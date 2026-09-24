Cây sung được nhiều gia đình ưa chuộng trồng trong nhà vì sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội.

Không phải ngẫu nhiên mà cây sung từ lâu đã xuất hiện trong nhiều khu vườn và không gian sống của người Việt. Đây là loại cây khá dễ nhận biết với tán lá xanh tốt, quả mọc thành từng chùm trên thân và cành. Không chỉ tạo thêm mảng xanh cho nhà ở, cây sung còn được nhiều người yêu thích bởi những ý nghĩa đẹp trong văn hóa dân gian. Nếu đang tìm một loại cây vừa gần gũi, vừa có thể tạo điểm nhấn cho sân vườn, đây là 4 lý do bạn có thể cân nhắc.

1. Theo quan niệm dân gian, cây sung mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy

Điểm đặc biệt đầu tiên nằm ngay ở cái tên “sung”. Trong quan niệm của người Việt, từ “sung” gợi liên tưởng đến sự sung túc, đủ đầy, viên mãn, vì thế cây sung thường được lựa chọn để trồng trong sân vườn hoặc đặt ở những vị trí phù hợp trong nhà. Đặc biệt, hình ảnh những quả sung mọc thành từng chùm càng khiến loại cây này được gắn với ý nghĩa về sự sum vầy, đông đủ. Nhiều gia đình quan niệm rằng trồng cây sung là gửi gắm mong muốn cuộc sống gia đình đủ đầy, công việc thuận lợi, mọi sự ngày càng khởi sắc. Chính những thông điệp tích cực này khiến cây sung trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích khi muốn tạo thêm một góc xanh có ý nghĩa cho ngôi nhà.

2. Cây có tán lá xanh tốt, giúp không gian thêm sinh động

Nếu sân vườn đang thiếu một mảng xanh nổi bật, cây sung cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Cây có bộ lá xanh, tán có thể phát triển rộng nếu được chăm sóc phù hợp, nhờ đó tạo cảm giác không gian trở nên mềm mại và gần gũi với thiên nhiên hơn. Đặt một cây sung ở sân vườn, khoảng sân trước nhà hoặc một góc rộng phù hợp có thể giúp tổng thể bớt trống trải. Màu xanh của lá cũng tạo nên sự tương phản đẹp mắt với những bức tường, lối đi hoặc các vật liệu có màu trung tính. Ngoài giá trị cảnh quan, việc chăm sóc cây cối cũng giúp gia đình có thêm một hoạt động thư giãn trong cuộc sống hằng ngày. Một góc sân có cây xanh, được cắt tỉa gọn gàng sẽ mang đến cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

3. Cây sung có quả, tạo điểm nhấn thú vị cho khu vườn

Không chỉ có lá xanh, cây sung còn gây ấn tượng bởi những chùm quả mọc trực tiếp trên thân và cành. Đây là đặc điểm khiến cây có vẻ ngoài khá độc đáo, nhất là khi bước vào thời điểm cây sai quả. Những chùm sung nhỏ xuất hiện dày trên thân cây tạo nên điểm nhấn tự nhiên cho khu vườn, giúp cây không bị đơn điệu như nhiều loại cây chỉ có giá trị về tán lá. Với những gia đình thích một khu vườn có cảm giác gần gũi, mang hơi hướng truyền thống, cây sung có thể trở thành một chi tiết rất duyên. Quả sung cũng thường xuất hiện trong đời sống ẩm thực của người Việt. Tuy nhiên, nếu trồng cây trong nhà, gia đình vẫn nên chăm sóc và vệ sinh cây đúng cách, đặc biệt nếu muốn sử dụng quả làm thực phẩm.

4. Dễ tạo dáng, phù hợp với nhiều kiểu không gian

Một ưu điểm khác khiến cây sung được nhiều người yêu thích là khả năng tạo dáng. Tùy giống cây và điều kiện chăm sóc, sung có thể được tạo thành nhiều dáng khác nhau, từ cây tán rộng cho sân vườn đến những cây bonsai có kích thước nhỏ gọn. Với sân vườn rộng, gia đình có thể để cây phát triển tự nhiên, định kỳ cắt tỉa để giữ tán đẹp và không ảnh hưởng đến lối đi. Trong khi đó, những người yêu thích bonsai có thể lựa chọn các cây sung dáng nhỏ để tạo điểm nhấn cho sân, ban công hoặc khu vực phù hợp. Khi trồng, nên lựa chọn vị trí có đủ ánh sáng và không gian để cây phát triển. Đồng thời, cần chú ý cắt tỉa cành lá, dọn quả rụng và giữ khu vực xung quanh sạch sẽ. Nếu trồng gần nhà, cũng nên cân nhắc khoảng cách hợp lý để cây không phát triển quá sát tường hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt.