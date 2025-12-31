4 thao tác trên Zalo dành cho người dùng nào cần xóa vĩnh viễn dữ liệu cá nhân

Là một ứng dụng chat thật sự đẳng cấp tại Việt Nam, vượt qua tất cả những "gã khổng lồ" quốc tế như Messenger (Facebook), Telegram... Zalo có những tiêu chuẩn cao để hỗ trợ mọi nhu cầu người dùng. Theo thông báo của ứng dụng, trong bất kỳ tình huống nào người dùng muốn hủy kết nối sử dụng và xóa dữ liệu cá nhân, đều có thể thực hiện.

Thực tế đợt cập nhật gần nhất về điều khoản sử dụng của Zalo vẫn đang khiến một bộ phận người dùng không hài lòng; bên cạnh đó, với nhiều người khác, việc này cũng là bình thường. Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC cũng cho rằng, không một ứng dụng nào gọi là "an toàn tuyệt đối", và việc cập nhật của Zalo không có gì bất thường.

Trong trường hợp một người dùng nào băn khoăn rằng: dừng sử dụng Zalo thì dữ liệu cá nhân có được xóa không, thì dưới đây là hướng dẫn chi tiết.

Ảnh minh họa

Gỡ ứng dụng không đồng nghĩa với xóa dữ liệu

Theo hướng dẫn chính thức, việc gỡ cài đặt Zalo chỉ loại bỏ phần mềm khỏi thiết bị, trong khi tài khoản cùng toàn bộ dữ liệu như tin nhắn, danh bạ bạn bè và lịch sử hoạt động vẫn được lưu trữ trên hệ thống máy chủ. Nói cách khác, dữ liệu cá nhân chưa hề bị xóa nếu người dùng không thực hiện quy trình xóa tài khoản theo đúng hướng dẫn của Zalo.

Để chấm dứt hoàn toàn việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân, người dùng cần tiến hành xóa tài khoản Zalo – thao tác duy nhất được nền tảng này công nhận là xóa dữ liệu ở mức triệt để.

Dưới đây là 4 bước xóa vĩnh viễn dữ liệu cá nhân trên Zalo:

Bước đầu tiên, người dùng mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, truy cập mục Cá nhân, sau đó vào Cài đặt và chọn Tài khoản và bảo mật. Tại đây sẽ hiển thị tùy chọn Xóa tài khoản.

Bước tiếp theo, Zalo yêu cầu nhập số điện thoại đã đăng ký tài khoản, kèm lý do xóa (không bắt buộc). Đây là bước xác minh nhằm đảm bảo người thực hiện đúng là chủ tài khoản.

Bước 3, hệ thống sẽ gửi mã xác thực (OTP) qua tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi đến số điện thoại đã đăng ký. Người dùng cần nhập chính xác mã này để hoàn tất yêu cầu.

Bước 4, không được đăng nhập lại trong vòng 48 giờ. Bởi sau khi xác nhận xong, tài khoản sẽ chuyển sang trạng thái vô hiệu hóa tạm thời. Trong khoảng 48 giờ, nếu người dùng đăng nhập lại, yêu cầu xóa sẽ bị hủy và tài khoản tiếp tục hoạt động. Hết thời gian chờ, tài khoản cùng toàn bộ dữ liệu liên quan sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống.

Ảnh Thế giới di động

Sau khi xóa, dữ liệu nào sẽ biến mất?

Theo thông tin công bố, việc xóa tài khoản đồng nghĩa với việc toàn bộ tin nhắn cá nhân, tin nhắn nhóm, danh bạ bạn bè, nhật ký cuộc gọi, hình ảnh, video và thông tin hồ sơ cá nhân sẽ không thể khôi phục. Trong các cuộc trò chuyện cũ với người khác, tên tài khoản sẽ hiển thị là "Người dùng Zalo" và người khác không thể tiếp tục gửi tin nhắn.

Nếu trong tương lai người dùng đăng ký lại Zalo bằng cùng số điện thoại, tài khoản mới được tạo sẽ hoàn toàn độc lập, không lưu lại bất kỳ dữ liệu nào của tài khoản trước đó.

Hiện nay, Zalo chỉ hỗ trợ xóa tài khoản trên ứng dụng điện thoại, chưa cho phép thực hiện trên máy tính. SIM đăng ký phải còn hoạt động để nhận mã xác thực. Người dùng cũng cần cân nhắc kỹ, bởi thao tác này đồng nghĩa với việc chấp nhận mất toàn bộ dữ liệu đã tạo trước đó.

Ảnh chụp màn hình

Theo điều khoản sử dụng, một số dữ liệu kỹ thuật có thể được lưu trữ tạm thời nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý hoặc bảo đảm an toàn hệ thống. Tuy nhiên, các dữ liệu này không còn được sử dụng cho mục đích dịch vụ, không thể truy xuất hay khôi phục về tài khoản cá nhân.






