4 phần thịt bò đi chợ nên mua

Đây là 4 phần thịt bò vừa ngon vừa đáng mua.

Thịt bò là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình, nhưng không phải phần thịt nào cũng có đặc điểm giống nhau. Có phần mềm, ít gân thích hợp để áp chảo; có phần lại nhiều gân, cần nấu lâu mới đạt độ ngon. Vì vậy, khi đi chợ, việc hiểu rõ từng phần thịt sẽ giúp chọn được miếng bò phù hợp với món ăn và tránh mua nhầm phần không đúng nhu cầu. Dưới đây là 4 phần thịt bò được nhiều người lựa chọn nhờ độ ngon, tính đa dụng và phù hợp với nhiều cách chế biến.

Thăn nội bò - phần thịt mềm bậc nhất

Thăn nội là phần thịt nằm bên trong lưng bò, gần như không phải vận động nhiều nên có đặc điểm nổi bật là mềm, ít gân và thớ thịt nhỏ. Đây được xem là một trong những phần thịt bò cao cấp nhất nhờ độ mềm tự nhiên, khi chế biến nhanh vẫn giữ được sự mọng nước. Phần thăn nội thường có màu đỏ tươi, bề mặt thịt mịn, thớ thịt nhỏ và gần như không có nhiều mỡ xen kẽ. Khi chọn mua, nên ưu tiên những miếng thịt có màu đỏ hồng tự nhiên, độ đàn hồi tốt, ấn tay vào có độ săn chắc, không bị mềm nhũn. Vì có độ mềm đặc trưng, thăn nội thường được dùng để làm các món như bò áp chảo, steak, bò lúc lắc hoặc các món cần giữ nguyên độ mềm của thịt.

Ba chỉ bò - dễ chế biến, hợp nhiều món

Ba chỉ bò là phần thịt có các lớp nạc và mỡ xen kẽ, tạo nên kết cấu vừa mềm vừa béo. Đây là phần thịt khá được ưa chuộng bởi không quá khô như thịt nạc hoàn toàn, cũng không quá nhiều mỡ gây cảm giác ngấy. Điểm dễ nhận biết của ba chỉ bò là các lớp thịt xếp xen kẽ đẹp mắt. Khi mua, nên chọn phần có tỷ lệ nạc và mỡ cân đối, lớp mỡ có màu trắng sáng, thịt đỏ tươi, các thớ thịt rõ ràng. Không nên chọn miếng có phần mỡ bị vàng hoặc thịt có màu tái. Nhờ kết cấu đặc biệt, ba chỉ bò phù hợp với nhiều món từ nướng, nhúng lẩu, xào cho đến cuốn rau. Đây cũng là phần thịt khá "dễ tính", không yêu cầu kỹ thuật chế biến quá cầu kỳ.

Bắp bò - săn chắc, có độ giòn tự nhiên

Khác với thăn nội, bắp bò là phần cơ vận động nhiều nên có đặc điểm thịt săn chắc, thớ rõ và xen những đường gân nhỏ. Chính phần gân này tạo nên độ giòn nhẹ, khiến bắp bò có hương vị đặc trưng hơn. Khi chọn bắp bò, nên quan sát phần thịt có màu đỏ tươi, thớ thịt chắc, các đường gân phân bố đều. Miếng bắp ngon thường không quá mềm nhão mà có độ đàn hồi khi chạm vào. Bắp bò thích hợp với những món cần thời gian chế biến lâu như luộc, ngâm mắm, nấu phở, bún bò hoặc các món cuốn. Khi nấu đúng cách, phần thịt này vừa mềm vừa giữ được độ dai ngon đặc trưng.

Nạm bò - lựa chọn lý tưởng cho món hầm

Nạm bò là phần thịt nằm ở vùng bụng bò, có sự kết hợp giữa thịt nạc, mỡ và các lớp gân. Chính sự đan xen này giúp nạm bò có độ mềm, thơm và không bị khô khi nấu trong thời gian dài. Khi mua nạm bò, nên chọn những miếng có phần gân xen kẽ vừa phải, lớp mỡ mỏng, thịt có màu đỏ tươi. Miếng nạm quá nhiều mỡ sẽ dễ gây ngấy, trong khi phần quá nhiều gân lại cần thời gian nấu lâu hơn. Đây là phần thịt rất hợp với các món cần ninh, hầm như bò kho, phở bò hoặc lagu. Sau khi nấu lâu, các phần gân và mỡ trong nạm sẽ mềm hơn, tạo độ béo thơm đặc trưng cho món ăn.

Mỗi phần thịt bò đều có đặc điểm riêng, không có phần nào hoàn toàn "ngon nhất". Nếu thích sự mềm mại, dễ chế biến nhanh, thăn nội là lựa chọn phù hợp; muốn một phần thịt đa dụng cho nhiều món, ba chỉ bò sẽ tiện lợi hơn. Trong khi đó, bắp bò và nạm bò lại thích hợp với những món cần thời gian chế biến để phát huy hết hương vị. Chỉ cần hiểu rõ đặc điểm từng phần, việc chọn thịt bò khi đi chợ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.