40 tuổi, nhận cú tát trời giáng từ AI: Nếu không muốn bị đào thải phải 'dắt túi' ngay QUY TẮC SINH TỒN MỚI

Cách đây một thời gian, tôi đã xem một video trên Internet. Một người phụ nữ đến từ Nghĩa Ô, Chiết Giang, giới thiệu sản phẩm của mình bằng tiếng Ả Rập lưu loát. Khi xem xét kỹ hơn, tôi phát hiện ra rằng video này thực chất được tạo ra bởi AI.

Theo lời bà Fu Jiangyan, bà đã kinh doanh xuyên biên giới hơn 10 năm. Trước đây bà chủ yếu dựa vào giao thông ngoại tuyến, khi gặp khách hàng nước ngoài, bà sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh đơn giản. Từ khi biết đến DeepSeek, bà bắt đầu sử dụng để làm video. Toàn bộ quá trình, từ chụp đến tạo ảnh, tạo video chỉ trong vòng 10 phút.

Bà cũng chia sẻ thêm, từ khi bà "thành thạo" nhiều ngôn ngữ, các kênh bán hàng đột nhiên được mở ra, với ngày càng nhiều đơn hàng từ nước ngoài, khiến hàng trở nên khan hiếm.

Kể từ khi DeepSeek ra đời, ngày càng có nhiều người sử dụng nó để kiếm tiền. Một bloger đã thành lập một nhóm đột phá AI để kiếm một khoản tiền nhỏ bằng cách sử dụng DeepSeek. Phí tham gia là 62 NDT. Chỉ trong một tuần, cộng đồng đã có hơn 7.900 thành viên và tạo ra doanh thu gần 400.000 USD.

Hay một bloger khác đã sử dụng DeepSeek để tạo ra ca khúc hit "Seven Days of Love" chỉ trong 2 giờ và bán bản quyền với giá hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Từ ChatGPT phổ biến năm ngoái đến DeepSeek năm nay, AI đã trở thành “mã lệnh làm giàu nhanh chóng” của thời đại.

Nơi nào có niềm vui, nơi đó cũng có nỗi buồn

Sự tiến hóa và lặp lại của AI là cơ hội hiếm có để kiếm tiền đối với một số người, nhưng lại là thảm họa đối với nhiều "người lao động".

Vài ngày trước, một số ảnh chụp màn hình nội bộ từ công ty mẹ của Hansu là Shangmei Co., Ltd. đã lan truyền trên Internet. Theo các ảnh chụp màn hình, các bộ phận pháp lý, dịch vụ khách hàng, trung tâm đổi mới sản phẩm mới và đổi mới nội dung sẽ phải đối mặt với việc sa thải nhiều vị trí nhân sự.

Theo đó, 50% nhân viên pháp lý sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại 20% có thể sử dụng AI. 95% nhân viên chăm sóc dịch vụ khách hàng sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại 5% có thể sử dụng AI. 80% số người trong bộ phận đổi mới nội dung sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại 20% có thể sử dụng AI. Một nhóm sẽ phải thực hiện công việc của 20 nhóm trước đó.

Cơn bão AI đang càn quét nơi làm việc, tác động đến mọi loại ngành nghề và không ai biết ai sẽ là người tiếp theo bị loại bỏ. Chỉ tháng trước, Estee Lauder đã thông báo sẽ cắt giảm 5.800 đến 7.000 việc làm, đây là kế hoạch sa thải lớn nhất trong gần một thập kỷ.

Năm ngoái, IBM đã thông báo rằng họ sẽ tạm dừng tuyển dụng những vị trí mà AI có thể xử lý và có kế hoạch thay thế 8.000 việc làm bằng AI trong vòng 5 năm. Điều này có nghĩa là khoảng 8.000 nhân viên có thể phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp.

Theo CEO Krishner của IBM, việc đình chỉ tuyển dụng chủ yếu xảy ra ở các phòng chức năng nội bộ như phòng nhân sự.

Nhóm “công chức AI” đầu tiên của Thâm Quyến được phát triển dựa trên DeepSeek gần đây đã chính thức nhậm chức. 70 "nhân viên số" này có thể đạt tỷ lệ chính xác trên 95% trong việc hiệu chỉnh định dạng tài liệu, rút ngắn thời gian rà soát tới 90% và kiểm soát tỷ lệ lỗi trong vòng 5%.

Nó không chỉ cực kỳ hiệu quả mà còn không cần nghỉ ngơi, không cần tiền lương và không cần an sinh xã hội.

"Bát cơm" sắt vốn uy tín trước kia cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Ngoài ra còn có người dẫn chương trình AI, người dẫn chương trình AI, biên kịch AI, bác sĩ AI... Những nghề mà chúng ta từng nghĩ là không thể thay thế đang dần bị thay thế.

