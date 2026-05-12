4 đứa con bất hiếu lần lượt đuổi mẹ già ra khỏi nhà, cụ bà chết cô độc giữa trời rét gây phẫn nộ

Một vụ việc từng gây chấn động dư luận Trung Quốc là câu chuyện cụ bà ngoài 80 tuổi bị chính các con ruột từ chối chăm sóc, phải lang thang ngoài đường giữa mùa đông lạnh giá rồi tử vong trong cô độc. Vụ án sau đó khiến cả ngôi làng đồng loạt ký đơn yêu cầu xử lý những người con bất hiếu.

Mẹ già có 7 người con nhưng cuối đời không nơi nương tựa

Nhân vật trong câu chuyện là cụ bà Tạ Xương Anh (Xie Changying, sinh năm 1929), sống tại huyện Vạn Châu, Trùng Khánh (Trung Quốc). Cụ từng trải qua thời kỳ chiến tranh, nghèo đói và một mình nuôi lớn 7 người con, gồm 3 con gái và 4 con trai.

Theo quan niệm truyền thống ở nhiều vùng nông thôn Trung Quốc, con trai có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Vì vậy, dù các con gái từng đề nghị được chăm sóc mẹ, 4 người con trai vẫn phản đối vì cho rằng như vậy là “mất mặt”.

Tuy nhiên, trái với lời hứa phụng dưỡng, 4 người con liên tục đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Sau nhiều lần bị dân làng nhắc nhở, chính quyền địa phương phải đứng ra hòa giải và yêu cầu các con ký “thỏa thuận chăm sóc mẹ”, thống nhất mỗi người nuôi bà một tháng rồi chuyển sang nhà tiếp theo.

Nhưng trên thực tế, việc phụng dưỡng chỉ mang tính hình thức.

Người dân trong làng đã quá quen với cảnh đầu mỗi tháng, cụ bà lại lủi thủi xách túi đồ, tự dò đường sang nhà người con tiếp theo để “đến lượt được nuôi”.

Bị các con lần lượt từ chối ngay ngày đầu năm

Bi kịch xảy ra vào ngày 1/1/2014.

Theo truyền thông Trung Quốc, sáng hôm đó, gia đình người con trai út chuẩn bị bữa ăn sáng cho cụ rồi yêu cầu bà rời đi vì “đã hết thời gian phụng dưỡng”.

Cụ bà tìm đến nhà người con trai cả nhưng cửa khóa kín. Sau đó bà tiếp tục sang nhà người con thứ hai và thứ ba nhưng đều bị từ chối với lý do “chưa tới lượt”.

Điều khiến dư luận phẫn nộ là cả 3 người con trai đều sống trong những căn nhà khang trang được cha mẹ hỗ trợ tiền bạc xây dựng trước đây.

Không còn nơi để đi, cụ bà lang thang ngoài đường trong thời tiết giá rét. Một người dân thương tình đã mời bà vào nhà nghỉ tạm và cho ăn uống, nhưng vì ngại làm phiền, cụ lại lặng lẽ rời đi.

Đêm hôm đó, cụ ngồi trên một ghế đá ngoài trời giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện cụ đã tử vong. Thi thể cụ vẫn mặc chiếc áo bông cũ rách, trên mặt có dấu vết chảy máu.

Kết quả điều tra khiến dân làng phẫn nộ

Ban đầu, nhiều người cho rằng cụ bà chết vì lạnh. Tuy nhiên, kết luận pháp y sau đó xác định cụ bị chấn thương vùng đầu do té ngã, dẫn đến xuất huyết não. Thời tiết lạnh giá đã khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn và dẫn đến tử vong.

Khi đến nhận thi thể mẹ, 3 người con gái bật khóc đau đớn, trong khi thái độ lạnh lùng của 4 người con trai khiến dư luận càng bức xúc.

Không chấp nhận sự việc, người dân trong làng đã cùng nhau ký tên vào đơn yêu cầu khởi tố 4 người con trai vì hành vi bỏ rơi mẹ già.

Trong lá đơn tập thể có đoạn viết gây ám ảnh: “Ngay cả người ăn xin ngoài đường, người có lương tâm cũng biết hỏi han giúp đỡ. Huống chi đó là mẹ ruột của mình.”

Phiên tòa xét xử sau đó được mở công khai. Hàng trăm người dân trong làng đã đến theo dõi.

Kết quả, người con trai cả bị tuyên án 2 năm tù, 3 người còn lại nhận mức án 1 năm 6 tháng tù giam vì hành vi bỏ mặc mẹ già dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc gây tranh cãi lớn về đạo hiếu và trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ

Sau khi được truyền thông đăng tải, câu chuyện trở thành chủ đề gây tranh luận dữ dội tại Trung Quốc suốt một thời gian dài.

Nhiều người cho rằng đây là minh chứng đau lòng cho sự xuống cấp của đạo hiếu truyền thống, khi cha mẹ dành cả đời hy sinh cho con cái nhưng cuối cùng lại bị xem như gánh nặng.

Vụ việc cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi trong xã hội hiện đại, đặc biệt ở những gia đình đông con nhưng không ai muốn đứng ra phụng dưỡng cha mẹ.

Nguồn: Tổng hợp