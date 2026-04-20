4 loại cây nở hoa vào buổi tối, nên trồng ngay trong vườn nhà

Việc trồng cây, chăm hoa trong không gian sống từ lâu không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn là một cách nuôi dưỡng cảm xúc sau nhịp sống căng thẳng thường ngày. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, được ngồi ở ban công, hiên nhà hay giữa khu vườn nhiều gió, ngắm ánh trăng len qua tán lá và hít hà mùi hương dịu nhẹ từ hoa cỏ là trải nghiệm đủ để lòng người chậm lại.

Các mùi hương tự nhiên được cho là có thể tác động đến hạch hạnh nhân, vùng liên quan đến cảm xúc trong não, từ đó góp phần giảm căng thẳng, xoa dịu lo âu, cải thiện giấc ngủ và nâng đỡ tâm trạng. Bởi vậy, một khu vườn có những loài hoa nở về đêm, vừa đẹp, vừa thơm, không chỉ làm không gian thêm thi vị mà còn mang đến cảm giác thư giãn rất riêng cho gia chủ.

Dưới đây là 4 loại cây nở hoa vào buổi tối rất đáng có trong vườn nhà.

1. Cây hoa dành dành

Dành dành là một trong những loài hoa phù hợp với những khu vườn nhỏ cần sự thanh nhã và yên tĩnh. Cây không quá phô trương nhưng lại tạo ấn tượng nhờ sắc trắng tinh khôi và mùi hương đậm, dễ lan trong không khí về chiều tối. Khi ánh sáng dịu xuống, hương hoa dành dành càng trở nên rõ hơn, khiến khoảng sân, khu vườn có cảm giác mát lành và thư thái hơn hẳn.

Với những ai thích một khu vườn không quá rực rỡ nhưng vẫn có điểm nhấn về hương sắc, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

2. Cây hoa nhài

Hoa nhài từ lâu đã gắn với hình ảnh dịu dàng, thanh khiết và rất gần gũi với đời sống người Việt. Điểm khiến loại cây này được ưa chuộng chính là hương thơm ngọt nhẹ nhưng không gắt, đặc biệt dễ chịu vào buổi tối. Chỉ cần vài chậu nhài đặt ở hiên nhà hoặc gần nơi ngồi nghỉ, không gian đã có thể trở nên mềm mại và lãng mạn hơn rất nhiều.

So với nhiều loại hoa cảnh khác, hoa nhài tạo cảm giác thư giãn theo cách rất tự nhiên. Mùi hương của nó không quá mạnh để lấn át mọi thứ xung quanh mà đủ để gợi một cảm giác êm dịu, giúp con người dễ thả lỏng sau một ngày dài.

3. Cây hoa quỳnh

Nếu nói đến những loài hoa nở vào ban đêm, quỳnh có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Loại cây này không nở thường xuyên, nhưng mỗi lần bung cánh lại dễ khiến người ngắm có cảm giác như đang chờ đợi một khoảnh khắc đặc biệt. Hoa lớn, màu trắng, cánh mỏng và vẻ đẹp ngắn ngủi của quỳnh khiến không gian vườn nhà trở nên thi vị hơn hẳn mỗi khi đêm xuống.

Với những người thích chăm cây và chờ đợi từng chuyển động nhỏ của thiên nhiên, quỳnh giống như một món quà bất ngờ giữa đêm. Trồng quỳnh trong vườn hay trên sân thượng cũng vì thế mà không chỉ là thú chơi cây mà còn là cách giữ lại những khoảnh khắc rất riêng cho không gian sống.

4. Cây bông phấn (hoa phấn)

Bông phấn là loài cây quen thuộc, dễ trồng và thường tạo cảm giác hoài niệm với nhiều người. Hoa có nhiều màu như hồng, vàng, đỏ, trắng, thường bắt đầu nở từ cuối chiều và rực rỡ hơn khi trời dịu nắng. Chính đặc điểm này khiến bông phấn rất hợp với những khu vườn gia đình, nơi vẻ đẹp không cần quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức làm bừng sáng không gian khi ngày dần khép lại.

Một ưu điểm khác của bông phấn là cây cho cảm giác tươi tắn, vui mắt và gần gũi. So với những loài hoa chỉ thiên về hương thơm, bông phấn mang đến hiệu ứng thị giác rõ hơn, giúp khu vườn trở nên sinh động vào đúng thời điểm cả nhà thường quây quần, nghỉ ngơi.

