4 mẫu quần âu trẻ trung hơn hẳn quần đen

Để xây dựng phong cách thời trang đa dạng và sành điệu, quần âu là item chị em không nên bỏ qua. Quần âu vừa mang đến vẻ thanh lịch, vừa đảm bảo nét thời thượng cho phong cách. Vào mùa hè, quần âu càng là lựa chọn thời trang lý tưởng vì diện lên nhẹ mát và thoải mái. Quần âu có rất nhiều phiên bản để chị em lựa chọn. Và trong trường hợp bạn muốn hoàn thiện vẻ ngoài hack tuổi, hãy tham khảo 4 kiểu quần âu trẻ trung nhất.

Quần âu màu pastel

Dù đã bước qua mùa xuân nhưng xu hướng quần âu màu pastel vẫn chưa hề hạ nhiệt. Mẫu quần này là bảo chứng cho vẻ ngoài trẻ trung và ngọt ngào.

Quần âu màu xanh pastel, hồng pastel… sẽ "thắp sáng" set trang phục của bạn, nhưng vẫn đem đến sự trang nhã, thanh lịch. Vốn dĩ, quần âu màu pastel đã nổi bật, chị em không nên kết hợp item này với những mẫu áo tông màu rực rỡ. Thay vào đó, áo sơ mi, áo blouse hoặc áo thun mang tông màu trung tính sẽ là lựa chọn lý tưởng hơn. Cách mix đồ này giúp bạn có được outfit hài hòa chứ không bị rối mắt hay sến sẩm.

Quần âu màu trắng

Giống với quần âu đen, quần âu màu trắng cũng là món thời trang không bao giờ lỗi mốt. Kiểu quần âu này tạo vẻ tươi sáng và trẻ trung cho outfit. Vào những ngày nóng đỉnh điểm, quần âu trắng sẽ tạo nên các set trang phục nhẹ nhàng, dịu mát. Không khó để bạn mặc đẹp với quần âu trắng. Nếu yêu thích sự đơn giản, chị em có thể diện quần âu trắng với áo sơ mi xuyệt tông, hoặc áo màu be, ghi xám… Nổi bật hơn là công thức quần âu trắng + áo họa tiết/áo màu sắc rực rỡ. Các quý cô sành điệu thường kết hợp quần âu trắng với giày mũi nhọn, sandal hoặc loafer để vẻ ngoài sang xịn mịn hơn.

Quần âu màu be

Quần âu màu be là món thời trang cực "hot" trong mùa hè năm nay. Kiểu quần này mang đến nét dịu dàng và tao nhã cho outfit. Quần âu màu be phù hợp để mix cùng áo màu trắng, xanh than hoặc áo màu pastel. Đây là các công thức ai mặc cũng đẹp, và toát lên sự sang trọng, tinh tế. Không chỉ phù hợp để diện đến công sở, quần màu be còn là mảnh ghép của những set đồ dạo phố sành điệu. Muốn nâng cấp phong cách mùa hè, quần màu be là "bảo bối" thời trang mà nàng nào cũng nên bổ sung cho tủ đồ.

Quần âu cạp nơ buộc

Quần âu cạp nơ buộc là món thời trang không còn xa lạ với chị em. Dù không quá thịnh hành như quần màu be, quần âu cạp nơ buộc vẫn là item thời thượng, chuẩn mốt. Chi tiết cạp nơ buộc sẽ giúp vẻ ngoài của chị em thêm ngọt ngào, nữ tính. Chưa kể, thiết kế này còn giúp giấu eo bánh mì, tạo vẻ thon gọn và cao ráo cho tổng thể vóc dáng. Quần âu cạp nơ buộc giúp phong cách công sở của bạn thêm mới mẻ và nổi bật. Ngoài ra, chị em còn có thể "tái chế" mẫu quần này để diện đi du lịch, dạo phố cuối tuần.

