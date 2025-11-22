HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
4 phản diện mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung: Âu Dương Phong chỉ đứng thứ 3, số 1 là ai?

Nguyệt Phạm |

Ai là phản diện mạnh nhất trong các tiểu thuyết của Kim Dung?

Quizz 4 phản diện mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung: Âu Dương Phong chỉ đứng thứ 3, số 1 là ai? – 5 câu hỏi
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Theo bảng xếp hạng của Sina, phản diện mạnh nhất trong vũ trụ kiếm hiệp Kim Dung là ai?

Đáp án đúng là: A. Cưu Ma Trí (Thiên Long Bát Bộ)

Cưu Ma Trí – Quốc sư Thổ Phồn, Đại Luân Minh Vương – được đánh giá cao nhất nhờ thiên phú võ học siêu phàm: tinh thông Hỏa Diễm Đao (gần tương đương Lục Mạch Thần Kiếm), Tiểu Vô Tướng Công của Tiêu Dao phái và 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Ông từng một mình áp đảo 6 cao tăng Thiên Long Tự và buộc Bảo Định Đế phải xuống tóc hợp chiến, vượt trội cả về nội lực lẫn kỹ thuật so với các phản diện khác.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Phản diện nào từng luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng 10 và suýt giết Chu Bá Thông bằng sức mạnh thuần túy?

Đáp án đúng là: B. Kim Luân Pháp Vương

Kim Luân Pháp Vương (Mông Cổ Quốc sư) sau 16 năm luyện Long Tượng Bàn Nhược Công tầng 10 – mỗi tầng tương đương sức mạnh một con rồng một con voi. Chu Bá Thông từng thừa nhận sức mạnh của lão là “chưa từng thấy”, đấu ngang ngửa Cửu Âm Chân Kinh rất lâu. Dù kỹ thuật kém Nhất Dương Chỉ, nội lực thô bạo của lão vẫn vượt Âu Dương Phong, xếp hạng 2 phản diện mạnh nhất.

4 phản diện mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung: Âu Dương Phong chỉ đứng thứ 3, số 1 là ai?- Ảnh 1.

Âu Dương Phong. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Âu Dương Phong đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng nhờ tuyệt kỹ nào sau khi bị điên?

Đáp án đúng là: C. Nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh

Bị Hoàng Dung lừa luyện ngược Cửu Âm Chân Kinh, Âu Dương Phong tuy phát điên nhưng vô tình luyện thành “Nghịch Hành Kinh Mạch”, có thể di chuyển huyệt đạo tùy ý, không sợ bị điểm huyệt. Kết hợp Hàm Mô Công và dụng độc siêu phàm, ông thắng Hoa Sơn luận kiếm lần 2, đánh bại cả Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh, đủ sức xếp trên Nhậm Ngã Hành.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Nhậm Ngã Hành xếp thứ 4 vì Hấp Tinh Đại Pháp có nhược điểm chí mạng nào?

Đáp án đúng là: B. Gây phản phệ khi gặp nội lực quá mạnh

Khi đấu Phương Chứng đại sư, Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành không hút được nội lực đối phương mà còn khiến chính ông bị tê chồn huyết mạch, vận công không thông. Đây là nhược điểm chết người khi gặp cao thủ có nội lực thâm hậu vượt giới hạn chịu đựng, khiến ông thua cả Tả Lãnh Thiền và không thể vượt qua 3 phản diện trên.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Tuyệt kỹ Hỏa Diễm Đao của Cưu Ma Trí được so sánh gần ngang với môn nào của Đoàn thị Đại Lý?

Đáp án đúng là: A. Nhất Dương Chỉ

Hỏa Diễm Đao dùng nội lực ngưng tụ thành kình lực vô hình, cách không đả thương người, sát thương cực mạnh và khó phòng bị. Mộ Dung Bác từng nguyện dùng 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm để đổi, đủ thấy giá trị ngang hoặc chỉ kém chút ít Lục Mạch Thần Kiếm và Nhất Dương Chỉ – góp phần quan trọng đưa Cưu Ma Trí lên ngôi số 1 phản diện mạnh nhất Kim Dung.

