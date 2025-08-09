Mua được nhà chưa chắc là chiến thắng

Tôi tên là Mai, 35 tuổi, nhân viên hành chính tại TP.HCM. Năm ngoái, tôi mua căn hộ đầu tiên – và cũng là lần đầu phải lo tất cả: Từ giấy tờ, pháp lý, đặt cọc, đàm phán, nhận bàn giao… Ngỡ tưởng chỉ cần “có tiền là xong”, nhưng tôi đã mất 150 triệu đồng chỉ vì 4 sai lầm dưới đây.

Sai lầm 1: Quá tin vào môi giới – không kiểm chứng lại

“Chị yên tâm, dự án bên em pháp lý sạch, đang đợi ra sổ thôi, còn tiến độ thì khỏi lo – bàn giao đúng quý 4!”.

Tôi từng nghe những câu nói đó. Và tôi đã tin.

Khi đó, tôi đang tìm căn hộ dưới 1,6 tỷ, khu vực quận 12 hoặc Thủ Đức. Môi giới giới thiệu một dự án đang mở bán, giá hợp lý, có chương trình tặng nội thất. Tôi đã xem nhà mẫu, ưng ý, và đặt cọc 50 triệu chỉ sau 2 buổi đi xem.

Sai lầm: Tôi không yêu cầu bên bán cung cấp hồ sơ pháp lý đầy đủ (quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng, văn bản chấp thuận chủ trương dự án...). Tôi cũng không hỏi kỹ về lịch sử chủ đầu tư.

3 tháng sau, dự án “tạm dừng thi công để điều chỉnh giấy phép”. Tôi không thể lấy lại tiền cọc – vì hợp đồng ký là “phiếu giữ chỗ tự nguyện, không hoàn lại”. Và cuối cùng tôi mất 50 triệu tiền đặt cọc.

Sai lầm 2: Không giữ lại đủ bằng chứng khi giao dịch – mất thêm 70 triệu tiền cọc phụ

Ở giai đoạn đầu, tôi từng đặt cọc một căn hộ khác – nhưng vì băn khoăn hướng nhà, tôi quyết định không mua. Lúc đó, hợp đồng đặt cọc ghi rõ: “Hoàn lại 100% nếu bên mua hủy trước ngày A”.

Tôi hủy trước ngày A 2 ngày. Nhưng bên bán cố tình kéo dài xử lý. Sau đó họ bảo tôi không có bằng chứng đã gửi email đúng thời gian. Tôi không giữ email phản hồi, cũng không lưu biên nhận xác nhận hủy.

Kết quả: Mất 70 triệu vì không có gì bảo vệ mình.

Sai lầm 3: Không đọc kỹ hợp đồng, không nhờ người có kinh nghiệm xem giúp

Đợt 2, tôi rút kinh nghiệm, chọn mua dự án đang bàn giao, nhà thật – không nhà mẫu. Tuy nhiên, do nôn nóng và thiếu người hỗ trợ, tôi ký hợp đồng mua bán ngay khi xem nhà, mà không đọc kỹ các phụ lục.

Đến khi nhận bàn giao, tôi mới biết:

- Phí quản lý cao gấp đôi so với dự án lân cận

- Cửa chính căn hộ mở thẳng ra thang máy – không hợp phong thủy, nhưng không được đổi

- Không có vị trí đậu xe máy cố định – phải “xoay” theo ngày

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ: nhà hợp túi tiền, là được. Nhưng nếu hỏi kỹ, có thể tôi đã chọn căn khác, cùng giá mà bố trí tốt hơn”.

Sai lầm 4: Không kiểm tra chất lượng công trình – nhận nhà xong mới tá hỏa

Ngày nhận nhà, tôi đi một mình, ký biên bản bàn giao sau khi xem sơ bộ. 2 tuần sau, khi chuyển vào ở, tôi mới phát hiện:

- Nước thoát sàn trong nhà vệ sinh chảy ngược

- Tường phòng ngủ bị thấm nhẹ sau cơn mưa lớn

- Thiết bị vệ sinh không giống mẫu được quảng cáo

Tôi phản ánh thì được giải thích: “Biên bản bàn giao đã ký, mọi lỗi phát sinh sau không được xử lý miễn phí”. Tôi phải thuê thợ xử lý lại nhiều hạng mục, mất gần 30 triệu đồng.

Nếu tôi mang theo người có chuyên môn, hoặc kiểm tra kỹ trước khi ký nhận, tôi đã không phải gánh khoản chi đó.

Tổng thiệt hại vì 4 sai lầm:

Hạng mục Thiệt hại Đặt cọc giữ chỗ dự án chưa rõ pháp lý 50 triệu Sửa lỗi công trình sau nhận nhà 30 triệu Mất cọc do không có bằng chứng 70 triệu Tổng cộng 150 triệu

Nếu quay lại từ đầu, tôi sẽ làm 5 việc sau

- Yêu cầu hồ sơ pháp lý rõ ràng, kiểm tra tên chủ đầu tư

- Không đặt cọc khi chưa hiểu rõ quy trình và điều khoản ràng buộc

- Mang theo người có kinh nghiệm khi đi xem nhà – đặc biệt khi nhận bàn giao

- Đọc kỹ hợp đồng, so sánh với thực tế căn hộ, kiểm tra các điều khoản phạt/thanh lý

- Lưu lại mọi trao đổi bằng email, biên bản, hình ảnh – kể cả khi đặt cọc “miệng”

Kết bài

Phụ nữ mua nhà lần đầu không chỉ là chuyện tài chính – đó còn là hành trình hiểu luật, hiểu quyền, hiểu mình. Một căn hộ nhỏ có thể là bước khởi đầu cho sự độc lập, nhưng nếu không cẩn thận, nó cũng có thể trở thành bài học đắt đỏ.

Tôi chia sẻ để bạn không phải trả giá như tôi. Bởi mua nhà là quyết định lớn – đừng để “mất tiền vì thiếu 1 bước”.