Goldman Sachs, một ngân hàng đầu tư quốc tế, đã từng công bố một báo cáo: "Người ta ước tính rằng 300 triệu việc làm trên toàn thế giới sẽ bị thay thế bởi AI tạo ra trong 10 năm tới". Những gì từng có vẻ như là một tuyên bố giật gân đang dần trở thành hiện thực.

Khoảng cách giữa bạn và AI

Việc một người có biết sử dụng trí tuệ nhân tạo hay không cũng sẽ đẩy nhanh quá trình phân tầng giữa các lao động.

Nicholas, giám đốc Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo MIT đã chỉ rõ: "Tốc độ lặp lại kỹ năng sẽ quyết định khả năng sống sót của một người trong thời đại AI".

Nhóm người đầu tiên làm chủ được AI tại nơi làm việc đã bỏ xa các đồng nghiệp của mình. Nơi làm việc trong tương lai đang bị thu hẹp và tái cấu trúc với tốc độ chóng mặt. Khoảng cách giữa bạn và AI quyết định liệu bạn sẽ đứng ở vùng loại trừ hay đạt đến đỉnh tháp tiến hóa trong tương lai.

Với sự phát triển của AI, một cuộc cách mạng công nghiệp và chuyên môn mang tính đột phá đang diễn ra. Làn sóng AI là không thể đảo ngược. Nếu bạn muốn tránh bị loại khỏi nơi làm việc, bạn phải học những quy tắc sinh tồn mới.

- Tăng cường năng lực “cốt lõi con người”

AI có khả năng xử lý dữ liệu và thực hiện nhiệm vụ, nhưng nó không thể thay thế được những cảm xúc đặc biệt và trí thông minh xã hội của con người.

Ví dụ, bạn hãy phát triển các khả năng không thể thay thế như khả năng sáng tạo, kỹ năng xã hội, khả năng ra quyết định, sự đồng cảm, tư duy liên ngành,...

- Cải thiện khả năng hợp tác giữa con người và máy móc

Musk đã từng nói: Không phải máy móc sẽ thay thế con người, mà những người biết sử dụng máy móc sẽ thay thế những người không biết sử dụng máy móc.

Thay vì lo sợ bị AI thay thế, tốt hơn là chúng ta nên chủ động nắm bắt AI và sử dụng nó như một công cụ để cải thiện bản thân. Bạn cần học cách sử dụng AI để thay thế các công việc lặp đi lặp lại và tẻ nhạt.

Nếu bạn là bác sĩ, bạn có thể sử dụng AI để giúp bạn đưa ra khuyến nghị về chẩn đoán và điều trị. Điều này giúp bạn có thời gian nhiều hơn cho việc đánh giá toàn diện các tình trạng phức tạp và chăm sóc bệnh nhân trực tiếp.

Nếu bạn là kỹ sư phần mềm, bạn có thể để AI nhanh chóng xác định các lỗi mã tiềm ẩn và lỗ hổng bảo mật trong giai đoạn đánh giá mã để cải thiện hiệu quả phát triển.

Nếu bạn là giáo viên, bạn có thể sử dụng Deepseek để lập kế hoạch bài học và thiết kế các buổi học tương tác trên lớp nhằm giảm bớt gánh nặng.

- Tiếp tục phát triển

Trong thời đại AI, rủi ro lớn nhất không phải là bản thân công nghệ mà là sự kiêu ngạo và sợ từ chối thay đổi. Nếu bạn muốn trở nên bất khả chiến bại, chìa khóa là phải có khả năng tiếp tục học hỏi và đổi mới.

Những doanh nhân đi đầu trong khoa học và công nghệ như Jack Ma, Vương Truyền Phúc, Lôi Quân, Lưu Cường Đông...tất cả họ đều là những người học hỏi liên tục và đón nhận sự thay đổi.

Đặc biệt là Nhậm Chính Phi, mặc dù năm nay đã 81 tuổi nhưng ông vẫn theo kịp thời đại và học hỏi những công nghệ tiên tiến nhất.

Ở tuổi 40, đó là khủng hoảng tuổi trung niên hay bước ngoặt tuổi trung niên? Quyết định là ở bạn.

AI là tấm gương thần giúp soi rõ những kẻ trì trệ. AI cũng là nấc thang lên thiên đường, giúp những ai theo kịp thời đại vươn tới đỉnh cao.

Những người không ngừng đổi mới bản thân sẽ không bao giờ bị thời đại này bỏ rơi.

***

Người sáng lập DeepMind bày tỏ: “AI không phải là đối thủ của con người, mà là tấm gương phản ánh những hạn chế của chúng ta, nhưng cũng phản ánh những khả năng vô hạn".

Những người chỉ dựa vào kinh nghiệm quá khứ và trì trệ sẽ chắc chắn bị đào thải. Chỉ những ai chủ động đón nhận sự thay đổi và tận dụng AI mới có cơ hội thành công trong tương lai.