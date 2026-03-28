Rắn thường tìm đến những nơi kín đáo, ẩm thấp và ít bị con người làm phiền để trú ngụ. Vì vậy, việc rắn bò vào nhà luôn là nỗi lo của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ những khu vực chúng dễ ẩn nấp, bạn hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là 4 vị trí trong nhà mà bạn nên đặc biệt lưu ý.

1. Điều hòa - nơi kín, ấm và ít bị chú ý

Điều hòa, đặc biệt là dàn nóng đặt ngoài trời, thường có nhiều khe hở và ít khi được kiểm tra kỹ. Đây là không gian kín, ấm và khá yên tĩnh, rất phù hợp để rắn trú tạm. Trong một số trường hợp, rắn có thể chui theo đường ống dẫn vào gần dàn lạnh trong nhà. Để hạn chế rủi ro, nên kiểm tra định kỳ khu vực đặt dàn nóng, che chắn các khe hở và đảm bảo đường ống được lắp đặt kín, không tạo lối vào từ bên ngoài.

2. Nhà vệ sinh và đường ống thoát nước

Nhà vệ sinh là khu vực ẩm ướt, thường xuyên có nước và kết nối trực tiếp với hệ thống thoát nước bên ngoài. Đây chính là “cửa ngõ” mà rắn có thể lợi dụng để chui vào, đặc biệt ở những khu vực gần ao hồ, kênh rạch hoặc cống rãnh. Một số dấu hiệu cần chú ý như mùi lạ, tiếng động bất thường hoặc nắp cống không kín. Giải pháp đơn giản là lắp lưới chắn ở miệng cống, luôn đậy kín nắp thoát nước và giữ khu vực này sạch sẽ, khô ráo.

3. Gầm giường, gầm tủ và kho chứa đồ

Những khu vực ít được dọn dẹp như gầm giường, gầm tủ hoặc kho chứa đồ thường tối, bí và có nhiều vật dụng chất đống. Đây là môi trường lý tưởng để rắn ẩn nấp mà không bị phát hiện. Để phòng tránh, nên duy trì thói quen dọn dẹp định kỳ, hạn chế tích trữ đồ không cần thiết và giữ không gian thông thoáng. Việc kê đồ cao khỏi mặt sàn cũng giúp giảm khả năng tạo chỗ trú ẩn cho các loài động vật.

4. Khu vực bếp và nơi đặt thùng rác

Bếp và khu vực để rác có thể thu hút côn trùng và chuột nếu không được vệ sinh thường xuyên. Mà chuột lại là nguồn thức ăn của rắn, nên khi có chuột xuất hiện, nguy cơ rắn tìm đến cũng tăng theo. Vì vậy, cần đảm bảo rác được xử lý mỗi ngày, thức ăn thừa không để qua đêm và khu vực bếp luôn sạch sẽ. Đồng thời, kiểm tra các khe hở quanh nhà để ngăn chặn chuột xâm nhập, từ đó giảm nguy cơ thu hút rắn.

Làm gì để hạn chế rắn vào nhà?

Bên cạnh việc chú ý đến các vị trí kể trên, bạn có thể chủ động phòng tránh bằng cách bịt kín các khe hở quanh cửa, tường và sàn nhà; phát quang khu vực xung quanh, không để cây cối um tùm sát tường; hạn chế để nước đọng lâu ngày. Ngoài ra, ánh sáng đầy đủ và không gian thông thoáng cũng khiến rắn ít có xu hướng trú ngụ hơn.

Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống mà còn là cách đơn giản để hạn chế sự xuất hiện của những “vị khách không mời” như rắn. Chỉ cần chú ý từ những chi tiết nhỏ, bạn đã có thể yên tâm hơn trong chính không gian sống của mình.