Tử vi học có nói, trong 2 tháng cuối năm Ất Tỵ (tức là tháng 11 và 12 âm lịch, tức đầu năm 2026 dương lịch), 4 con giáp sau đây được dự báo có sự nghiệp bứt phá mạnh mẽ và tiền bạc dư dả nhờ vận khí hanh thông:

1. Con giáp tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp có vận trình vượng phát nhất trong giai đoạn cuối năm, được sao Thái Dương và các cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

- Sự nghiệp bứt phá: Năng lượng làm việc dồi dào, khả năng lãnh đạo được phát huy tối đa. Tuổi Dần dễ dàng đạt được những thành tựu lớn, ký kết các hợp đồng quan trọng hoặc có cơ hội thăng chức rõ rệt. Mọi trở ngại đều được hóa giải nhanh chóng.

- Tiền bạc dư dả: Tài lộc bùng nổ, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng mạnh. Đây là thời điểm vàng để tuổi Dần đầu tư và mở rộng kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn, chuẩn bị cho một cái Tết sung túc.

2. Con giáp tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, vận xui tan biến, vận may liên tiếp ập đến vào 2 tháng cuối năm.

(Ảnh minh họa)

- Sự nghiệp bứt phá: Công việc hanh thông, mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Tuổi Thìn phát huy được sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển sự nghiệp.

- Tiền bạc dư dả: Tài chính có bước chuyển biến tích cực. Tiền bạc đến từ nhiều nguồn, có thể là sự giúp đỡ của người thân hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó. Tuổi Thìn dễ dàng tích lũy được một khoản kha khá.

3. Con giáp tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp sẽ có sự hỗ trợ của các sao quyền lực như Thiên Ấn, Quốc Ấn, giúp sự nghiệp và tài lộc tăng trưởng mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

- Sự nghiệp bứt phá: Năng lực được công nhận, có cơ hội thăng tiến hoặc đảm nhận vị trí quan trọng hơn. Tuổi Tỵ làm việc hiệu quả, đạt được nhiều thành công trong chuyên môn, được mọi người nể phục.

- Tiền bạc dư dả: Thu nhập gia tăng đáng kể, đặc biệt là từ nguồn lương thưởng chính. Khả năng quản lý tài chính tốt giúp tuổi Tỵ tích lũy và chi tiêu một cách hợp lý, chuẩn bị cho một năm mới đầy đủ.

4. Con giáp tuổi Mùi

Tuổi Mùi có vận trình ổn định và may mắn tăng tiến đều đặn nhờ sao Long Đức, Phúc Đức mang lại sự bình an và phúc khí.

- Sự nghiệp bứt phá: Thành công đến từ sự chăm chỉ, kiên trì và đáng tin cậy. Tuổi Mùi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, tạo được uy tín vững chắc trong công việc, có cơ hội hợp tác làm ăn lớn.

- Tiền bạc dư dả: Tài chính ổn định và có xu hướng tăng trưởng bền vững. Thu nhập đến từ công sức lao động miệt mài. Tuổi Mùi có khả năng tích lũy tài sản tốt, giúp họ có một cái Tết ấm no.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.