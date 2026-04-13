4 sao nam cổ trang xấu nhất Trung Quốc: Vương Hạc Đệ may quá bét bảng, hạng 1 lòe loẹt đến cay mắt

Trang 163 mới đây đã tổng hợp những tạo hình nam chính xấu nhất Trung Quốc, nhưng lại được thể hiện bởi các ngôi sao nổi tiếng, có lượng người hâm mộ hùng hậu. Những người hâm mộ luôn tung hô các nghệ sĩ bất chấp việc cách trang điểm của họ gây ra tranh cãi, tạo hình kém sắc nhiều khuyết điểm.

4. Tạo hình xấu nhất của Vương Hạc Đệ

Hiện tại, Vương Hạc Đệ được đánh giá là có tạo hình cổ trang khá đẹp từ các tác phẩm Thương Lan Quyết, Đại Phụng Đả Canh Nhân . Tuy nhiên, trước đó nam diễn viên sinh năm 1998 từng bị chê không tiếc lợi với bộ phim Ngộ Long .

Trong phim, Vương Hạc Đệ có tạo hình tóc trắng nhưng bị đánh giá là xơ xác. Nam diễn viên diễn đơ như robot vô hồn, thậm chí đôi mắt còn không thay đổi tiêu cự giống như bị mù. Thời điểm đó, Vương Hạc Đệ khá gầy nên gương mặt hốc hác, mắt trũng sâu, thần sắc nhợt nhạt, cộng thêm việc chưa kiểm soát tốt biểu cảm khiến nam diễn viên bị chê giống xác chết.

3. Đinh Vũ Hề gây sốc vì hình ảnh quá khác biệt

Theo 163 , Đinh Vũ Hề là một trong những nam diễn viên đang nổi lên của màn ảnh Hoa ngữ. Anh được đánh giá có diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, điều này giúp ích khá nhiều khi khán giả tập trung vào nội dung phim mà không đánh giá ngoại hình của Đinh Vũ Hề.

Thực tế, Đinh Vũ Hề có khuôn mặt to, cằm vuông, đường nét trên khuôn mặt thô và thiếu tinh tế. Nhiều người từng cho rằng anh không đủ đẹp để đảm nhận vai nam chính. Tuy nhiên, hiện tại, các bộ phim ngôn tình đều sử dụng bộ lọc giúp các diễn viên trông đẹp hơn. Lớp filter này còn có tác dụng thu nhỏ gương mặt, nhờ đó đường nét trên khuôn mặt của Đinh Vũ Hề trông hài hòa hơn.

Thế nhưng, điều này cũng đem lại hệ quả là khi lên phim, nam diễn viên nhìn khá ổn, nhưng nếu bắt gặp những hình ảnh ngoài đời thực của Đinh Vũ Hề, khán giả sẽ sốc vì vẻ đẹp trai giảm đi tới một nửa. Ngoài ra, Đinh Vũ Hề cũng rất kén chọn tạo hình, trang phục không phù hợp sẽ làm nam diễn viên trông kém sắc hơn hẳn.

2. Hầu Minh Hạo quá nữ tính

Hầu Minh Hạo cũng là trường hợp gây tranh cãi vì ngoại hình mang nhiều nét nữ tính. Thêm vào đó, nam diễn viên trang điểm khá đậm, cộng thêm lối diễn xuất khoa trương khiến khán giả khó chấp nhận vai diễn của anh.

Gần đây, Hầu Minh Hạo thể hiện vai diễn kém Triệu Viễn Châu/Đại yêu Chu Yếm trong phim Đại Mộng Quy Ly. Trang 163 đánh giá các trang điểm đậm khiến nam diễn viên nhìn như một người phụ nữ trung niên, bị chê quá lố bịch.

1. La Vân Hi sến súa lòe loẹt

Theo 163, Hầu Minh Hạo bị chê trang điểm đậm nhưng vẫn chưa thể so sánh với nam diễn viên La Vân Hi. Trong giới giải trí Hoa ngữ, La Vân Hi bị đánh giá là thường xuyên mặc những trang phục lòe loẹt như đang diễn kịch. Thậm chí, đoàn phim còn sử dụng nhiều phụ kiện dành cho nữ giới để trang điểm cho La Vân Hi. Mặt khác, các chuyên gia trang điểm không tiết chế trong tạo hình, khiến nam diễn viên trông như một cái móc treo hàng chục bộ đồ lên người.

Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh , La Vân Hi bị chê trang điểm đậm như nữ chính Bạch Lộc. Vai diễn của La Vân Hi là Ma Thần nên trang phục rất cầu kỳ nhiều lớp, hào nhoáng phô trương. Đến dự án Thủy Long Ngâm , vì trải qua nhiều địa điểm, mỗi nơi lại có văn hóa khác nhau nên đoàn phim càng chăm chút cho La Vân Hi hơn.

Tuy nhiên, khán giả chỉ thấy trang phục của nam diễn viên sặc sỡ màu mè diêm dúa, sến súa, những tà áo dài càng cản trở việc thể hiện cảnh võ thuật và gây khó chịu cho người xem.

Khán giả tiếc nuối khi La Vân Hi từng có diễn Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương (2018) trang phục đơn giản nhưng khí chất nổi bật. Thời điểm đó nam diễn viên chinh phục người xem bởi diễn xuất, nhưng thời gian qua đi cùng với những bộ trang phục màu mè, diễn xuất của anh ngày càng giả tạo và một màu. Khán giả ngán ngẩm khi nhìn những lớp trang điểm kỹ lưỡng trên mặt La Vân Hi. Từ "mỹ nam cổ trang", anh cũng bị chê thành một trong những nam chính xấu nhất màn ảnh.

Trong Thủy Long Ngâm, trang phục của La Vân Hi rất lòe loẹt