Thờ cúng tổ tiên là một truyền thống đẹp, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người Việt. Việc thắp một nén hương không chỉ là hành động tưởng nhớ mà còn là sự gửi gắm mong cầu bình an, may mắn đến ông bà, tổ tiên và các vị thần linh. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy và tâm linh đều nhấn mạnh rằng, việc thắp hương cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản và kiêng kỵ để đảm bảo sự linh thiêng và phát huy tối đa ý nghĩa phong thủy.

Nếu phạm phải một trong 4 điều kiêng kỵ dưới đây, gia chủ không những không cầu được phúc lộc mà còn có thể vô tình gây ra sự xáo trộn về năng lượng, ảnh hưởng đến sự hòa thuận và tài vận.

1. Kiêng kỵ: Dùng lửa thường để châm hương

Đây là một trong những kiêng kỵ cơ bản nhất nhưng lại rất dễ bị bỏ qua. Khi thắp hương, nhiều người tiện tay dùng bật lửa gas hoặc diêm để châm. Theo quan niệm tâm linh, lửa từ bật lửa gas hay diêm là "hỏa tạp", mang tính nhân tạo, không thanh khiết, và chứa nguồn năng lượng không ổn định. Hơn nữa, việc thắp bằng bật lửa thường phải thổi tắt, hành động này được coi là ô uế và thiếu tôn kính trước bàn thờ.

Lời khuyên đúng: Nên dùng que đóm, hoặc que tăm/nhang mồi đã được châm từ ngọn đèn thờ (đèn dầu hoặc nến chuyên dụng). Ngọn lửa từ đèn thờ được gọi là "Hỏa Chủ" hay "Hỏa Thần", tượng trưng cho sự trường tồn của dương khí, là nguồn lửa thiêng liêng, thanh tịnh nhất để "tiếp dẫn" hương khói lên cõi trên.

2. Kiêng kỵ: Thắp hương mà tâm không tĩnh (tâm không thành)

Lòng thành kính là yếu tố quan trọng nhất trong mọi nghi lễ thờ cúng. Việc thắp hương mà tâm trí xao động, vội vã, hoặc vừa thắp hương vừa nói chuyện, cười đùa, suy nghĩ tiêu cực, hay thậm chí là cãi vã, đều là những hành vi đại kỵ.

Khi con cháu thắp hương với tâm trạng không tốt, năng lượng tiêu cực sẽ đi theo làn khói hương, tạo ra sự nhiễu loạn trong không gian thờ cúng, nơi vốn cần sự tĩnh lặng và trang nghiêm. Tổ tiên và thần linh chỉ chứng giám cho những lời cầu nguyện xuất phát từ tấm lòng thanh tịnh, chân thành.

Lời khuyên đúng: Trước khi thắp hương, hãy rửa tay sạch sẽ, chỉnh đốn trang phục, đứng trang nghiêm trước bàn thờ. Dành vài giây để tĩnh tâm, gạt bỏ mọi tạp niệm, sau đó mới thành tâm khấn vái, dâng nén hương với sự kính trọng tuyệt đối.

3. Kiêng kỵ: Tùy tiện rút chân hương (bát hương bị động)

Bát hương được xem là "nhà" của các vị thần linh, gia tiên. Việc rút chân hương tùy tiện, đặc biệt là rút hết và đổ bỏ vào thùng rác, là điều cấm kỵ tối cao trong phong thủy thờ cúng. Hành động này được coi là làm "động bát hương," khiến bát hương bị suy giảm linh khí, thậm chí bị xê dịch vị trí, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và tài vận của gia đình.

Nhiều người có thói quen rút chân hương hàng ngày hoặc hàng tuần cho gọn gàng, nhưng đây là một sai lầm lớn.

Lời khuyên đúng: Chỉ nên rút chân hương một lần duy nhất vào cuối năm (thường là ngày 23 tháng Chạp - Táo Quân về trời). Khi rút, phải dùng một tay giữ chặt bát hương, một tay nhẹ nhàng rút từng chân hương. Giữ lại số lẻ (3, 5, 7 hoặc 9 chân hương) để giữ lại "căn cốt". Chân hương cũ phải được hóa tro tại nơi sạch sẽ, không được vứt bừa bãi.

4. Kiêng kỵ: Dùng nhang không rõ nguồn gốc, tẩm hóa chất độc hại

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hương giá rẻ, được tẩm hóa chất để có mùi thơm đậm, cuốn hút, hoặc có tàn cong đẹp mắt. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại nhang này không chỉ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người (gây bệnh hô hấp, ung thư) mà còn được coi là làm ô uế không gian tâm linh.

Hóa chất nhân tạo và mùi hương nồng gắt sẽ làm mất đi sự thanh tịnh, thuần khiết của khói hương tự nhiên (vốn là sự giao hòa của Mộc và Thổ). Tổ tiên, thần linh sẽ không chứng giám cho những nén hương không sạch sẽ này.

Lời khuyên đúng: Luôn chọn mua nhang có nguồn gốc từ thiên nhiên như trầm hương, đàn hương, hoặc nhang làm từ bột thảo mộc sạch. Nhang sạch có mùi thơm nhẹ nhàng, thanh thoát, giúp thanh lọc không khí và mang lại năng lượng tích cực cho không gian thờ cúng. Đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng và chu đáo tối đa của con cháu đối với các bậc bề trên.

Thờ cúng là nghi thức thiêng liêng, đòi hỏi sự thành tâm và cẩn trọng. Việc nắm vững 4 kiêng kỵ tuyệt đối khi thắp hương này không chỉ giúp gia chủ tránh được những điều không may, giữ gìn sự trang nghiêm cho bàn thờ mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe, đồng thời bồi đắp thêm phúc khí, tài lộc cho gia đình. Hãy thực hành thờ cúng đúng cách để nén hương dâng lên luôn là biểu tượng của sự thuần khiết và lòng hiếu kính trọn vẹn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)