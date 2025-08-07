2026 là năm Bính Ngọ, hành Hỏa, mang nguồn năng lượng mãnh liệt của sự chuyển mình, hành động và bứt phá. Trong năm "ngựa lửa" này, có 4 con giáp được xem là "con cưng" của vận mệnh, khi họ liên tiếp gặp may mắn nhờ sự phù trợ của Thái Tuế, tam hợp cục hoặc cát tinh chiếu mệnh. Sự nghiệp lên hương, tài lộc rủng rỉnh, tình cảm ấm áp – tất cả hội tụ trong một năm đáng nhớ. Nếu bạn nằm trong danh sách dưới đây, hãy sẵn sàng để bứt phá!

1. Tuổi Mùi – Lục hợp Thái Tuế, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp phất lên

Người tuổi Mùi chính là con giáp vượng vận bậc nhất năm 2026 khi tạo thành "lục hợp" với Thái Tuế tuổi Ngọ – một thế cục đại cát trong tử vi. Lục hợp không chỉ mang lại sự hài hòa trong các mối quan hệ mà còn mở ra cơ hội hợp tác, kết giao với người có vị trí, có tầm ảnh hưởng.

Vận trình nổi bật:

Sự nghiệp: Dễ được cấp trên trọng dụng, có nhiều cơ hội thăng tiến hoặc được giao phó nhiệm vụ lớn.

Tài lộc: Tài chính ổn định, thu nhập tăng đều đặn; đặc biệt, vận phụ tài (lộc ngoài) cũng có thể gặt hái nhờ may mắn hoặc giới thiệu từ người thân.

Tình cảm: Người độc thân dễ gặp người phù hợp qua mai mối, người đã kết hôn có cuộc sống gia đình êm ấm.

Lời khuyên: Nên chủ động mở rộng mối quan hệ, nhất là với người lớn tuổi hoặc người khác giới vì quý nhân thường ẩn mình sau những mối kết giao ấy.

2. Tuổi Dần – Tam hợp vượng khí, sự nghiệp thăng hoa từng bước

Năm 2026 là năm "tam hợp cục" với người tuổi Dần (Dần – Ngọ – Tuất), tạo thành thế lửa vượng rực rỡ. Tam hợp trong tử vi tượng trưng cho sự hỗ trợ toàn diện từ vận thế, giúp các kế hoạch dễ được thực thi, mọi sự hanh thông hơn hẳn.

Vận trình nổi bật:

Sự nghiệp: Công việc có sự đột phá rõ rệt, đặc biệt nếu bạn làm việc nhóm, sáng tạo hoặc quản lý. Sự linh hoạt và quyết đoán sẽ mang lại lợi thế lớn.

Tài lộc: Tài khí lưu thông mạnh, người làm kinh doanh dễ thu lời lớn, người làm công ăn lương có lộc bất ngờ.

Quan hệ: Được bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ, dễ gặp người giúp đỡ trong những thời khắc quan trọng.

Lời khuyên: Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, những quyết định dứt khoát trong năm nay có thể mở ra cánh cửa mới cho bạn.

3. Tuổi Tỵ – Cát tinh "Thái Dương" chiếu mệnh, quý nhân xuất hiện bất ngờ

Người tuổi Tỵ trong năm 2026 được "Thái Dương" – một trong những sao cát mạnh mẽ nhất chiếu mệnh. Đây là ngôi sao dương tính, chủ về danh tiếng, tiến bộ, quý nhân và ánh sáng soi đường. Đặc biệt, nam mệnh tuổi Tỵ sẽ cảm nhận rõ sự bùng nổ này.

Vận trình nổi bật:

Công danh: Rất có lợi nếu đi xa, công tác, hoặc mở rộng thị trường. Cơ hội phát triển đến từ bên ngoài, nhất là với những ai có khát vọng lớn.

Tài lộc: Dù là đầu tư hay làm công việc chính, đều có sự tiến triển. Tuy không bùng nổ mạnh nhưng rất ổn định và bền vững.

Sức khỏe: Thể trạng tốt, tinh thần lạc quan, năng lượng cao giúp giải quyết công việc hiệu quả.

Lời khuyên: Hãy tận dụng năng lượng của "Thái Dương" để nâng cấp hình ảnh cá nhân, truyền thông hoặc tăng khả năng lãnh đạo. Nam giới tuổi Tỵ đặc biệt nên tận dụng giai đoạn này để bật lên trong sự nghiệp.

4. Tuổi Tuất – Song hỷ lâm môn: Tình cảm viên mãn, tài lộc dồi dào

2026 là năm "song cát tinh" chiếu rọi với người tuổi Tuất: "Phúc Tinh" và "Thiên Hỷ" – hai sao chủ về niềm vui, may mắn và các tin tốt lành liên quan đến gia đình, tình cảm và hôn nhân.

Vận trình nổi bật:

Tình cảm: Đây là một trong những năm đào hoa nhất của người tuổi Tuất. Độc thân dễ gặp được người tâm đầu ý hợp, có thể tiến tới hôn nhân. Người đã kết hôn có thêm tin vui như sinh con, mua nhà.

Tài lộc: Được lộc nhờ hỷ sự, hoặc từ chính những mối quan hệ gia đình, bạn bè thân thiết. Các khoản đầu tư nhỏ có khả năng sinh lời tốt.

Gia đạo: Nhiều khả năng có thay đổi tích cực như chuyển nhà, mua đất, khởi công xây dựng...

Lời khuyên: Nếu đang ấp ủ kế hoạch cưới hỏi, sinh con hay đầu tư nhà đất thì 2026 chính là "năm vàng" để bạn hành động.

Không phải ai cũng may mắn đón được trọn vẹn ánh sáng của năm mới. Nhưng với 4 con giáp Mùi, Dần, Tỵ và Tuất – năm Bính Ngọ 2026 sẽ là năm bản lề mở ra những bước ngoặt lớn về tài chính, sự nghiệp và cuộc sống. Nếu bạn nằm trong danh sách này, đừng để cơ hội trôi qua vô ích – hãy hành động sớm, chuẩn bị kỹ và đón nhận vận may bằng tinh thần lạc quan nhất.

Còn nếu chưa thấy tên mình? Đừng lo. Mỗi năm, mỗi người đều có "cửa sáng" riêng. Quan trọng là biết nắm thời, biết chuyển mình bởi may mắn luôn thuộc về người sẵn sàng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)