Quân Nga tràn vào Robotyne

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 26/2 dẫn lời Thống đốc vùng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm Yevgeny Balitsky cho biết, lực lượng Nga đã tiến vào làng Robotyne, phía tây Zaporizhzhia.

Trước đó, theo tờ Telegraph (Anh), quân đội Nga tập trung khoảng 40.000 quân quanh Robotyne và đang tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào khu vực này trong tuần qua. Đại diện phát ngôn của quân đội Ukraine xác nhận, tình hình ở Robotyne nói riêng và ở Zaporizhzhia nói chung "rất căng thẳng", bởi lực lượng Nga "tấn công dữ dội".

Tại Robotyne đang diễn ra "một trong những trận chiến khốc liệt nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga". Ảnh: News.ru

Robotyne được phương Tây suy đoán là mục tiêu quan trọng tiếp theo của Nga do ngôi làng này nằm dọc theo tuyến đường quan trọng dẫn tới thành phố chiến lược Melitopol và đang được xem là biểu tượng thành công trong cuộc phản công của Ukraine mùa hè năm 2023, sau khi lực lượng Kiev giành lại quyền kiểm soát Robotyne từ tay Nga.



Ông Balitsky cho hay, các đơn vị tác chiến của Nga đang tiếp tục tiến công và đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Robotyne. Đây là "một trong những trận chiến khốc liệt nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga".

"Các chiến binh của chúng ta đã tiến vào Robotyne, vô hiệu hóa hoàn toàn thành công ngắn hạn của lực lượng vũ trang Ukraine. Giờ đây, họ đang tiếp tục tiến quân một cách có hệ thống và bền bỉ, áp đảo lực lượng Ukraine đã mất tinh thần" – Ông Balitsky nói.

Vị thống đốc nhắc lại rằng, để giành quyền kiểm soát Robotyne vào mùa hè năm ngoái, lực lượng Ukraine đã phải trả giá đắt bằng mạng sống của hàng nghìn người và một lượng lớn trang thiết bị. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ giờ đây "hóa ra là vô ích".

"Tình hình ở mặt trận đã thay đổi hoàn toàn" – Ông Balitsky nhấn mạnh. Lý do là bởi quân đội Nga đã thu được kinh nghiệm vô giá trong quá trình tiến hành chiến dịch đặc biệt, từ đó sáng tạo và triển khai thành công những phát kiến mới nhất trong tổ hợp công nghệ-quân sự Nga ra tuyến đầu.

"Tôi đặc biệt lưu ý tới máy bay không người lái (UAV) nội địa do Nga chế tạo, hiện không có loại UAV nào sánh bằng như vậy trên chiến trường" – Ông Balitsky nói.

Cùng ngày, RIA Novosti tiếp tục dẫn lời ông Vladimir Rogov – Chủ tịch phong trào "We are together with Russia" cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát phần phía nam làng Robotyne, các trận chiến khốc liệt đang tiếp tục diễn ra bên trong làng.

"Lực lượng Nga đã kiểm soát vùng ngoại ô phía nam làng Robotyne, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công vào trung tâm làng, đẩy lùi đối phương" – Ông Rogov nói.

Ukraine điều động khẩn quân tiếp viện

Ông Rogov cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang tìm cách bảo vệ Robotyne bằng mọi giá nên đang điều động ngày càng nhiều lực lượng tới đó, tuy nhiên, họ không thể khắc phục được tình hình.

Ukraine đang mất dần quyền kiểm soát Robotyne. Ảnh: Axios

Chỉ riêng trong ngày 24/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của nhóm quân Dnepr của Nga đã giáng hỏa lực dữ dội vào lữ đoàn cơ giới số 65 và 118 của Ukraine ở Robotyne, cũng như Verbovoy, khiến 35 binh sĩ Ukraine thương vong, cùng 10 phương tiện chiến đấu bị phá hủy.



"Ngoài ra, một kho đạn dược dã chiến của Ukraine trong khu vực cũng không còn" – Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Hiện lực lượng Ukraine đang cố thủ ở khu vực đường Mira và nghĩa trang trong làng, đồng thời tìm cách chống trả bằng cách triển khai nhiều máy bay không người lái.

Kênh Telegram "Legitimny" của Ukraine thừa nhận, lực lượng nước này đang mất quyền kiểm soát Robotyne.

"Các đơn vị vũ trang Ukraine đang để mất làng Robotyne, lực lượng dự bị đã không thể đẩy lùi các cuộc tấn công" - "Legitimny" cho hay.

Trong khi đó, kênh Telegram thân Nga Donbas Today cho biết, quân đội Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi trường học và khu vực phía đông Robotyne, buộc phía Ukraine phải rút lui. Hiện các đơn vị tác chiến của Nga đang dồn dập tấn công ngôi làng từ phía nam và phía đông.

Trước đó, trong ngày 25/2, một số nguồn tin cho biết, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hòa toàn Robotyne vào đúng ngày kỷ niệm chiến dịch đặc biệt (24/2/2022 - 24/2/2024), tuy nhiên, thông tin này chưa thực sự chính xác.