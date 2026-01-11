4 vị trí trong nhà dễ "dẫn lối" cho rắn bò vào

Nhiều người nghĩ rắn bò vào nhà là chuyện hiếm, chỉ xảy ra ở vùng quê hoặc nhà gần rừng. Nhưng thực tế, không ít gia đình ở khu dân cư, thậm chí nhà phố, vẫn từng gặp cảnh rắn xuất hiện trong sân, nhà kho, thậm chí bò sát cửa ra vào. Rắn không tự nhiên chọn nhầm chỗ. Trong phong thủy lẫn sinh thái, có những vị trí trong nhà vô tình trở thành lối dẫn khiến rắn tìm đến.

1. Khe hở chân tường, nền nhà ẩm thấp

Đây là cửa ngách phổ biến nhất. Những khe nứt nhỏ ở chân tường, mép gạch, chỗ tiếp giáp giữa nền và tường thường mát, tối, ẩm - đúng môi trường rắn ưa thích. Đặc biệt ở nhà lâu năm, nhà xây trên nền đất yếu hoặc khu vực hay đọng nước.

Vì sao rắn dễ vào từ đây: Rắn có thân mềm, chỉ cần khe hở vài cm là có thể luồn qua. Những khe này cũng thường có côn trùng, chuột nhỏ đều là nguồn thức ăn hấp dẫn.

Cách xử lý

- Trám kín toàn bộ khe nứt bằng xi măng, keo chống thấm hoặc silicon chuyên dụng

- Giữ nền nhà luôn khô, tránh để nước đọng lâu ngày

- Với nhà tầng trệt, nên lát thêm lớp gạch chân tường cao 10-15cm để hạn chế khe hở

2. Khu vực cống thoát nước, miệng thoát sàn

Nhiều trường hợp rắn bò vào nhà qua đường cống thoát nước, đặc biệt là nhà vệ sinh, sân sau hoặc khu giặt phơi. Đây là lối đi ít ai để ý nhưng lại rất thuận lợi.

Vì sao rắn chọn đường này: Cống thoát nước thường tối, ẩm, mát và thông ra ngoài. Nếu không có lưới chắn, rắn hoàn toàn có thể bò ngược dòng lên nhà.

Cách xử lý

- Lắp lưới chắn inox tại tất cả miệng thoát sàn

- Đậy nắp cống kín khi không sử dụng

- Định kỳ xả nước nóng hoặc dung dịch vệ sinh để giảm mùi ẩm

Xét về phong thủy, cống thoát nước hở còn bị xem là thoát khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc, nên xử lý càng sớm càng tốt.

3. Sân vườn rậm rạp, góc khuất ít dọn dẹp

Sân vườn xanh mát là điểm cộng cho ngôi nhà, nhưng nếu cây cối quá rậm, cỏ cao, nhiều góc khuất hoặc chất đống vật liệu cũ, đây lại là nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn.

Vì sao rắn thích khu vực này: Rắn tránh ánh sáng mạnh và tiếng động. Những góc vườn um tùm, ít người lui tới giúp chúng ẩn nấp an toàn, thậm chí sinh sống lâu dài.

Cách xử lý

- Cắt tỉa cây cối gọn gàng, không để cỏ mọc quá cao

- Dọn sạch gạch vụn, gỗ mục, thùng xốp bỏ không

- Bố trí đèn chiếu sáng ngoài sân vào ban đêm

4. Nhà kho, gầm cầu thang, khu vực ít sử dụng

Những nơi này thường tối, bí, nhiều đồ cũ, rất ít được kiểm tra. Đây là vị trí rắn dễ trú ẩn mà gia chủ không hề hay biết.

Vì sao rắn chọn ở lâu dài: Không gian kín, ít người qua lại giúp rắn cảm thấy an toàn. Nếu trong kho có chuột hoặc côn trùng, rắn càng có lý do để ở lại.

Cách xử lý

- Dọn dẹp định kỳ, loại bỏ đồ không dùng đến

- Giữ khu vực khô ráo, có thông gió

- Tránh để thức ăn, rác hữu cơ lâu ngày