4 người giúp việc lần lượt nghỉ sau nửa tháng, tôi và chồng đều thấy ngạc nhiên cho đến một hôm về sớm, tôi mới hiểu sự thật

Tôi hỏi chồng, anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ bảo tôi cứ tìm người khác, tiền bạc không phải vấn đề.

Tôi và chồng đều có thu nhập khá, cộng lại mỗi tháng cũng gần trăm triệu đồng. Nhưng đổi lại, cả hai đều bận rộn, công việc thường xuyên kéo dài đến tối muộn, có hôm về đến nhà đã gần 8 giờ. Con tuy học cấp 1 nhưng vẫn cần người đưa đón, nhà cửa lại phải dọn dẹp, cơm nước mỗi ngày nên tôi quyết định thuê giúp việc. Tôi nghĩ với điều kiện kinh tế của gia đình, bỏ ra 8–10 triệu đồng mỗi tháng để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc con cái là hoàn toàn xứng đáng.

Thế nhưng, chuyện thuê giúp việc của tôi lại chẳng bao giờ suôn sẻ. Người đầu tiên làm được hơn hai tuần thì xin nghỉ, nói rằng có việc gia đình. Người thứ hai cũng chỉ trụ được nửa tháng, bảo không quen với giờ giấc sinh hoạt của nhà tôi. Đến người thứ ba, tôi còn cẩn thận trao đổi kỹ mọi việc ngay từ đầu, lương trả đầy đủ, ăn ở tử tế, không yêu cầu gì quá đáng. Vậy mà chưa hết tháng, cô ấy cũng xin nghỉ với lý do muốn về quê.

Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải là người khó tính hay không? Tôi hỏi chồng, anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ bảo tôi cứ tìm người khác, tiền bạc không phải vấn đề. Đến khi thuê người thứ tư, tôi mới phát hiện ra nguyên nhân thật sự.

Hôm ấy, tôi về nhà sớm hơn thường lệ, vừa bước vào cửa đã nghe mẹ chồng đang nói chuyện với cô giúp việc. Bà bảo nhà này có gì đâu mà phải thuê người, tiền mất mỗi tháng cả chục triệu, trong khi chiều tối đi làm về tranh thủ nấu ăn 30 phút là xong bữa cơm, ăn xong dọn dẹp 10 phút là sạch sẽ. Cuối tuần, cả nhà chỉ cần dành một tiếng là nhà cửa gọn gàng, chẳng có gì phải vất vả đến mức thuê người ngoài.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng còn nói thêm rằng làm giúp việc ở đây chẳng được bao lâu, tốt nhất cô nên tìm nhà khác, chứ cứ ở lại rồi cũng bị mang tiếng ăn không ngồi rồi. Tôi đứng ngoài cửa nghe mà nóng bừng mặt. Hóa ra bốn người giúp việc lần lượt nghỉ việc đều có bàn tay mẹ chồng tác động. Bà không đuổi thẳng, nhưng cứ nói ra nói vào, khiến người ta cảm thấy không thoải mái rồi tự xin nghỉ.

Tôi bước vào, cố giữ bình tĩnh hỏi mẹ tại sao lại làm như vậy. Bà chẳng những không thấy mình sai mà còn trách tôi hoang phí, có tiền cũng không biết tiết kiệm. Theo bà, phụ nữ đi làm về thì nấu cơm, dọn nhà là chuyện bình thường, có gì mà phải thuê người phục vụ. Bà còn bảo ngày xưa bà vừa đi làm vừa nuôi con, có ai giúp đỡ đâu mà vẫn sống tốt.

Tôi nghe mà chỉ biết thở dài. Tôi không phủ nhận mẹ đã vất vả, nhưng cuộc sống của mẹ ngày trước và cuộc sống của vợ chồng tôi bây giờ đâu hoàn toàn giống nhau. Tôi đi làm cả ngày, họp hành liên tục, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Về đến nhà, điều tôi mong nhất là có bữa cơm nóng, căn nhà sạch sẽ, con được chăm sóc chu đáo để mình có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tôi thuê người giúp việc không phải vì lười, càng không phải muốn biến mình thành bà chủ, mà vì tôi có đủ khả năng tài chính để san sẻ những việc không nhất thiết phải tự tay làm.

Mẹ chồng tính toán từng phút nấu cơm, từng phút dọn dẹp, nhưng bà đâu biết những việc ấy không chỉ tốn thời gian mà còn bào mòn sức lực của tôi sau một ngày dài. 30 phút nấu ăn nghe có vẻ chẳng đáng là bao, nhưng khi đã mệt rã rời, phải đứng bếp rồi dọn dẹp, giặt giũ, kèm con học, tôi chẳng còn chút thời gian nào cho bản thân.

Tôi không muốn tranh cãi với mẹ chồng về chuyện tiền bạc. Tiền do vợ chồng tôi làm ra, chúng tôi tự cân đối chi tiêu và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tôi nên nói thế nào để mẹ cho tôi tự do quyết định mọi việc trong gia đình mình đây khi người giúp việc thứ 4 cũng đã xin nghỉ rồi?