4 năm yêu đương bí mật của Đại úy Thăng Văn Cương và Hòa Minzy: Chỉ đợi ngày cưới!

Chuyện tình giữa Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương đang thu hút nhiều sự chú ý sau khi nữ ca sĩ chính thức công khai mối quan hệ. Trước đó, cả hai gần như không để lộ bất cứ mối liên hệ đặc biệt nào trên MXH lẫn truyền thông. Nhưng hiện tại - sau khi cặp đôi công khai và nhìn lại những dấu mốc trong vài năm qua, nhiều người nhận ra hành trình tình cảm của họ đã bắt đầu từ khá lâu.

Đại úy Thăng Văn Cương và Hòa Minzy

Năm 2022, Hòa Minzy tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ và ghi hình tại Sư đoàn 325 thuộc Quân đoàn 2 (Bắc Ninh). Đây cũng là nơi Đại úy Thăng Văn Cương đang công tác. Trong chương trình, anh từng xuất hiện trên sóng với vai trò đồng hành, hỗ trợ các nghệ sĩ tham gia trải nghiệm môi trường quân đội.

Ở thời điểm đó, Hòa Minzy và Thăng Văn Cương không có quá nhiều tương tác đáng chú ý trên sóng truyền hình. Cặp đôi chỉ xuất hiện trong một số khung hình chung với mọi người, không có chia sẻ nào đáng chú ý.

Văn Cương (ngồi cạnh Độ Mixi) và Hòa Minzy trên một chuyến xe

Sau khi chương trình kết thúc, nữ ca sĩ vẫn thỉnh thoảng quay lại thăm đơn vị. Trên mạng xã hội, một số khoảnh khắc ghi lại cảnh Hòa Minzy chụp ảnh cùng Văn Cương, bạn bè và các chiến sĩ trong đơn vị cũng từng được đăng tải. Song ở những khung hình này, Văn Cương và Hòa Minzy thường đứng cách xa nhau, không có tương tác riêng.

Đến ngày 15/12/2023, Thăng Văn Cương đăng tải bức ảnh nắm tay một cô gái lên mạng xã hội và chú thích: “Cảm ơn em, 15/12/2023”. Nhiều người cho rằng đây có thể là một cột mốc đáng nhớ trong mối quan hệ giữa anh và Hòa Minzy, bởi thời điểm này trùng với giai đoạn cả hai được cho là đã khá thân thiết.

Ngày 30/3/2024, Văn Cương tiếp tục đăng ảnh bó hoa tulip đỏ kèm dòng chú thích: “Chỉ cần em nói thích”. Từ chia sẻ vào trưa ngày 7/3/2026 của Hòa Minzy, nhiều người nhận ra đây chính là ngày nam quân nhân cùng gia đình sang hỏi cưới nữ ca sĩ.

Bó hoa trong ngày hỏi cưới của Văn Cương - Hòa Minzy

Đến tháng 1/2025, Hòa Minzy và các thành viên Sao Nhập Ngũ về thăm đơn vị. Cô đăng ảnh chụp cùng mọi người, trong đó có Đại úy Thăng Văn Cương và chú thích: “Về thăm đơn vị cùng các đồng chí thân yêu. Sao Nhập Ngũ 2022 mãi đỉnh”.

Hình ảnh vào tháng 1/2025

Tối 6/3/2026, Hòa Minzy chính thức công khai mối quan hệ và tag nửa kia vào bài đăng. Cô cũng không ngại giới thiệu thông tin về gia cảnh bạn trai. Hòa Minzy cho biết bố mẹ Cương là nông dân, có trồng thêm vải, rau và ngô để bán.

Đến trưa ngày 7/3, Hòa Minzy tiết lộ thêm một số thông tin về gia đình 2 bên, mối quan hệ của Cương và bé Bo cũng như việc gia đình Cương đã sang hỏi cưới từ trước đó.

Về phần Văn Cương, anh cũng có động thái sau khi bạn gái công khai chuyện hẹn hò. Nam quân nhân đăng ảnh cùng chú thích: “Ngày về anh cưới em” đính kèm trái tim đỏ rực.

Phía dưới các bài đăng của cặp đôi, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc phúc.

Hòa Minzy có tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô bắt đầu được biết đến khi giành Quán quân Học Viện Ngôi Sao năm 2014. Hòa Minzy được khán giả yêu mến qua các hit như Rời Bỏ , Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp , Thị Mầu ,... và gần đây nhất là Bắc Bling và Nỗi Đau Giữa Hòa Bình .

Về đời tư, Hòa Minzy công khai hẹn hò với doanh nhân Minh Hải vào năm 2017 và công bố có con trai chung vào năm 2021. Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, cặp đôi xác nhận dừng lại. Sau tan vỡ, Hoà Minzy vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tốt đẹp với người cũ để cùng chăm sóc con trai.

Gần đây, Hoà Minzy nhiều lần bày tỏ mong muốn được làm cô dâu. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, cô từng nói rõ quan điểm không thể gọi là tái hôn nếu tìm được hạnh phúc mới: "Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ. Em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ" .

