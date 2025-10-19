4 con giáp sự nghiệp lên hương, bội thu tiền tài, tình duyên nở hoa ngày 19/10

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nhờ quý nhân Phúc Sinh nâng đỡ mà vận trình tốt đẹp, sự nghiệp phất nhanh như diều gặp gió, cả ngày thong thả vui mừng. Lại thêm ngũ hành Kim vượng, cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài.

Công việc được cấp trên cất nhắc và khách hàng để bạt nên khá thuận lợi, đạt thành tích cao, có thể được nắm giữ vị trí quan trọng hơn. Nhưng cẩn trọng trong lời nói với cấp dưới kẻo lại gây bất hòa. Nên thu phục nhân tâm để thăng tiến tốt hơn.

Hoàng Ân cát tinh chiếu mệnh như nhắc nhở bạn nên làm việc thiện. Không chỉ ở ngoài xã hội, khi về nhà, bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh, tạo sự gắn kết tình cảm bền chặt.

Tuổi Sửu

Chủ Nhật người tuổi Sửu gặp Minh Đường và Quan Nhật nên sự nghiệp cùng tài lộc đều tốt, muốn tài có tài, muốn danh có danh, sinh động phong phú.

Vấn đề duy nhất đáng lưu tâm là sức khỏe không khả quan, nên hạn chế các hoạt động trong ngày, không vì tham công tiếc việc mà ngã bệnh. Ngũ hành tương khắc có thể nhân cơ hội này mà làm bạn mệt mỏi, khó chịu, cần tĩnh dưỡng nhiều.

Ngũ hành Mộc Thổ mâu thuẫn gây không ít trục trặc trong tình cảm lứa đôi. Chỉ cần bạn đừng quá ham vui với bạn bè mà bỏ bê việc quan tâm, chăm chút cho nửa kia là mọi sự đều thuận lợi.

Tuổi Dần

Hôm nay, tuổi Dần đón một ngày vui vẻ bên bạn bè. Dù thời tiết có chuyển mưa hay nắng, nóng hay lạnh đột ngột đi chăng nữa cũng không mảy may ảnh hưởng tới tâm trạng phấn chấn của bạn.

Nhờ quan hệ ngày hòa thuận, nên mọi công to việc lớn trong ngày Chủ Nhật này đều thuận buồm xuôi gió. Tài lộc bình thường, sức khỏe và tình cảm có mặt tốt cũng có mặt không tốt. Làm gì cũng nên suy tính trước sau, ra ngoài lấy an toàn làm đầu.

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay của người tuổi Mão không phải một ngày hanh thông đối với bản mệnh. Do quan hệ tương hình gây áp lực nên tài vận của bạn không mấy khả quan. Nếu không thể thu được lợi lộc gì thì bạn có thể chuyển qua một hướng khác, như ra ngoài kết giao đối tác, gặp gỡ khách hàng, mở rộng mối quan hệ.

Lộc Mã rất có lợi cho đường tiền tài và ngoại giao, càng đi nhiều càng thu về lợi lớn, không nên cố đấm ăn xôi làm những công việc không có kết quả.

Dù các cặp đôi có chút giận hờn vu vơ đầu ngày nhưng rồi đâu lại vào đó. Thiên Hỷ cát tinh còn mang tin vui về việc cưới hỏi cho người tuổi Mão. Nhiều khả năng, đám cưới của hai bạn sẽ được tiến hành sớm.

Tuổi Thìn

Ngày hôm nay người tuổi Thìn ghi nhận tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, cả ngày vui vẻ và thu nhiều may mắn. Lộc Mã tương trợ mang tới cho bản mệnh nguồn tài chính rủng rỉnh, cả Thứ Tài và Chính Tài đều có thu hoạch.

Nhân cơ hội này nên mở rộng đầu tư hoặc bắt tay vào một hạng mục mới, lãi càng thêm lãi. Sự nghiệp có Tam Hợp thuận hòa, phát huy tiềm lực, sẵn sàng đảm nhận trọng trách, được lãnh đạo tin tưởng, công việc mở ra bước phát triển mới.

Thần cách đe dọa vận trình tình cảm, nên hạn chế đưa ra các vấn đề gây tranh cãi hoặc đặt nhau vào tình huống khó xử.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có một ngày Chủ Nhật vận trình sự nghiệp tốt, ngũ hành tương sinh hỗ trợ, tự mình có thể tiến lên, ghi điểm trong mắt lãnh đạo, thăng cấp vị trí.

Nhưng đáng nói là tài lộc lại bị tiểu nhân chia chác, bản mệnh không hưởng được mấy. Vận tài lộc không khởi sắc, không nên đầu tư mạo hiểm, chỉ nên hi vọng vào tương lai.

Sự nghiệp vận tiến bước đều đặn, tình cảm thì hơi biến động. Người tuổi Tỵ nên nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ tình cảm, nếu đang chần chừ hoặc chưa thể đưa ra quyết định thì không nên để đối phương hi vọng quá nhiều.

Tuổi Ngọ

Trong hôm nay, tâm trạng của những chú Ngựa vẫn phơi phới, hứng khởi. Quý nhân tam hợp giúp bạn phát huy năng lực tiềm tàng trong mình mà trước kia chính bản thân bạn cũng không hề hay biết. Theo đó, cả tình duyên và tài lộc đều hanh thông, thoáng đạt.

Người tuổi Ngọ có thể yên tâm tiếp tục lộ trình mình bởi đã có Thiên Đức và Tam Hợp quý nhân bảo vệ, soi đường dẫn lối, đảm bảo bạn đi đúng hướng.

Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ tiến triển theo hướng vô cùng tích cực. Trong ngày còn có Thiên Hỷ cát tinh chiếu rọi, đường tình duyên của bạn phải nói là rực rỡ chưa từng có. Thậm chí, đám cưới của hai bạn sẽ được diễn ra trong ít ngày tới.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi muốn phát triển sự nghiệp hay tài lộc trong Chủ Nhật này thì nên tự thân vận động và chăm chỉ cố gắng vì quý nhân chỉ lướt qua, không giúp được gì nhiều. Dẫu vậy, hôm nay cũng là một ngày tốt, thích hợp để khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu, đề xuất dự án mới, triển khai nội dung mới.

Bạn sẽ tràn đầy hứng khởi đối với công việc. Nguyệt Tài trời ban sẽ mang tới những may mắn nhất định cho sự khởi đầu này.

Lưu ý, ngày có Thổ vượng, bạn không nên tranh cãi với người lớn tuổi trong nhà, gây mất hòa khí. Thay vào đó, hãy dành thời gian rảnh để trò chuyện, hai thế hệ thêm hiểu và thông cảm cho nhau về quan điểm, lối sống. Đáng lưu ý là bản mệnh nên hài lòng với những gì mình đang có và đã đạt được, đừng quá tham lam..

Tuổi Thân

Ngũ hành ngày ủng hộ người tuổi Thân hoàn thành mọi việc còn dang dở. Đồng thời nó còn mang luồng sinh khí mới cho những ngày đầu xuân của người tuổi Thân. Nếu muốn cầu tài lộc, bạn nên xuất hành hướng Tây để gặp Tài thần, còn cầu niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc, hãy xuất hành về phía Nam để cung thỉnh Hỷ thần.

Được Chính Tài và Chính Ấn cùng lúc hỗ trợ, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay đều thuận buồm xuôi gió. Người kinh doanh, buôn bán có thể mở hàng lấy may trong ngày. Không chỉ dừng lại ở việc lấy may đâu nhé, bạn còn thu về được số tiền kha khá.

Sức khỏe thịnh vượng lại thêm nhân duyên tốt đẹp, người tuổi Thân có thể thoải mái một chút, đưa người yêu đi dạo bờ hồ, uống cà phê ngoài trời hay đi hóng gió ở ngoại thành, nhanh chóng thăng cấp mối quan hệ.

Tuổi Dậu

Ngày hôm nay, người tuổi Dậu chỉ cần tránh việc đi xa, xuất hành là mọi sự đều tốt lành. Quý nhân Nhị Hợp chẳng mấy mà giúp sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào.

Sự nghiệp có khởi sắc, bạn được giao những hạng mục quan trọng, có cơ hội thể hiện năng lực và leo lên vị trí cao hơn. Tài lộc cũng tích cực vì Nguyệt Tài rất ưu ái bản mệnh, chỉ cần không quá tham lam thì chắc chắn sẽ có khoản tiền bất ngờ.

Bên cạnh đó, được Thiên Hỷ cát tinh làm mai làm mối, người tuổi Dậu có thể gặp được ý chung nhân đã tìm kiếm bấy lâu. Diễn tiến tình cảm giữa hai bạn nhanh một cách chóng mặt, hứa hẹn một đám cưới viên mãn trong tương lai gần.

Sức khỏe tuổi Dậu dồi dào, không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần bạn ăn uống điều độ, hạn chế bia rượu và đồ ngọt, đảm bảo bạn vẫn kiểm soát được cân nặng của mình, không phải phiền hà với nỗi lo tăng cân nhé.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Tuất có quý nhân Lục Hợp nên sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, mồm miệng đỡ chân tay, vừa nhàn nhã mà vẫn được hưởng thành quả tốt. Trong công việc, nên đối đãi với đồng nghiệp công bằng và rộng rãi để được lòng quần chúng. Tài lộc theo đó sẽ tự khắc chảy vào túi, không lo không có tiền tiêu.

Người tuổi Tuất cần đề phòng bệnh tật ốm đau, vận trình có cát tinh xuất hiện nên cần đặc biệt chú ý, nhất là với những bản mệnh bị mắc bệnh tim. Không nên hoạt động quá mạnh, vận động quá sức sẽ khiến cho không chỉ cơ thể bị kiệt quệ mà còn có nguy cơ cao bị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, trụy tim, nhồi máu cơ tim…

Ra ngoài đề phòng Đại Hao gây mất tiền tốn của, về nhà chú ý Bạch Hổ làm xước xát chân tay. Cẩn thận sát thần ở hướng Nam.

Tuổi Hợi

Tử vi của người tuổi Hợi cho thấy, Chủ Nhật là một ngày đẹp trời, thích hợp để tạm gác những mối lo công việc, tiền bạc để hẹn hò người yêu, tụ tập bạn bè hay quây quần cùng người thân.

Những câu chuyện thú vị sẽ giúp bạn nạp đầy năng lượng. Tài lộc có chút Thứ Tài góp vui, kiếm được một khoản nho nhỏ nhưng quan trọng nhất vẫn là Chính Tài, hãy làm việc chăm chỉ để nguồn thu không bị lung lay.

Tạm gác mọi lo toan về vật chất, cuộc sống sang một bên, người tuổi Hợi có thể đi chùa, một bên vãn cảnh chùa chiền giúp tâm hồn thanh tịnh, một bên cầu bình an cho mình và những người thân yêu. Sức khỏe của người tuổi Hợi không có gì đáng lo ngại nếu như bạn hạn chế bia rượu và ăn uống đúng giờ.

Dù đôi bên có chút bất hòa hay giận hờn vô cớ, nhưng nếu người tuổi Hợi chủ động làm hòa, sẽ không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra.

