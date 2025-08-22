4 ngôn ngữ càng giỏi, càng dễ kiếm việc thu nhập cao tại Việt Nam

Trong thời đại hội nhập, biết thêm ngoại ngữ không chỉ là kỹ năng phụ trợ mà còn là chiếc chìa khóa nghề nghiệp mở ra nhiều cơ hội cùng mức lương đáng mơ ước. Ở Việt Nam, bên cạnh tiếng Anh vốn đã trở thành điều kiện gần như bắt buộc, có bốn ngoại ngữ được đánh giá là càng giỏi thì càng dễ kiếm việc tốt với thu nhập cao.

Tiếng Anh

Tiếng Anh giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Đây là ngôn ngữ chính trong thương mại, công nghệ, du lịch và ngoại giao. Một nhân sự sử dụng thành thạo tiếng Anh có thể ứng tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia, tham gia vào môi trường làm việc toàn cầu hoặc nhận các dự án quốc tế ngay tại Việt Nam. Khảo sát thị trường lao động cho thấy mức lương của ứng viên giỏi tiếng Anh thường cao hơn 20 đến 30 phần trăm so với người không có lợi thế này. Từ ngành công nghệ, marketing, tài chính cho đến luật, kế toán, tiếng Anh chính là tấm vé để nâng tầm sự nghiệp.

Học 1 ngôn ngữ mới là mở ra 1 thế giới mới.

Tiếng Trung

Việt Nam có đường biên giới dài với Trung Quốc, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và cũng là đối tác thương mại hàng đầu. Chính vì vậy, tiếng Trung trở thành lợi thế cực kỳ lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, du lịch và sản xuất. Người giỏi tiếng Trung có thể làm cầu nối giao thương, đảm nhận vị trí quản lý đối tác hoặc phát triển thị trường với mức lương cao. Khi dòng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng mạnh, nhu cầu tuyển dụng nhân sự sử dụng tiếng Trung chắc chắn còn tiếp tục tăng.

Tiếng Nhật

Nhật Bản nhiều năm liền nằm trong nhóm quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Các lĩnh vực điện tử, công nghệ, cơ khí, ô tô đều có sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn Nhật. Do đó, tiếng Nhật mang đến cơ hội nghề nghiệp rộng mở với mức lương cao vượt trội. Kỹ sư, lập trình viên hay quản lý dự án biết tiếng Nhật thường được ưu tiên tuyển dụng và đãi ngộ tốt. Đặc biệt, với độ khó của ngôn ngữ này, những ai đạt trình độ cao như N2 hoặc N1 gần như chắc chắn sẽ có thu nhập thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Tiếng Hàn

Không chỉ gây ảnh hưởng toàn cầu bằng làn sóng âm nhạc và điện ảnh, Hàn Quốc còn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Samsung, LG, Hyosung cùng nhiều tập đoàn khác liên tục mở rộng quy mô. Biết tiếng Hàn đồng nghĩa với việc nắm trong tay tấm vé bước vào những doanh nghiệp hàng đầu này. Ngoài các lĩnh vực công nghệ và sản xuất, người giỏi tiếng Hàn còn có cơ hội phát triển trong truyền thông, dịch vụ, giáo dục và du lịch. Sự giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế hai chiều khiến tiếng Hàn ngày càng được ưa chuộng.

Học giỏi ngoại ngữ mang lại vô vàn lợi ích.

Có thể thấy, giỏi một ngoại ngữ là lợi thế, nhưng nếu thành thạo cả bốn ngôn ngữ gồm Anh, Trung, Nhật, Hàn thì đó thực sự là bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Mỗi ngôn ngữ gắn liền với một khối ngành kinh tế mạnh, từ thương mại, sản xuất cho đến công nghệ và dịch vụ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhà tuyển dụng không chỉ đánh giá kỹ năng chuyên môn mà còn đặt nặng khả năng ngôn ngữ như một năng lực cạnh tranh. Vì vậy, việc đầu tư thời gian và công sức học ngoại ngữ chính là khoản đầu tư bền vững, đảm bảo cơ hội nghề nghiệp cùng thu nhập cao tại Việt Nam.