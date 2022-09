4 yếu tố quyết định thành bại trong chiến dịch phản công của Ukraine

Bản đồ với vùng màu vàng xỉn do Ukraine kiểm soát, màu tím do Nga kiểm soát trước ngày 24/2/2022 và màu đỏ do Nga kiểm soát sau 24/2; các điểm màu vàng sáng hơn là khu vực do Ukraine giành lại gần đây.