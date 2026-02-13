4 thứ tuyệt đối không để trên bàn thờ ngày Tết

Những ngày cận Tết, hầu như nhà nào cũng lau dọn, sắp xếp lại bàn thờ cho sạch sẽ, tươm tất với mong muốn đón năm mới bình an, đủ đầy. Tuy nhiên, rất nhiều gia đình chỉ chú ý lau bụi, thay hoa quả mà không để ý rằng có những thứ tưởng vô hại nhưng lại không nên xuất hiện trên bàn thờ, vì vừa làm mất đi sự trang nghiêm, vừa bị coi là phạm lễ, ảnh hưởng đến phong thủy và sinh khí của không gian thờ tự.

1. Hoa giả, quả giả

Ngày thường, hoa giả hay trái cây giả có thể dùng để trang trí cho đẹp mắt, nhưng riêng trên bàn thờ thì đây là điều nên tránh. Bàn thờ là nơi thể hiện sự thành tâm, nên lễ vật dâng lên cần là đồ thật, tươi mới, có sinh khí. Hoa giả, quả nhựa tuy tiện và không hỏng, nhưng lại mang tính tượng trưng rỗng, thiếu sức sống, bị xem là thiếu thành ý và không phù hợp với không gian tâm linh. Đặc biệt dịp Tết, khi ai cũng mong cầu điều tốt lành, việc dùng đồ giả càng dễ bị coi là không trọn vẹn về mặt lễ nghi.

2. Đồ cúng đã hỏng, khô héo, mốc

Rất nhiều nhà bày mâm cúng xong để nguyên nhiều ngày, đến khi hoa héo, trái cây thâm, bánh kẹo mốc mà vẫn chưa dọn. Theo quan niệm dân gian, bàn thờ phải luôn sạch sẽ, tươi mới thì mới giữ được sinh khí. Đồ cúng hỏng không chỉ mất vệ sinh mà còn bị coi là mang khí xấu, tượng trưng cho sự trì trệ, không hanh thông. Vì vậy, sau khi cúng xong, nên hạ lễ đúng lúc, thay hoa quả khi đã héo, không nên để đồ cũ kỹ tồn tại trên bàn thờ suốt cả mấy ngày Tết.

3. Tiền âm phủ, vàng mã bày lâu ngày

Tiền vàng, vàng mã là vật dùng để cúng và hóa, không phải vật để trưng bày lâu dài. Nhiều gia đình có thói quen đặt tiền âm phủ chất đầy trên bàn thờ cho “đủ lễ”, nhưng thực tế đây là đồ mang tính âm, nếu để quá lâu sẽ làm không gian thờ tự nặng năng lượng, thiếu sự thanh tịnh. Đúng cách là chỉ bày vừa đủ trong lúc cúng, sau đó hóa đi, giữ bàn thờ gọn gàng, thoáng đãng, tập trung vào hương, hoa, nước sạch và trái cây tươi.

4. Đồ cá nhân và vật dụng linh tinh

Một lỗi rất phổ biến là tiện tay đặt chìa khóa, điện thoại, ví tiền, thậm chí thuốc men hay hóa đơn lên bàn thờ. Dù chỉ là tạm thời nhưng về mặt phong thủy và lễ nghi đều không phù hợp. Bàn thờ là không gian tâm linh riêng biệt, không nên lẫn với đồ sinh hoạt cá nhân. Việc để lẫn đồ đạc linh tinh vừa làm mất đi sự trang nghiêm, vừa bị coi là thiếu tôn kính, lâu dài còn khiến không gian thờ trở nên bừa bộn, tạp khí.

Nói đơn giản, bàn thờ ngày Tết không cần quá cầu kỳ, nhưng nhất định phải giữ ba yếu tố quan trọng: sạch sẽ, gọn gàng và thành tâm. Chỉ cần tránh bốn thứ trên, thay vào đó là hương thơm, hoa tươi, nước sạch và lễ vật vừa đủ, thì không gian thờ tự đã đủ trang nghiêm và đúng lễ, giúp gia đình yên tâm bước vào năm mới với tinh thần nhẹ nhõm và an lành.