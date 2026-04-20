HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

“40 tuổi, tôi không nghĩ mình sẽ bị suy thận”: Lời cảnh báo từ thói quen nhiều người mắc

Ngọc Minh |

Ở tuổi 40, anh T.N.L (Hà Nội) chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối mặt với suy thận - căn bệnh vốn thường bị xem là “của người già”.

Làm kinh doanh tự do, thường xuyên tiếp khách, anh L. được bạn bè nhận xét là người “đã chơi là hết mình”. Công việc gắn liền với các cuộc gặp gỡ, rượu bia trở thành một phần khó tránh. Để giữ tỉnh táo, anh còn thường xuyên sử dụng thuốc giải rượu.

Theo chia sẻ, trung bình mỗi tuần anh có 2–3 buổi nhậu cùng đối tác, bạn bè. Anh luôn tin mình có sức khỏe tốt, ngoài vấn đề dạ dày thì không nghĩ cơ thể có bệnh lý nào đáng lo ngại.

Tuy nhiên, khoảng hai tuần trước khi nhập viện, anh bắt đầu xuất hiện các nốt ban đỏ rải rác ở tay, chân và toàn thân. Đáng chú ý, mỗi lần uống rượu bia, các nốt này lại nổi nhiều hơn và gây ngứa râm ran.

Ban đầu, anh cho rằng đó chỉ là biểu hiện “nóng trong” do rượu bia nên không đi khám. Khi tạm ngừng uống, các nốt ban có giảm. Nhưng ở lần uống tiếp theo, tình trạng lại tái phát nặng hơn.

Trong một lần đi khám vì đau xương, anh L. tiện hỏi bác sĩ về tình trạng phát ban. Nghi ngờ sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm nhưng kết quả âm tính. Sau đó, anh được kiểm tra thêm chức năng thận và chụp CT ổ bụng. Kết quả khiến anh bàng hoàng: suy thận mạn giai đoạn sớm.

“Không nghĩ mình còn trẻ mà đã mắc bệnh này”, anh L. chia sẻ.

Anh được chỉ định dùng thuốc để duy trì phần chức năng thận còn lại, đồng thời phải thay đổi chế độ sinh hoạt: hạn chế rượu bia, ăn nhạt, giảm thịt đỏ.

- Ảnh 1.

Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo (ảnh: N.M).

Nhìn lại, anh L. thừa nhận những thói quen tưởng như vô hại uống rượu bia thường xuyên, ăn mặn, ăn nhiều thịt chính là nguyên nhân khiến thận bị quá tải trong thời gian dài.

“Tôi chỉ muốn nhắn mọi người: đừng chủ quan. Hãy ăn uống khoa học, hạn chế rượu bia, ăn nhạt để tránh rơi vào hoàn cảnh như tôi”, anh L. nói.

Vì sao suy thận lại biểu hiện trên da?

Theo bác sĩ Mai Trà My, Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng ngứa, nổi ban ở người suy thận không đơn thuần là bệnh ngoài da, mà là biểu hiện của sự “nhiễm độc” từ bên trong cơ thể.

Khác với ngứa do côn trùng đốt hay dị ứng thời tiết – thường giảm khi bôi thuốc – ngứa do suy thận (ngứa do urê huyết) có đặc điểm rất riêng.

“Người bệnh thường cảm thấy ngứa từ bên trong, âm ỉ, râm ran dưới da, vô cùng khó chịu. Đặc biệt, cơn ngứa thường tăng mạnh vào ban đêm, gây mất ngủ kéo dài và khiến cơ thể suy kiệt”, bác sĩ My cho biết.

Theo chuyên gia, có ba cơ chế chính khiến da trở thành “nạn nhân” của suy thận gồm:

- Tích tụ độc tố trong máu: Khi chức năng thận suy giảm, các chất như urê, phospho không được đào thải, tích tụ trong máu và mô da, kích thích đầu dây thần kinh gây ngứa.

- Da khô nghiêm trọng: Người bệnh suy thận thường giảm tiết mồ hôi, khiến da khô, nứt nẻ và nhạy cảm hơn.

- Rối loạn chuyển hóa canxi – phospho: Sự mất cân bằng này dẫn đến lắng đọng canxi – phosphat ở da và mạch máu, làm tăng cảm giác ngứa.

Khi nào cần đi kiểm tra thận?

Bác sĩ My khuyến cáo, nếu tình trạng ngứa kéo dài kèm theo các dấu hiệu sau, người dân cần sớm kiểm tra chức năng thận:

- Phù: Sưng mí mắt, phù chân, ấn lõm lâu hồi phục.

- Nước tiểu bất thường: Có bọt lâu tan, màu sẫm, lượng nước tiểu giảm.

- Hơi thở bất thường: Có mùi khai nhẹ hoặc vị kim loại trong miệng.

- Mệt mỏi kéo dài: Da nhợt nhạt, mất ngủ, giảm tập trung.

Các chuyên gia nhấn mạnh, nổi mẩn, ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân không nên xem nhẹ. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời, từ đó làm chậm tiến triển và bảo vệ chức năng thận.

3 loại rau có thể gây hại cho thận nếu ăn quá nhiều: Thích tới mấy cũng phải cẩn trọng
Tags

suy thận

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại