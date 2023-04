4 kiểu áo thun khiến vẻ ngoài 'kém sang'

Bước sang mùa hè, áo thun sẽ là món thời trang được các chị em ưa chuộng hàng đầu. Áo thun mang đến cảm giác thoải mái, nhẹ mát cho người diện. Bên cạnh đó, kiểu áo này còn được coi là "bảo bối" hack tuổi, giúp vẻ ngoài thêm năng động, trẻ trung.

Áo thun có rất nhiều biến tấu và không phải mẫu mã nào cũng lý tưởng để chị em sắm về cho tủ đồ. Đặc biệt là đối với nàng 30+, nếu chọn sai áo thun, style có thể mất đi vẻ thanh lịch và không phù hợp với độ tuổi. Dưới đây là 4 kiểu áo thun có thể khiến nàng 30+ tụt dốc phong cách, chị em nên tránh khi đi mua sắm.

Áo thun màu neon

Có một thời, các item mang tông màu neon là xu hướng được nhiều quý cô sành điệu lựa chọn. Tuy nhiên ở hiện tại, đồ màu neon đã hết mốt, và áo thun mang tông màu này cũng không phải là ngoại lệ. Áo thun màu neon có thể khiến vẻ ngoài trở nên sến sẩm. Ngoài ra, mẫu áo này còn khó phối đồ và không tôn da hiệu quả. Để dễ dàng ghi điểm phong cách khi diện áo thun thì thay vì mặc những phiên bản màu sắc quá sặc sỡ, bạn nên ưu tiên áo màu trung tính hoặc pastel. Các lựa chọn này bảo đảm sự thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn hack tuổi hiệu quả.

Áo thun hầm hố

Các mẫu áo thun họa tiết hầm hố sẽ giúp người mặc trở nên cá tính, nổi bật. Tuy nhiên, kiểu áo này khá "lệch pha" so với tuổi ngoài 30, vì không đem đến nét thanh lịch, trang nhã. Muốn có vẻ ngoài ấn tượng nhưng vẫn đúng tuổi, nàng 30+ có lựa chọn lý tưởng hơn, đó là áo thun in chữ đơn giản. Mẫu áo này tạo điểm nhấn cho outfit, đồng thời không làm giảm đi sự tinh tế. Vốn dĩ, áo thun in chữ đã nổi bật nên các nàng chỉ cần kết hợp với quần âu ống rộng, quần jeans ống đứng hoặc chân váy dài đơn giản, là có được vẻ ngoài sành điệu.

Áo thun chấm bi

Áo thun họa tiết chấm bi là món thời trang nàng 30+ không nên đầu tư cho tủ đồ. Mẫu áo này khiến phong cách trở nên sến hơn, thậm chí là cộng tuổi cho người diện. Áo thun họa tiết kẻ ngang là phiên bản hợp mốt hơn hẳn so với áo chấm bi. Kiểu áo thun kẻ ngang gây ấn tượng ở sự trẻ trung, mà vẫn thanh lịch. Áo thun kẻ ngang thường được các quý cô sành điệu kết hợp cùng quần jeans hoặc quần âu đơn giản, rồi tô điểm những món phụ kiện trơn màu trung tính. Nhờ vậy, tổng thể trang phục trông rất hài hòa và sang xịn mịn.

Áo thun họa tiết "kẹo ngọt"

Áo thun họa tiết "kẹo ngọt" giúp hack tuổi hiệu quả và tạo sự nổi bật cho người mặc. Tuy nhiên, mẫu áo này không phù hợp với tuổi 30+, dễ khiến vẻ ngoài thành "cưa sừng làm nghé". Chưa kể, áo thun họa tiết kẹo ngọt rất khó để mix đồ, nếu kết hợp không khéo, set đồ của chị em sẽ trở nên lòe loẹt, rối mắt. Áo thun trơn màu vẫn là lựa chọn hoàn hảo, khi bạn muốn nâng tầm phong cách. Với áo thun trơn màu nhã nhặn, chị em sẽ không phải suy nghĩ nhiều khi lên đồ, bởi càng mix&match đơn giản, style càng ghi điểm.

Ảnh: Sưu tầm