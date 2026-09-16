40 tuổi yêu chàng trai kém 10 tuổi, ngày đầu hẹn hò đã gặp người nhà: Thân phận thực sự gây khó xử

Tôi từng nghĩ tuổi tác không quyết định tình yêu, cho đến ngày dẫn người yêu kém 10 tuổi đi hẹn hò và bất ngờ gặp một người quen khiến cả hai rơi vào tình cảnh khó xử.

Tôi 40 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và đã có vài năm sống một mình. Sau những đổ vỡ, tôi không còn đặt nặng chuyện phải lấy chồng hay xây dựng gia đình bằng mọi giá. Tôi chỉ mong gặp được một người khiến mình cảm thấy bình yên.

Anh xuất hiện khi tôi không còn chủ động tìm kiếm tình yêu. Anh 30 tuổi, chưa từng kết hôn, tính cách điềm đạm, sống có trách nhiệm và đặc biệt luôn tôn trọng tôi. Ban đầu, tôi cố giữ khoảng cách vì biết anh kém mình 10 tuổi. Nhưng càng trò chuyện, tôi càng nhận ra tuổi tác dường như không phải điều quan trọng nhất giữa hai người.

Sau gần nửa năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định chính thức hẹn hò. Buổi hẹn đầu tiên, anh chọn một nhà hàng khá yên tĩnh. Tôi đã chuẩn bị rất lâu, vừa hồi hộp vừa có chút ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi nghiêm túc bước vào một mối quan hệ.

Thế nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, một người phụ nữ từ bàn bên cạnh đi tới khiến tôi sững người. Đó là chị họ của anh. Trớ trêu hơn, chị ấy cũng chính là bạn học cấp 3 của tôi. Chúng tôi từng ngồi cùng bàn suốt một năm và vẫn còn giữ liên lạc lỏng lẻo trên mạng xã hội.

Chị nhìn tôi, rồi nhìn sang em họ và mất vài giây mới hiểu chuyện. Bữa ăn hôm ấy nhanh chóng trở nên gượng gạo. Sau khi biết chúng tôi đang yêu nhau, chị chỉ nói một câu khiến tôi ám ảnh: “Hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa?”

(Ảnh minh họa do AI tạo)

Tôi không ngờ chuyện ấy nhanh chóng đến tai gia đình anh. Mẹ anh gọi điện cho anh, rồi sau đó muốn gặp tôi. Điều khiến tôi bất ngờ là cả gia đình đều phản đối. Họ cho rằng tôi lớn tuổi hơn con trai họ, từng qua một lần đổ vỡ và khó có thể đem lại cho anh một tương lai như họ mong muốn.

Chị họ anh cũng khuyên tôi nên chủ động dừng lại. Chị nói bà con trong nhà đã bàn tán rất nhiều, còn bố mẹ anh sợ con trai vì tình cảm nhất thời mà đánh đổi những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

Tôi từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Tôi đã 40 tuổi, không còn đủ can đảm để níu kéo một người khi cả gia đình họ đều không chấp nhận mình. Tôi nói với anh rằng nếu anh cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ là người bước ra trước.

Nhưng anh không đồng ý. Anh nói điều anh cần không phải một người phụ nữ trẻ hơn, mà là người cùng anh xây dựng cuộc sống. Anh cũng xin tôi cho anh thời gian để thuyết phục gia đình.

Tôi quyết định không dùng những lời ngọt ngào để chứng minh tình yêu. Tôi chỉ lặng lẽ sống đúng với con người mình. Khi mẹ anh bị ốm, tôi cùng anh đến thăm, chuẩn bị đồ ăn và chăm sóc bà. Khi gia đình anh có việc, tôi chủ động giúp đỡ nhưng không cố lấy lòng bất kỳ ai.

Một lần, chị họ anh tìm gặp riêng tôi. Chị hỏi vì sao tôi vẫn kiên trì khi biết cả nhà phản đối. Tôi chỉ trả lời: “Em không muốn tranh giành anh ấy với gia đình. Em chỉ muốn mọi người có cơ hội nhìn thấy tình cảm của chúng em bằng những gì chúng em làm.”

Có lẽ câu nói ấy đã khiến chị thay đổi suy nghĩ. Sau đó, chị bắt đầu nói chuyện với bố mẹ anh nhiều hơn về tôi. Chị kể rằng người bạn học năm nào của mình giờ vẫn sống tử tế, độc lập và nghiêm túc với tình cảm.

Ba tháng sau, trong một bữa cơm gia đình, mẹ anh chủ động gắp thức ăn cho tôi. Bà chưa nói lời đồng ý, nhưng trước khi tôi ra về, bà bảo: “Nếu hai đứa đã quyết định thì hãy sống cho tốt. Đừng để người ngoài nói gì làm ảnh hưởng.”

Tôi hiểu, đó chưa phải một cái kết hoàn toàn viên mãn. Nhưng với tôi, tình yêu chưa bao giờ là chuyện phải khiến tất cả mọi người lập tức đồng ý. Điều quan trọng là hai người trong cuộc có đủ chân thành, đủ trách nhiệm và đủ kiên định để cùng nhau bước tiếp hay không.

(Tâm sự của độc giả)