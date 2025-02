Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) là dịp quan trọng để cầu may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho cả năm. Tuy nhiên, để tránh hao tài, mất lộc, bạn cần lưu ý những điều kiêng kỵ trong ngày này. Dưới đây là 4 điều tối kỵ cần tránh để đón nhận nhiều tài lộc, giúp công việc làm ăn suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong năm mới. Cùng ghi nhớ để không phạm phải những sai lầm đáng tiếc nhé!

1. Kiêng vay và cho vay tiền

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) là dịp quan trọng để cầu may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng trong năm mới. Theo quan niệm dân gian, đây là ngày "giữ tiền" và "cầu tiền", vì vậy việc cho vay hoặc mượn tiền vào ngày này được xem là điều kiêng kỵ. Hành động này có thể mang ý nghĩa tượng trưng cho sự "thất thoát tài lộc", khiến tiền bạc không được giữ lại trong nhà, ảnh hưởng đến vận may cả năm.

Người ta tin rằng, nếu cho vay tiền vào ngày này, tài lộc sẽ "chảy" ra ngoài, khó tích lũy được của cải. Ngược lại, nếu mượn tiền, bạn có thể mang theo nợ nần và xui xẻo vào nhà. Do đó, để đảm bảo một năm làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào, nên tránh cả hai hành động này.

Nếu có người hỏi vay tiền vào ngày vía Thần Tài, bạn nên từ chối một cách khéo léo, có thể giải thích nhẹ nhàng về ý nghĩa của ngày này để tránh mất lòng. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc cúng bái, cầu khấn Thần Tài ban cho nhiều may mắn và tài lộc trong năm mới. Điều này không chỉ giúp bạn giữ được tiền bạc mà còn tạo nên một khởi đầu thuận lợi cho cả năm.

2. Kiêng quét nhà hoặc đổ rác

Không chỉ những ngày đầu năm của Tết Nguyên đán, người xưa tin rằng, quét nhà hoặc đổ rác trong ngày này có thể vô tình "quét đi" hoặc "đổ đi" tài lộc, may mắn đang ở trong nhà. Hành động này được cho là sẽ khiến tiền bạc, của cải bị thất thoát, làm ảnh hưởng đến sự sung túc, thịnh vượng trong cả năm.

Điều này cũng dựa trên điển tích về Thủy thần và người hầu Như Nguyệt cũng góp phần củng cố thêm cho tục lệ kiêng quét nhà, đổ rác ngày vía Thần Tài. Câu chuyện kể rằng, việc vô tình đổ rác có Như Nguyệt (vị Thần tài) bên trong đã khiến cho gia chủ từ giàu sang nghèo khó. Từ đó, người ta càng tin rằng việc quét nhà, đổ rác đầu năm sẽ "đuổi" Thần tài đi, ảnh hưởng đến vận may tài lộc của cả gia đình trong suốt một năm.

Nếu cần dọn dẹp nhà cửa, bạn nên thực hiện trước hoặc sau ngày vía Thần Tài. Trong trường hợp bắt buộc phải dọn dẹp, hãy làm nhẹ nhàng, tránh quét mạnh tay hoặc đổ rác ra ngoài một cách bừa bãi. Nhiều người còn có thói quen giữ lại rác trong nhà đến hết ngày vía Thần Tài để tránh "đuổi" tài lộc đi.

3. Kiêng cãi vã, xung đột

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết) được coi là thời điểm linh thiêng để cầu may mắn, tài lộc và bình an cho cả năm. Vì vậy, việc giữ gìn hòa khí và tránh những xung đột, cãi vã là điều vô cùng quan trọng. Theo quan niệm dân gian, những hành động tiêu cực như tranh cãi, nói lời không hay hoặc gây mâu thuẫn sẽ làm tổn hao năng lượng tích cực, ảnh hưởng đến vận may và tài lộc trong năm mới.

Khi xảy ra cãi vã hoặc xung đột, không khí xung quanh sẽ trở nên căng thẳng, điều này được cho là sẽ xua đuổi Thần Tài và những điều tốt lành. Thay vào đó, hãy giữ thái độ hòa nhã, lời nói nhẹ nhàng và suy nghĩ tích cực để thu hút nguồn năng lượng tốt. Việc duy trì sự hòa thuận trong gia đình, với bạn bè và đồng nghiệp cũng giúp tạo nên một khởi đầu thuận lợi, mang lại sự may mắn và thành công trong công việc, kinh doanh.

Tóm lại, ngày vía Thần Tài là dịp để mọi người hướng đến sự bình an và thịnh vượng. Hãy tránh xa những tranh cãi không đáng có, giữ tâm thế lạc quan và lan tỏa năng lượng tích cực để cả năm được đón nhận nhiều tài lộc và thuận lợi.

4. Kiêng mua vàng giả

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết) được coi là ngày quan trọng để cầu tài lộc, may mắn và thuận lợi trong làm ăn. Theo quan niệm dân gian, việc mua vàng vào ngày này sẽ mang lại sự thịnh vượng và tài lộc dồi dào cho cả năm. Tuy nhiên, một trong những điều kiêng kỵ hàng đầu là không nên mua vàng giả hoặc vàng kém chất lượng.

Vàng tượng trưng cho sự giàu có, sung túc và may mắn. Khi mua vàng vào ngày vía Thần Tài, người ta tin rằng hành động này sẽ thu hút năng lượng tích cực, giúp công việc làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Tuy nhiên, nếu mua phải vàng giả hoặc vàng không đảm bảo chất lượng, điều này không chỉ gây thiệt hại về tiền bạc mà còn mang lại điềm xấu, ảnh hưởng đến tài lộc trong năm.

Việc mua vàng giả còn bị coi là thiếu tôn trọng đối với Thần Tài, vì nó thể hiện sự thiếu chân thành và không nghiêm túc trong việc cầu may. Thần Tài là vị thần mang lại tài lộc, nếu bạn không thành tâm hoặc có hành động gian dối, có thể sẽ bị Ngài "quay lưng", khiến cho việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, trắc trở.

Do đó, vào ngày vía Thần Tài, nếu quyết định mua vàng, bạn nên chọn những cửa hàng uy tín, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc rõ ràng. Điều này không chỉ giúp bạn tránh được rủi ro mà còn thể hiện sự thành kính, mong muốn một năm mới đầy tài lộc và may mắn.

Tóm lại, kiêng mua vàng giả vào ngày vía Thần Tài là một trong những điều quan trọng để giữ gìn tài lộc và thể hiện sự tôn trọng đối với các vị thần linh. Hãy luôn cẩn trọng và lựa chọn kỹ lưỡng để đón nhận những điều tốt đẹp nhất trong năm mới!

Một số lưu ý khác:

- Nên mua vàng hoặc vật phẩm phong thủy để cầu tài lộc.

- Lau dọn bàn thờ Thần Tài sạch sẽ, chuẩn bị lễ vật đầy đủ (hoa quả, vàng mã, bánh kẹo).

- Giữ tâm thế vui vẻ, lạc quan để đón nhận may mắn.

Chúc bạn một năm mới tài lộc dồi dào, làm ăn thuận lợi!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)