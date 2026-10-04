4 triệu lượt xem cặp nam thần Việt - Hàn tái hợp gây sốt MXH, chắc chắc bùng nổ màn ảnh phen này!

Sức hút của 2 nam thần này quá khủng.

Sau thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ, đạo diễn Mo Hong Jin tiếp tục bắt tay cùng Tuấn Trần và Jung Il Woo trong một dự án điện ảnh Việt - Hàn mới mang tên ON MY WAY HOME. Màn tái hợp của bộ ba từng tạo nên bộ phim hơn 170 tỷ đồng lập tức nhận được sự chú ý, nhưng điều gây bất ngờ hơn là sức hút của hai nam chính. Chỉ sau 24 giờ kể từ khi đoạn video ghi lại lễ cúng khai máy được đăng tải, các nội dung về dự án đã đạt tổng cộng khoảng 4 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng.

Đoạn clip lễ cúng máy của phim nhận 4 triệu view chỉ sau 24h

Con số này cho thấy ON MY WAY HOME đang có một lợi thế khá đặc biệt ngay từ vạch xuất phát. Phim chưa công bố bất cứ hình ảnh nào, chưa tiết lộ nội dung, thậm chí mới chỉ chính thức khai máy, nhưng cái tên Tuấn Trần - Jung Il Woo đã đủ tạo ra sự tò mò lớn với khán giả. Một nam thần được yêu thích tại Việt Nam, một tài tử Hàn Quốc đang có độ nhận diện ngày càng cao với công chúng Việt, cộng thêm màn tái hợp của ekip Mang Mẹ Đi Bỏ khiến dự án nhanh chóng trở thành cái tên được bàn luận.

Tuấn Trần - Jung Il Woo ở buổi khai máy ON MY WAY HOME

Hiện tại, ekip làm phim chưa công bố bất cứ thông tin nào về nội dung của ON MY WAY HOME. Tiết lộ duy nhất là việc lần này, thay vì lặp lại công thức cũ (phim tình cảm gia đình), bộ ba Mo Hong Jin - Tuấn Trần - Jung Il Woo trở lại với một câu chuyện mới, được giới thiệu là có quy mô lớn hơn và được đầu tư mạnh hơn về sản xuất. Đáng chú ý, ON MY WAY HOME có khoảng 90% thời lượng quay tại Hàn Quốc. Bên cạnh đạo diễn Mo Hong Jin, dự án còn có đạo diễn Kim Young Soo trong vai trò đồng đạo diễn. Đây là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực dàn dựng hành động tại Hàn Quốc, hứa hẹn bổ sung màu sắc mới cho phần hình ảnh và những phân đoạn hành động của bộ phim.

Hình ảnh tại buổi cúng khai máy dự án

Nếu Tuấn Trần là gương mặt quen thuộc của phòng vé Việt thì Jung Il Woo lại đang bước vào ON MY WAY HOME với một lợi thế rất đáng chú ý bởi độ yêu thích của anh tại Việt Nam đang tăng mạnh. Sau thành công từ Mang Mẹ Đi Bỏ năm ngoái, thời gian gần đây, nam tài tử Hàn Quốc xuất hiện trong Running Man Việt Nam và nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Sự duyên dáng, thân thiện và tinh thần lăn xả của Jung Il Woo trong chương trình giúp hình ảnh của anh trở nên gần gũi hơn với công chúng Việt, thay vì chỉ được biết đến qua những vai diễn trên màn ảnh Hàn.

Bởi vậy, thời điểm Jung Il Woo trở lại điện ảnh và tiếp tục đóng chính trong một dự án Việt - Hàn được xem là khá thuận lợi. Tại lễ khai máy, nam diễn viên cũng chia sẻ rằng việc tham gia Running Man Việt Nam và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khiến anh xem đây như một cột mốc bắt đầu chính thức cho các hoạt động của mình tại Việt Nam. Đặc biệt, năm nay cũng đánh dấu 20 năm kể từ khi Jung Il Woo debut. Nam diễn viên tiết lộ đang chuẩn bị cho những hoạt động dành cho người hâm mộ Việt Nam, trong đó có khả năng tổ chức fan meeting.

Trong khi đó, Tuấn Trần đang ở giai đoạn có vị trí vững chắc trong điện ảnh Việt. Sau hàng loạt tác phẩm tạo được tiếng vang về doanh thu, nam diễn viên được gọi với danh xưng “diễn viên nghìn tỷ”. Trước đó chính bản thân Mang Mẹ Đi Bỏ mà Tuấn Trần đóng chính cũng cán mốc 171 tỷ khi công chiếu ở quê nhà.

ON MY WAY HOME hiện chưa tiết lộ quá nhiều về nội dung, nhưng những gì đã được công bố cũng đủ khiến dự án trở thành một trong những phim Việt - Hàn đáng chú ý của thời gian tới. Phim hiện đang ghi hình ở Hàn Quốc và dự kiến khởi chiếu vào tháng 8/2027.