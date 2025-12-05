4 nhóm xe xăng tại TP.HCM sẽ chuyển sang xe điện trước năm 2030

Theo Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông và các kế hoạch liên quan do Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng TP.HCM tham mưu, giai đoạn từ nay đến năm 2030 được xác định là thời điểm "bước ngoặt" để thay đổi diện mạo giao thông đô thị. Dưới đây là 4 nhóm phương tiện trọng điểm trong dự kiến chuyển đổi sang xe điện.

Hệ thống xe buýt

Theo Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông do Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng TP.HCM tham mưu, hệ thống vận tải hành khách công cộng được xác định là mũi nhọn đầu tiên cần "thay máu". Mặc dù mạng lưới xe buýt thành phố hiện có hơn 2.300 phương tiện hoạt động trên 176 tuyến, nhưng tỷ lệ xe điện mới chỉ chiếm khoảng 26%. Đáng chú ý, các phương tiện chạy khí nén thiên nhiên (CNG) – vốn từng được coi là giải pháp thân thiện môi trường - nay sẽ không còn được xếp vào nhóm năng lượng xanh theo tiêu chuẩn mới.

TP.HCM sẽ đặt mục tiêu sở hữu mạng lưới hơn 3.600 xe buýt điện đến năm 2030

Do đó, toàn bộ số xe buýt CNG và xe chạy dầu diesel hiện hữu sẽ buộc phải chuyển đổi hoặc thay thế. Mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM sẽ sở hữu mạng lưới hơn 3.600 xe buýt điện. Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua áp lực tài chính, thành phố đã đề xuất chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn lên tới 85%, giúp chủ đầu tư chỉ phải chịu mức lãi suất tượng trưng 3%/năm trong thời gian tối đa 7 năm.

Xe công nghệ và giao hàng

Bên cạnh giao thông công cộng, nhóm phương tiện có tác động lớn nhất đến đời sống dân sinh là xe ôm công nghệ và nhân viên giao hàng cũng nằm trong lộ trình chuyển đổi quyết liệt. Với số lượng ước tính khoảng 400.000 xe, đây là nguồn phát thải di động khổng lồ cần được kiểm soát.

Tài xế xe công nghệ sẽ được hỗ trợ để chuyển đổi phương tiện

Lộ trình được vạch ra rất cụ thể: ngay từ năm 2026, thành phố dự kiến sẽ ngừng cấp phép đăng ký mới cho các xe sử dụng xăng tham gia vào các nền tảng ứng dụng. Những tài xế đang hoạt động sẽ có khoảng thời gian đệm 3 năm để chuẩn bị, trước khi lệnh cấm hoàn toàn xe xăng tham gia kinh doanh dịch vụ vận tải chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2029.

Để đảm bảo an sinh cho người lao động, một giải pháp tài chính thiết thực đang được hoàn thiện, cho phép tài xế vay trả góp mua xe điện với mức trả hàng tháng chỉ khoảng 1 triệu đồng - tương đương số tiền họ tiết kiệm được từ nhiên liệu, đi kèm các ưu đãi miễn lệ phí trước bạ và thuế VAT.

Ô tô công vụ và xe cá nhân của công chức, viên chức

Để tạo động lực lan tỏa ra toàn xã hội, khối cơ quan nhà nước được xác định phải giữ vai trò nêu gương đi đầu. Theo kế hoạch, từ năm 2026, tất cả ô tô con của các cơ quan, đơn vị khi mua sắm mới bắt buộc phải là xe điện hoặc sử dụng năng lượng xanh. Không chỉ dừng lại ở xe công vụ, thành phố còn đặt mục tiêu mạnh mẽ đối với phương tiện cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với lộ trình đạt tỷ lệ 50% sử dụng xe điện vào năm 2027 và hoàn tất 100% vào năm 2030.