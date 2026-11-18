Hai dòng máy bay do Tupolev và Ilyushin thiết kế bất ngờ xuất hiện tại Đà Nẵng, gây chú ý bởi kích thước khổng lồ và công nghệ hàng không từ thời Liên Xô.

Ngày 17/11, các trang tin quốc tế ghi nhận sự xuất hiện của 4 máy bay quân sự Nga tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, trong đó có hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và hai máy bay vận tải quân sự Il-76MD.

Hình ảnh vệ tinh chụp lúc 10h16 sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam cho thấy cả 4 máy bay tại sân bay. Hai chiếc Tu-95MS mang số hiệu RF-94202 và RF-94188.

Ảnh: AviVector.

Đáng chú ý, hai máy bay đi cùng ban đầu được nhận diện là Il-78M, dòng chuyên tiếp nhiên liệu trên không, nhưng sau đó được đính chính là Il-76MD, loại máy bay vận tải quân sự hạng nặng.

Theo thông tin từ các chuyên trang theo dõi hàng không, nhóm máy bay được triển khai từ căn cứ Ukrainka, thuộc vùng Viễn Đông Nga. Hiện chưa có thông báo chính thức về mục đích chuyến bay cũng như thời gian lưu lại Đà Nẵng.

Oanh tạc cơ gần 190 tấn, sở hữu 32 lá cánh quạt

Tu-95MS là một trong những dòng oanh tạc cơ chiến lược nổi tiếng nhất của Nga, có tên định danh NATO là Bear-H. Dù được phát triển từ thời Liên Xô, dòng máy bay này vẫn được sử dụng trong lực lượng hàng không tầm xa của Nga.

Theo các tài liệu kỹ thuật hàng không, Tu-95MS có chiều dài khoảng 47,1 m, sải cánh hơn 50 m và chiều cao 13,3 m. Khối lượng cất cánh tối đa của máy bay đạt khoảng 185–188 tấn, tùy tài liệu và cấu hình.

Điểm đặc biệt của Tu-95MS nằm ở hệ thống động cơ. Thay vì sử dụng động cơ phản lực như nhiều oanh tạc cơ hiện đại, máy bay được trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Kuznetsov NK-12MP, mỗi động cơ dẫn động hai bộ cánh quạt quay ngược chiều.

Tu-95MS

Tổng cộng, máy bay sở hữu 8 bộ cánh quạt với 32 lá cánh. Mỗi động cơ có công suất khoảng 15.000 mã lực, đưa tổng công suất của chiếc oanh tạc cơ lên khoảng 60.000 mã lực.

Nhờ hệ thống động cơ này, Tu-95MS có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 830 km/h, với tầm bay khoảng 10.500 km trong điều kiện khai thác phù hợp. Đây là một trong những đặc điểm giúp dòng máy bay này thực hiện các hành trình dài mà không cần hạ cánh tiếp nhiên liệu.

Một thông số đáng chú ý khác là khả năng mang tên lửa hành trình chiến lược Kh-55, loại có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Các phiên bản Tu-95MS hiện đại hóa còn có khả năng sử dụng những loại tên lửa hành trình thế hệ mới.

Tuy nhiên, việc Tu-95MS có khả năng mang vũ khí hạt nhân không đồng nghĩa hai chiếc máy bay xuất hiện tại Đà Nẵng đang mang loại vũ khí này. Hiện chưa có thông tin xác nhận về trang bị trên các máy bay.

Trong khi đó, hai chiếc Il-76MD thuộc dòng vận tải quân sự hạng nặng, được thiết kế để vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị và nhân lực trên những hành trình dài.

Ilyushin Il-76MD

Il-76MD dài khoảng 46,6 m, sải cánh 50,5 m, cao 14,8 m và sử dụng 4 động cơ phản lực. Khối lượng cất cánh tối đa của máy bay khoảng 190 tấn, trong khi tải trọng hàng hóa đạt khoảng 48 tấn.

Máy bay Nga phục vụ đoàn Tổng thống Putin đáp xuống sân bay Đà Nẵng năm 2017. Ảnh: PHẠM HUY

Đây không phải lần đầu dòng máy bay Ilyushin Il-76 xuất hiện tại Đà Nẵng. Ngày 6/11/2017, một chiếc Il-76MD mang số hiệu RA-76669 của Nga từng hạ cánh xuống sân bay này, vận chuyển phương tiện và trang thiết bị hậu cần phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin nhân Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Những tên tuổi lớn của ngành chế tạo máy bay Nga

Sự xuất hiện của nhóm máy bay diễn ra ngay trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo lịch trình được Điện Kremlin công bố ngày 16/11, ông Putin dự kiến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến trong hai ngày 18–19/11, với nhiều hoạt động hợp tác kinh tế và thương mại.

Về nguồn gốc chế tạo, Tu-95MS do Cục thiết kế Tupolev phát triển. Đây là một trong những tên tuổi lâu đời nhất của ngành hàng không Nga, được thành lập năm 1922 và nổi tiếng với các dòng máy bay Tu-95, Tu-160 cùng nhiều mẫu máy bay chở khách.

Tu-95MS được sản xuất hàng loạt tại Nhà máy Hàng không Kuibyshev, nay là Nhà máy Hàng không Samara (Aviakor), trong giai đoạn 1983–1992.

Trong khi đó, Il-76MD do Cục thiết kế Ilyushin phát triển, được sản xuất tại Nhà máy Hàng không Tashkent mang tên Chkalov, thuộc Uzbekistan ngày nay.

Các phiên bản Il-76 hiện đại hơn được chế tạo tại Nga bởi Aviastar-SP, thuộc hệ thống Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất Nga (UAC). Đây là tập đoàn quy tụ nhiều thương hiệu hàng không lớn như Tupolev, Ilyushin, Sukhoi và MiG.