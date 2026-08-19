4 thứ miễn phí có thể mang về từ khách sạn: Nhiều người ước biết sớm hơn

Đây đều là những vật dụng quen thuộc.

Khi trả phòng khách sạn, không ít người có thói quen để lại nguyên mọi thứ, từ đôi dép chưa dùng đến những chai dầu gội mini còn nguyên nắp. Lý do đơn giản là họ lo rằng bất kỳ thứ gì nằm trong phòng đều thuộc sở hữu của khách sạn.

Thực tế, ranh giới không hoàn toàn như vậy.

Chuyên trang du lịch Travel + Leisure dẫn lời Mehmet Erdem, giáo sư về vận hành và công nghệ khách sạn tại University of Nevada, Las Vegas, cho biết một số đồ vệ sinh cá nhân, dép dùng một lần hay đồ dùng văn phòng nhỏ thường thuộc nhóm khách có thể mang theo. Điều quan trọng là phải phân biệt chúng với khăn, ga giường và các thiết bị được khách sạn giữ lại để phục vụ nhiều lượt khách khác.

4 nhóm đồ thường có thể mang về mà không bị tính thêm phí

Đầu tiên là đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần.

Những chai dầu gội, sữa tắm mini, bánh xà phòng, bàn chải và kem đánh răng đóng gói riêng, mũ tắm, lược hay bộ kim chỉ nhỏ là những ví dụ điển hình.

Theo Condé Nast Traveler, các vật dụng dùng một lần như toiletries, bộ vệ sinh răng miệng đóng hộp, mũ tắm, lược, bộ kim chỉ hay xà phòng mini thường không được chuyển sang cho vị khách tiếp theo sau khi đã đặt trong phòng. Vì vậy, khách lưu trú có thể mang những món này theo khi rời đi.

Travel + Leisure cũng dẫn GS. Mehmet Erdem xác nhận xà phòng và dầu gội là những vật phẩm nhìn chung có thể mang khỏi phòng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa khách có thể tháo những chai dầu gội hoặc sữa tắm dung tích lớn được khách sạn gắn cố định trên tường. Các bình refill này được thiết kế để sử dụng cho nhiều lượt khách và thuộc tài sản của cơ sở lưu trú.

Thứ hai là dép đi trong phòng loại dùng một lần.

Đây có lẽ là món nhiều người thường bỏ lại nhất.

Travel + Leisure xếp disposable slippers, tức dép dùng một lần, vào nhóm vật dụng khách có thể mang theo. Condé Nast Traveler cho biết dép có phần phức tạp hơn các chai dầu gội mini, song tại nhiều khách sạn, đặc biệt là phân khúc cao cấp, việc giặt và đưa loại dép này cho khách tiếp theo không hợp lý nên cơ sở lưu trú thường mặc định chúng sẽ rời khách sạn cùng người sử dụng.

Dẫu vậy, quy tắc này chỉ phù hợp với dép dùng một lần. Dép nhựa, dép cao su hay các loại dép cao cấp được thiết kế để vệ sinh và tái sử dụng có thể vẫn là tài sản của khách sạn.

Thứ ba là bút, bút chì và giấy ghi chú.

Đây là nhóm ít người nghĩ tới hơn. GS. Mehmet Erdem cho biết những chiếc bút, bút chì hay tập giấy ghi chú nhỏ đặt trong phòng thường là vật phẩm khách có thể mang theo.

Những món này thường mang logo hoặc tên khách sạn và cũng có chức năng quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, đừng từ đó suy rộng rằng tất cả đồ vật đặt trên bàn đều được lấy. Travel + Leisure lưu ý sách hoặc tạp chí có sẵn trong phòng không mặc nhiên là quà tặng cho khách.

Thứ tư là trà, cà phê và một số món ăn được ghi rõ miễn phí.

Theo Condé Nast Traveler, các gói trà, cà phê, đường và một số món ăn chào mừng cũng thường thuộc nhóm vật phẩm khách có thể dùng hoặc mang theo.

Điểm mấu chốt nằm ở chữ “complimentary” - miễn phí. Một vài gói cà phê đặt cạnh ấm nước có thể đã nằm trong giá phòng, nhưng snack hoặc đồ uống trong minibar chưa chắc miễn phí. Tương tự, một chai rượu, túi vải hay quà chào mừng chỉ nên mang theo khi khách sạn ghi rõ đó là quà tặng hoặc complimentary.

“Được dùng miễn phí” không đồng nghĩa “được mang về”

Có một nguyên tắc khá dễ nhớ: đồ tiêu hao hoặc dùng riêng cho một lượt khách thường có thể mang đi; đồ được thu hồi, giặt, vệ sinh rồi tiếp tục phục vụ khách sau phải để lại.

Theo Travel + Leisure, khăn tắm, ga trải giường và vỏ gối nằm trong số những vật dụng không được lấy khỏi phòng. Máy sấy tóc, bàn là cùng các thiết bị khác cũng là tài sản khách sạn.

Condé Nast Traveler dẫn lời cố vấn du lịch cao cấp Duncan Greenfield-Turk, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các khách sạn cao cấp, nhấn mạnh rằng áo choàng, đồ giường và ấm đun nước không phải những món khách được phép mang về. Tiền phòng là khoản thanh toán cho trải nghiệm lưu trú, không phải để sở hữu các tài sản trong phòng.

Nói cách khác, khăn tắm có thể được sử dụng thoải mái trong thời gian lưu trú nhưng vẫn phải nằm lại khách sạn khi khách check-out.

Các khách sạn không có một chính sách hoàn toàn giống nhau. Condé Nast Traveler cho biết một số cơ sở hiện chủ động ghi nhãn những món complimentary, trong khi các vật phẩm có thể mua được ghi giá hoặc giới thiệu trong tài liệu đặt trong phòng.

Vì vậy, trước khi mang một món đồ đi, du khách có thể nhìn xem trên bao bì, menu hoặc hướng dẫn trong phòng có chữ “complimentary” hay không. Với minibar, càng nên kiểm tra bảng giá.

Nếu vẫn phân vân, cách đơn giản nhất là hỏi lễ tân. Travel + Leisure cũng khuyến nghị khách nên xác nhận với nhân viên khi không chắc một món đồ là miễn phí hay thuộc tài sản khách sạn.