4 kiểu lừa khi mua vé máy bay, đặt phòng du lịch xuất hiện nhiều sau Tết, công an cảnh báo gấp tới người dân

Tết Nguyên đán qua đi, nhu cầu di chuyển, du lịch, công tác vẫn còn khá lớn. Nhiều gia đình tranh thủ đi chơi bù, nhiều người quay lại thành phố làm việc hoặc lên kế hoạch cho những chuyến đi đầu năm. Đây cũng là thời điểm các giao dịch mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn diễn ra sôi động trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo cảnh báo từ Công an tỉnh Cà Mau, sau Tết, các chiêu trò lừa đảo liên quan đến vé máy bay, tàu xe, đặt phòng không hề giảm mà còn có xu hướng biến tướng phức tạp hơn. Đáng lo ngại, một số đối tượng còn lợi dụng chính tâm lý của những người từng bị lừa trước đó để tiếp tục trục lợi.

Dưới đây là 4 kiểu lừa đảo được cơ quan công an cảnh báo người dân cần đặc biệt lưu ý.

(Ảnh minh hoạ)

1. "Thanh lý vé, phòng do đổi lịch trình/hủy chuyến"

Đây được xem là chiêu trò phổ biến nhất sau Tết. Các đối tượng giả vờ là người đã mua vé máy bay hoặc đặt phòng khách sạn nhưng có việc đột xuất không thể đi, nên cần "thanh lý gấp" với giá rẻ để "gỡ vốn".

Mức giá thường thấp hơn thị trường khá nhiều, đánh trúng tâm lý ham rẻ hoặc những người đang cần di chuyển gấp. Để tạo lòng tin, kẻ gian có thể gửi hình ảnh vé điện tử, mã đặt phòng giả mạo. Khi nạn nhân chuyển tiền xong, chúng lập tức chặn liên lạc.

2. "Vé xả lỗ, khuyến mãi cuối mùa Tết"

Một hình thức khác là tạo các tài khoản mạng xã hội giả mạo đại lý, hãng vận tải hoặc công ty du lịch, sau đó tung tin "khuyến mãi xả lỗ cuối mùa", "giảm giá sâu vé bay đến điểm du lịch hot".

Những lời quảng cáo này thường đi kèm với thông điệp khẩn cấp như "chỉ còn vài suất", "chốt trong hôm nay", "ưu đãi hết hạn sau 2 giờ"… nhằm tạo áp lực thời gian, buộc người mua phải chuyển khoản nhanh chóng mà không kịp kiểm chứng thông tin.

Thực tế, các hãng hàng không và đại lý uy tín đều công bố chương trình khuyến mãi trên kênh chính thức, không bán vé theo cách mập mờ qua tin nhắn riêng hay tài khoản ảo.

3. Mạo danh "hoàn tiền/đền bù" cho nạn nhân cũ

Đáng báo động hơn, theo Công an tỉnh Cà Mau, một số đối tượng còn táo tợn quay lại với chính những nạn nhân đã từng bị lừa trước Tết.

Chúng liên hệ với lý do "đang tiến hành hoàn tiền", "có chính sách đền bù hỗ trợ", nhưng yêu cầu nạn nhân phải chuyển một khoản phí nhỏ để "xác minh tài khoản" hoặc "phí xử lý giao dịch".

Vì tâm lý muốn lấy lại số tiền đã mất, nhiều người tiếp tục tin tưởng và sập bẫy lần hai. Cơ quan công an nhấn mạnh: không có bất kỳ tổ chức, ngân hàng hay hãng vận tải uy tín nào yêu cầu khách hàng chuyển tiền để nhận lại tiền hoàn.

4. Tấn công phishing qua email, tin nhắn

Sau Tết, nhiều người nhận được email hoặc tin nhắn giả mạo hãng hàng không, đại lý du lịch với nội dung như "hoàn tiền chuyến bay", "nhận điểm thưởng", "khảo sát khách hàng"…

Các tin nhắn này thường kèm đường link lạ. Khi người dùng nhấp vào và đăng nhập, toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP có thể bị đánh cắp.

Không chỉ gây thiệt hại tài chính, các vụ lừa đảo còn khiến nạn nhân mất niềm tin vào giao dịch trực tuyến, luôn sống trong tâm lý lo lắng, hoài nghi.

(Ảnh minh hoạ)

Người dân cần làm gì để tự bảo vệ?

Theo khuyến cáo của Công an tỉnh Cà Mau, để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần:

- Kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin: Chỉ mua vé, đặt phòng qua website, ứng dụng hoặc đại lý chính thức. Không tin vào quảng cáo "rẻ bất ngờ" từ tài khoản không rõ ràng.

- Cảnh giác với yêu cầu chuyển khoản gấp: Không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng.

- Tuyệt đối không tin vào "hoàn tiền có phí": Mọi yêu cầu chuyển tiền để nhận tiền hoàn đều là dấu hiệu lừa đảo.

- Bảo mật thông tin cá nhân: Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

- Thận trọng với đường link lạ: Kiểm tra kỹ tên miền website, nguồn gốc ứng dụng trước khi đăng nhập.

- Giữ vững tâm lý: Không vì nóng vội muốn lấy lại tiền đã mất mà tiếp tục tin vào lời hứa hẹn mơ hồ.

- Trình báo kịp thời: Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy lưu lại tin nhắn, sao kê giao dịch và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Tội phạm công nghệ cao luôn thay đổi kịch bản theo từng thời điểm và tâm lý xã hội. Sau Tết, dù nhu cầu đi lại đã giảm, nhưng các "bẫy vé rẻ" vẫn giăng khắp nơi trên không gian mạng. Cảnh giác và kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng chính là cách tốt nhất để bảo vệ tiền bạc và sự an toàn của chính mình.