4 du khách tử vong sau chuyến du lịch tại các resort 5 sao ở Cape Verde: Nguyên nhân bất ngờ

Bốn du khách người Anh đã tử vong sau khi mắc các bệnh đường tiêu hóa nghiêm trọng trong kỳ nghỉ tại các khu resort cao cấp ở Cape Verde ở quốc đảo Tây Phi, nằm ngoài khơi Đại Tây Dương.

Theo thông tin từ các luật sư đại diện gia đình nạn nhân, các du khách đều bị bệnh nặng trong hoặc ngay sau chuyến nghỉ dưỡng tại các khách sạn 5 sao trên đảo. Họ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, tiêu chảy liên tục, nôn mửa, sốt cao và suy kiệt nhanh chóng. Một số trường hợp phải nhập viện điều trị khẩn cấp khi trở về Anh nhưng không qua khỏi.

Cape Verde, một quần đảo gồm mười hòn đảo nằm cách Senegal khoảng 350 dặm về phía tây trên Đại Tây Dương, từ lâu đã được quảng bá như một thiên đường ngập tràn ánh nắng với khí hậu ấm áp quanh năm và những bãi biển vàng óng.

Hãng luật đang đại diện cho hơn 1.500 du khách cho biết số ca mắc bệnh sau khi du lịch Cape Verde đã tăng mạnh thời gian gần đây. Ngoài các trường hợp tử vong, hàng trăm người khác cũng báo cáo tình trạng ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm trùng tiêu hóa sau kỳ nghỉ.

Các chuyên gia y tế nghi ngờ nguyên nhân có liên quan đến vi khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột, trong đó có khả năng là "Shigella" một loại vi khuẩn lây qua thực phẩm và nước uống bị ô nhiễm."Shigella" loại vi khuẩn này có thể gây mất nước nghiêm trọng và biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Các công ty du lịch và chuỗi khách sạn liên quan đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, nhưng chưa thừa nhận trách nhiệm trong lúc các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Trong khi đó, vụ việc đã làm dấy lên tranh luận về tiêu chuẩn vệ sinh, kiểm soát an toàn thực phẩm và khả năng ứng phó y tế tại các khu nghỉ dưỡng quốc tế.

Nguồn: Dailymail