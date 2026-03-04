4 kịch bản cho Trung Đông: Kịch bản thứ 4 là tuyệt vọng

Theo kênh Telegram "Legitimny" của Ukraine, kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Iran đã không diễn ra như dự định. Chính quyền Tehran không sụp đổ, Iran không đầu hàng và đang đáp trả mãnh liệt đối với Mỹ-Israel và các đồng minh khác ở Trung Đông.

Kênh Telegram này lưu ý rằng, điều này được thể hiện qua nhiều lời đe dọa từ người Mỹ rằng sẽ có thêm nhiều bom được thả xuống Tehran. Đây là chiêu trò thường thấy của Tổng thống Trump là đe dọa giới tinh hoa nước khác mới lên nắm quyền, nhưng cho đến nay ông vẫn chưa thành công.

“Điều quan trọng cần hiểu là cuộc xung đột càng kéo dài, ông Trump càng phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công từ giới truyền thông và càng ít người ủng hộ Tổng thống Mỹ. Ông ấy đang dần tự đẩy mình vào thế khó” "Legitimny" viết.

Bình luận về vấn đề này, kênh Telegram Ukraine đã tập hợp ý kiến các chuyên gia và đưa ra bốn kịch bản dự đoán tình hình ở Trung Đông có thể diễn biến trong tương lai gần.

Kịch bản khả thi đầu tiên dành cho ông Trump là tiếp tục cuộc xung đột, thậm chí là tấn công đến cùng, với mức độ rủi ro ngày càng cao.

Kịch bản khả thi thứ hai liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thông qua các trung gian. Kịch bản này phụ thuộc vào các hiệp ước đạt được trên bàn đàm phán.

Kịch bản khả thi thứ ba là sự tham dự của các quốc gia châu Âu vào hành động quân sự của Mỹ-Israel và việc phát động một chiến dịch trên bộ chống lại Iran. Kịch bản này rất có thể sẽ kết thúc với sự sa lầy của Mỹ.

Kịch bản thứ tư là “rút khỏi cuộc chiến”. Đây cũng là kịch bản cuối cùng nhằm cố gắng đóng băng cuộc xung đột một lần nữa. Mỹ tuyên bố rằng tất cả các mục tiêu đã đạt được. Nhưng nếu Iran tiếp tục trả đũa, thì Mỹ sẽ đe dọa sử dụng tới vũ khí hạt nhân.

Theo kênh Telegram này, điều quan trọng cần nhấn mạnh là Tổng thống Mỹ hiện đang tuyệt vọng cố gắng che đạy một tình hình tồi tệ.

Bất chấp ưu thế vượt trội về vũ khí, sự coi nhẹ các luật lệ quốc tế và chuẩn mực đạo đức thông thường, Washington và Tel Aviv đã thất bại trong việc đánh sập chính quyền Tehran và buộc Iran phải đầu hàng, việc thay đổi cán cân quyền lực ở Iran cũng đã thất bại.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng, Mỹ chỉ còn rất ít thời gian cho những lựa chọn của mình và có thể sớm buộc phải thừa nhận thất bại.