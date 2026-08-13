4 xe Nhật lọt top 10 doanh số tháng 7 thì Mitsubishi góp 2 mẫu: Xpander trở lại, Xforce vẫn bán mạnh nhất

Vẫn là 4 mẫu xe Nhật “đua top” cùng nhóm xe điện Việt Nam trong bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất, song tháng 7 này chứng kiến sự thay đổi nhẹ khi Mitsubishi góp 2 mẫu, Toyota giảm còn 1.

Top 10 doanh số tháng 7: Vẫn chỉ có VinFast và xe Nhật

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, danh sách 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2026 vẫn là sự áp đảo của các mẫu xe điện. Tương tự tháng trước đó, top 10 lần này vẫn có sự góp mặt của 6 mẫu xe điện VinFast, 4 mẫu còn lại là xe xăng đến từ Nhật.

Tuy nhiên, so với tháng 6, nhóm xe Nhật trong top 10 doanh số tháng 7 có sự xáo trộn. Toyota Innova Cross tụt hạng, Mitsubishi Xpander xuất hiện trở lại, xếp ngay sau Xforce. Như vậy, Mitsubishi góp 2/4 mẫu xe Nhật trong danh sách này. Hai mẫu còn lại là Toyota Yaris Cross và Mazda CX-5.

Nếu chỉ xét riêng doanh số xe động cơ đốt trong, xe Nhật cũng áp đảo trong bảng xếp hạng top 10. Có tới 8/10 mẫu xe đến từ các thương hiệu Nhật là Toyota, Mitsubishi, Mazda và Honda. Hai mẫu còn lại của Ford từ Mỹ. Xe Hàn Quốc vắng bóng trong nhóm doanh số này.

Mitsubishi duy trì cả sức bán và khuyến mại khủng

So với tháng trước, doanh số của Xforce và Xpander đều duy trì tăng trưởng. Xforce vẫn là mẫu xe bán tốt nhất của Mitsubishi với 1.170 xe bán ra. Xếp sau là Xpander với 1.083 xe. Đây là hai mẫu xe đóng góp lớn nhất vào tổng cộng 3.216 xe bán ra trong tháng 7 của Mitsubishi. Đứng ở vị trí thứ 3 là Destinator với doanh số 725 xe.

Xforce vẫn là xe bán chạy nhất của Mitsubishi trong tháng 7 vừa qua. Ảnh: Đại lý

Mặc dù là mẫu xe bán chạy thứ 3 của Mitsubishi, không thể phủ nhận vai trò rất quan trọng của mẫu SUV 7 chỗ mới Destinator trong việc giữ vị thế số 2 của thương hiệu Nhật trong VAMA từ đầu năm cho tới hết tháng 7. Với 24.833 xe bán ra trong 7 tháng đầu năm, Mitsubishi giữ khoảng cách với thương hiệu đứng ngày sau là Ford với doanh số 24.361 xe. Riêng Destinator đóng góp tới 5.914 chiếc.

Từ đầu năm tới nay, các mẫu xe Mitsubishi vẫn liên tục được duy trì các chương trình khuyến mại, thậm chí tăng về giá trị quà tặng trong những tháng gần đây. Đáng chú ý nhất là trong tháng 8/2026, Destinator lần đầu tiên được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 78 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 780 triệu xuống còn 702 triệu đồng.

Xếp sau Xforce và Xpander về doanh số nhưng Destinator cũng đóng góp lớn để Mitsubishi duy trì vị trí thứ 2 trong VAMA. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc dưới Destinator, Xforce cũng được mở rộng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí sang toàn bộ 3 phiên bản, tương đương khoản lăn bánh giảm 60-72 triệu đồng. Nếu trừ hết khuyến mại, giá thực tế của Xforce dao động từ 545 triệu đến 648 triệu đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số Xforce tăng tới gần 30%.

Tương tự Xforce, Xpander cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các bản. Trong đó, bản Xpander Cross có mức khuyến mại cao nhất tới 90 triệu đồng kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng. Các phiên bản MT, AT và AT Premium nhận quà tặng nhiên liệu từ 10 đến 36 triệu đồng tùy bản.

Nhờ chính sách khuyến mại được đẩy mạnh, doanh số của Mitsubishi trong tháng 8 có cơ sở để tiếp tục duy trì đà tăng. Trong đó, Destinator là mẫu xe có biến động giá lớn nhất khi hạ giá lăn bánh xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, thậm chí thấp hơn phần lớn các đối thủ cùng phân khúc mà chỉ có 5 chỗ.

Đáng chú ý, cả 3 mẫu xe của Mitsubishi đều sở hữu những yếu tố phù hợp để tranh giải tại Car Choice Awards 2026. Trong đó, Xpander và Xforce đáp ứng tốt các tiêu chí ở hạng mục "Xe cho gia đình dưới 600 triệu", còn Destinator là ứng viên phù hợp cho hạng mục "Xe cho gia đình 600 triệu - 1 tỷ".