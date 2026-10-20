Có những thiết kế thắng ở ảnh chụp nhưng lại khiến gia chủ mệt mỏi khi sử dụng mỗi ngày.

Khi sửa hoặc hoàn thiện nhà, không ít người có thói quen lưu lại những căn phòng đẹp trên mạng rồi tìm cách áp dụng vào nhà mình. Điều này chẳng có gì sai, bởi hình ảnh thực tế là nguồn tham khảo rất trực quan. Tuy nhiên, một thiết kế lên ảnh đẹp chưa chắc đã dễ sống cùng trong nhiều năm. Những vấn đề như dấu tay, vết bẩn, nước đọng, độ ổn định hay công sức vệ sinh thường chỉ xuất hiện sau khi gia đình bắt đầu sử dụng hằng ngày. Bởi vậy, trước một xu hướng nội thất đang được yêu thích, ngoài câu hỏi "có đẹp không", mọi người nên hỏi thêm "có hợp với cách sinh hoạt của nhà mình không". Dưới đây là 4 thiết kế đang có vẻ ngoài rất bắt mắt nhưng cần cân nhắc kỹ trước khi làm.

1. Cánh tủ bề mặt siêu lì, sờ mịn như da

Những năm gần đây, các loại cánh tủ bề mặt mờ, lì và có cảm giác mềm mịn khi chạm vào được sử dụng khá nhiều trong các căn bếp hiện đại. Không phản sáng mạnh, màu sắc thường nhã nhặn nên khi hoàn thiện cả hệ tủ, không gian trông liền mạch và sang. Thế nhưng bếp lại là nơi bàn tay thường xuyên dính nước, dầu mỡ hoặc thực phẩm, vì vậy khả năng chống bám dấu tay và độ dễ vệ sinh của bề mặt mới là điều cần quan tâm. Không phải mọi loại vật liệu bề mặt lì đều khó lau như nhau, nhưng một số dòng hoàn thiện kém có thể lộ dấu tay, vết dầu khá rõ hoặc dễ xuất hiện vết xước trong quá trình sử dụng. Nhà có trẻ nhỏ càng dễ nhận ra nhược điểm này khi cánh tủ được đóng mở liên tục.

Giải pháp: Nếu làm tủ bếp hoặc tủ phụ thường xuyên phải chạm tay, gia đình nên xem mẫu vật liệu thực tế thay vì chỉ chọn qua ảnh. Hãy thử chạm tay, lau bằng khăn ẩm, hỏi rõ khả năng chống bám vân tay, chống xước và hướng dẫn vệ sinh của nhà sản xuất. Bề mặt siêu lì vẫn có thể sử dụng nếu chọn đúng loại; còn nếu ưu tiên dễ chăm sóc, những vật liệu hoàn thiện bền và dễ lau chùi sẽ thực tế hơn. Với tủ quần áo hay những vị trí ít dầu mỡ, yêu cầu về bề mặt cũng có thể "dễ thở" hơn.

2. Kê máy giặt lên bục quá cao

Nâng máy giặt lên khỏi mặt sàn nghe khá hấp dẫn vì người dùng đỡ phải cúi thấp khi cho hoặc lấy quần áo, phía dưới thậm chí còn tận dụng được làm ngăn chứa đồ. Nhưng máy giặt không phải một chiếc tủ đứng yên. Khi bước vào chu trình vắt, thiết bị có thể rung và tạo tải động, đặc biệt nếu quần áo phân bố không đều hoặc máy chưa được cân chỉnh tốt. Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc "máy giặt tuyệt đối không được kê cao", mà nằm ở chiếc bục hoặc hệ tủ phía dưới có được thiết kế đủ khả năng chịu tải và chống rung theo yêu cầu của thiết bị hay không. Tự đóng một chiếc kệ cao chỉ vì thấy đẹp trên mạng rồi đặt máy lên là việc không nên làm.

Giải pháp: Phương án đơn giản nhất vẫn là đặt máy trên nền chắc chắn, bằng phẳng và cân chỉnh chân máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu gia đình thực sự cần nâng máy để thuận tiện cho người lớn tuổi hoặc người khó cúi người, hãy sử dụng giải pháp tương thích với thiết bị và bảo đảm khả năng chịu tải, ổn định trong quá trình vắt. Đừng mặc định rằng bất kỳ chiếc tủ gỗ hay bục tự xây nào cũng có thể trở thành chân đế an toàn cho một thiết bị nặng và thường xuyên rung.

