Rắn là loài bò sát gây không ít lo lắng cho nhiều gia đình, đặc biệt là những nơi gần vùng đồng ruộng, vườn cây hay có ao hồ. Trong tự nhiên, rắn thường tìm kiếm nơi trú ẩn yên tĩnh, kín đáo và thức ăn dễ dàng. Do đó, việc bố trí các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc sử dụng một số loài vật nuôi, có thể giúp giảm nguy cơ xuất hiện rắn trong khuôn viên nhà. Nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm dân gian đều cho thấy một số loài vật có thể đóng vai trò cảnh báo hoặc xua đuổi rắn nhờ bản năng và hành vi tự nhiên của chúng.

1. Chó

Chó được xem là loài vật cảnh giác hàng đầu. Bản năng bảo vệ lãnh thổ khiến chó thường nhạy cảm với những sinh vật lạ xuất hiện trong sân vườn hay nhà cửa. Khi phát hiện rắn, chó sẽ sủa hoặc tiếp cận, tạo ra tiếng động và áp lực khiến rắn tránh xa. Một số giống chó săn hoặc chó cảnh giác cao còn có khả năng tấn công rắn nhỏ, ngăn chặn rắn bò vào những khu vực sinh hoạt. Dù vậy, cần lưu ý rằng với những loài rắn lớn hoặc có nọc độc, chó cũng có thể bị thương nếu tấn công trực tiếp.

2. Mèo

Mèo là động vật dễ thương nhưng lại có bản năng săn mồi tương đối mạnh, đặc biệt là những con mèo hoạt bát, tinh ranh. Khi phát hiện rắn nhỏ, mèo thường tiếp cận, vồ hoặc đuổi theo, từ đó gián tiếp xua rắn khỏi khu vực sinh sống. Ngoài ra, sự xuất hiện của mèo trong nhà cũng có thể khiến rắn e dè tìm nơi khác. Tuy nhiên, với rắn có nọc độc, việc để mèo tiếp xúc trực tiếp vẫn tiềm ẩn nguy cơ, vì vậy cần chú ý quan sát và hạn chế rắn tiếp cận mèo.

3. Gà

Gà, đặc biệt là gà mái, thường có thói quen kiếm ăn ở sân vườn, bới đất và sục tìm côn trùng, sâu bọ, thậm chí là rắn nhỏ. Bản năng tìm thức ăn giúp gà vô tình xua đuổi rắn, hoặc phá vỡ các ổ rắn gần đó. Việc nuôi gà trong sân không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm mà còn góp phần kiểm soát sự xuất hiện của các sinh vật bò sát không mong muốn. Dù vậy, gà chỉ hiệu quả với rắn nhỏ; rắn lớn vẫn có thể tránh gà.

4. Ngỗng

Ngỗng là loài vật nổi tiếng với khả năng cảnh giác tốt. Chúng luôn nhạy bén với những tiếng động bất thường hoặc sự xuất hiện của sinh vật lạ. Khi phát hiện rắn, ngỗng thường kêu to, chạy quanh khu vực và tạo ra áp lực khiến rắn tránh xa. Ngoài ra, sự hiện diện của ngỗng trong sân cũng khiến các loài vật khác khó tiếp cận, đồng thời đóng vai trò như một "báo động" tự nhiên, giúp con người nhận biết rắn sớm hơn.