó, Vingroup cũng xây dựng các không gian sáng tạo để lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra quốc tế.

Đáng chú ý, cùng với hoạt động kinh doanh, Vingroup luôn chú trọng trách nhiệm xã hội. Thông qua Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dành 35.000 tỷ đồng cho các chương trình an sinh - nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa; đồng thời mới đây bổ sung thêm 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân người có công với đất nước.