3. Lát sàn vi xi măng ở những khu vực sử dụng nặng

Vi xi măng được yêu thích nhờ bề mặt gần như liền mạch, ít đường ron và đặc biệt hợp với phong cách tối giản. Trên ảnh, một căn phòng phủ màu xám hoặc be đồng nhất từ sàn lên tường rất dễ tạo cảm giác cao cấp. Tuy nhiên, vẻ đẹp sau khi hoàn thiện chỉ là một nửa câu chuyện. Chất lượng của bề mặt vi xi măng phụ thuộc đáng kể vào nền bên dưới, quy trình thi công và lớp bảo vệ hoàn thiện. Ở những khu vực thường xuyên có nước, dầu mỡ, chất tạo màu hoặc chịu ma sát lớn, bề mặt cũng đòi hỏi gia đình chú ý hơn đến vệ sinh và bảo dưỡng. Những vết bẩn để lâu, lớp bảo vệ xuống cấp hay các vấn đề từ nền có thể khiến kết quả sau một thời gian khác xa hình ảnh đẹp lúc mới bàn giao.

Giải pháp: Gia đình thích hiệu ứng liền mạch của vi xi măng không nhất thiết phải từ bỏ hoàn toàn, nhưng nên lựa chọn vị trí sử dụng hợp lý và đơn vị thi công có kinh nghiệm. Với sàn bếp, nhà vệ sinh hoặc những nơi sử dụng với cường độ cao, hãy cân nhắc kỹ giữa thẩm mỹ và khả năng bảo trì lâu dài; gạch phù hợp với khu vực ướt vẫn là một lựa chọn quen thuộc, dễ thay thế và dễ chăm sóc. Nếu vẫn chọn vi xi măng, cần tuân thủ đúng hệ vật liệu, lớp bảo vệ và hướng dẫn bảo dưỡng thay vì chỉ yêu cầu thợ tạo được "màu giống ảnh".

4. Thoát sàn dài nhưng chỉ chú trọng hình thức

Thoát sàn dạng dài tạo được đường nét gọn gàng, đặc biệt hợp với phòng tắm hiện đại nên ngày càng được nhiều gia đình chú ý. Tuy nhiên, nhìn thấy một miệng thu nước dài không có nghĩa nước chắc chắn thoát nhanh hơn. Hiệu quả thoát nước còn phụ thuộc vào độ dốc mặt sàn, cấu tạo hệ thống, kích thước đường thoát và chất lượng thi công. Nếu phần hoàn thiện xung quanh không tạo được độ dốc phù hợp, nước vẫn có thể đọng dù miệng thoát nhìn rất lớn. Bên cạnh đó, phần máng dài cũng tạo thêm diện tích để tóc, cặn xà phòng và chất bẩn tích tụ; thiết kế khó tháo mở sẽ khiến việc vệ sinh trở nên phiền phức hơn.

Giải pháp: Khi lựa chọn thoát sàn, đừng chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài. Gia đình nên ưu tiên sản phẩm có bộ phận lọc và nắp có thể tháo để vệ sinh, đồng thời yêu cầu xử lý độ dốc sàn đúng ngay từ khâu thi công. Thoát sàn vuông truyền thống vẫn hoàn toàn phù hợp nếu được chọn và lắp đặt đúng; còn nếu thích loại dài vì thẩm mỹ, hãy coi khả năng vệ sinh và cấu tạo thoát nước là tiêu chí quan trọng không kém vẻ đẹp.

Nhà để sống, không phải chỉ để chụp ảnh

Một thiết kế bất tiện với gia đình này chưa chắc đã bất tiện với gia đình khác. Bề mặt tủ siêu lì vẫn có loại chống bám dấu tay tốt, máy giặt vẫn có thể được nâng cao nếu sử dụng hệ đỡ phù hợp, vi xi măng vẫn đẹp và bền khi thi công đúng, còn thoát sàn dài hoàn toàn có thể hoạt động hiệu quả khi thiết kế chuẩn. Điều đáng cân nhắc nằm ở chỗ đừng sao chép một thiết kế chỉ vì nó đẹp trong vài tấm ảnh. Một căn nhà được sử dụng hàng ngày còn phải trải qua dầu mỡ, nước, bụi bẩn, rung động, trẻ nhỏ và vô số lần lau dọn. Vì thế, trước khi xuống tiền, hãy nhìn thiết kế ở cả hai thời điểm: lúc vừa hoàn thiện và sau vài năm sử dụng. Một lựa chọn dung hòa được cả hai mới thực sự đáng giá.