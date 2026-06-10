40 tuổi mà như mới hơn 20 thì chỉ có “yêu quái”: Visual như bạch ngọc điêu khắc, mỹ nhân hàng real phải vậy

Gương mặt xinh đẹp, thần thái sang trọng, thời trang đỉnh nóc, nữ diễn viên cho thấy tuổi tác với cô dường như chỉ là những con số mà thôi.

Nhắc đến những tường thành nhan sắc của làng giải trí Trung Quốc, Dương Mịch luôn là cái tên được nhiều người nghĩ đến ngay lập tức. Mới đây, cô tiếp tục khiến khán giả mê mệt trước visual tuyệt đẹp của mình khi xuất hiện tại một sự kiện lớn.

Trạng thái nhan sắc của Dương Mịch thực sự quá ấn tượng.

Xinh đẹp, trẻ trung, sang trọng - đó là những gì người ta có thể nói về Dương Mịch với lần xuất hiện mới nhất.

Ở tuổi 40, Dương Mịch vẫn duy trì được vẻ trẻ trung khó tin. Không chỉ vậy, cô còn tỏa ra khí chất ngôi sao ấn tượng. Gương mặt xinh đẹp, thần thái sang trọng, thời trang đỉnh nóc, Dương Mịch cho thấy tuổi tác với cô dường như chỉ là những con số mà thôi.

Trên mạng xã hội, netizen đang dành rất nhiều lời khen cho nữ diễn viên sinh năm 1986. Thậm chí, có người nói đùa rằng 40 tuổi mà trông như chỉ 24 hay 25 thế này thì chỉ có thể là yêu quái mà thôi:

- Nay chị Mịch diện 2 outfit thì đều ưng cả 2, trộm vía nay trạng thái siêu tốt.

- Cận cảnh nè, phải nói là sang lắm luônl. Cái mặt nhìn là thấy kiêu kì không thể nghèo nổi luôn á.

- Mong sau này bằng tuổi Dương Mịch cũng có thể trẻ như vậy.

- Dương Mịch 40 tuổi mà trẻ ghê thế nhỉ, cứ như 24, 25 thôi ấy. Tất nhiên là cũng nhờ make-up nữa nhưng 40 mà trẻ thế này thì chỉ có yêu quái thôi, haha.

- Cô Mịch sang điên.

Nói thêm về Dương Mịch, không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình mà thời gian gần đây, cô còn có sự trở lại đầy mạnh mẽ trong sự nghiệp diễn xuất. Cụ thể, sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ Tân 1944, Dương Mịch đã đạt thành công lới khi đóng chính Sinh Vạn Vật. Đây được xem là một trong những tác phẩm hay nhất năm 2025, vai diễn Ninh Tú Tú của Dương Mịch cũng nhận được những lời khen ngợi.

Vai diễn Ninh Tú Tú trong Sinh Vạn Vật khiến khán giả phải có cái nhìn khác về Dương Mịch.

Cô góp công lớn giúp Sinh Vạn Vật trở thành một trong những bộ phim thành công bậc nhất 2025.

Thời gian này, Dương Mịch đang tham gia ghi hình cho bộ phim Giang Sơn Đại Đồng. Đây là dự án trọng điểm của nền tảng Tencent Video, thuộc thể loại cổ trang lịch sử. Trong phim, Dương Mịch đảm nhận 2 vai Phùng Thụy/Phùng Yên Nhi.

Phùng Thụy vốn là công chúa Bắc Yến, thế nhưng đã phải chấp nhận hòa thân ở Bình Thành khi mà đất nước gặp nguy trước sức mạnh của quân đội Bắc Ngụy do hoàng đế Thác Bạt Đảo thống lĩnh. Dẫu vậy, việc Phùng Thụy chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình vẫn không cứu Bắc Yến thoát khỏi số phận diệt vong.

Giang Sơn Đại Đồng là dự án phim lịch sử cổ trang đầy hứa hẹn của Dương Mịch.

Phùng Yên Nhi là cháu gái của Phùng Thụy, phải lớn lên với thân phận nô lệ thấp kém. Tuy nhiên, cô quen biết với hoàng tôn Thác Bạt Tuấn. Việc này trở thành bước ngoặt thay đổi số phận của cô.

Nhờ sự giúp đỡ của Thác Bạt Tuấn cũng như trí tuệ của mình, Phùng Yên Nhi dần trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình Bắc Ngụy. Khi mà Thác Bạt Tuấn qua đời, tình cảnh triều đình trở nên rối ren. Phùng Yên Nhi cuối cùng trở thành người có vai trò quan trọng trong việc ổn định cục diện.