4 con giáp mua được nhà sau tuổi 40

4 con giáp này thường không sớm an nhàn nhưng càng bước sang trung niên, cuộc sống càng dễ ổn định và có cơ hội tạo dựng chốn an cư của riêng mình.

Người xưa thường nói có người hưởng phúc sớm, cũng có người phải đi qua một quãng dài bươn chải mới bắt đầu tích lũy được thành quả. Bởi vậy, nhìn dưới góc độ tử vi dân gian, chuyện nhà cửa của mỗi con giáp cũng được luận giải theo những hướng khác nhau. Có người sau tuổi 40 mới thực sự dư dả để đổi sang căn nhà tốt hơn, có người dành dụm nhiều năm mới mua được một căn vừa túi tiền, nhưng cũng có người không quá giàu có song cuối cùng vẫn tạo dựng được nơi ở ổn định cho gia đình.

Tất nhiên, tuổi con giáp không quyết định một người có mua được nhà hay không. Thu nhập, khả năng tích lũy, giá bất động sản, hoàn cảnh gia đình và lựa chọn tài chính mới là những yếu tố thực tế quyết định. Những luận giải dưới đây chủ yếu dựa trên quan niệm tử vi dân gian và nên được xem như một góc tham khảo.

1. Tuổi Sửu: Tích lũy chậm nhưng càng về sau càng có của để dành

Trong 12 con giáp, tuổi Sửu thường được gắn với hình ảnh cần cù, chịu khó và coi trọng sự ổn định. Điểm mạnh của họ không nằm ở việc kiếm được một khoản tiền thật lớn trong thời gian ngắn mà ở khả năng bền bỉ làm việc và tích góp từng chút một. Bởi vậy, tuổi Sửu dễ thuộc nhóm mua nhà muộn nhưng mua bằng nền tảng tài chính tương đối chắc. Thời trẻ, họ có thể phải dành phần lớn thu nhập cho công việc, gia đình, con cái hoặc nhiều khoản chi phí khác nên chuyện sở hữu nhà riêng chưa diễn ra nhanh như mong muốn.

Tuy nhiên, sau tuổi 40, khi công việc đã ổn định hơn và những khoản tích lũy nhiều năm bắt đầu đủ lớn, chuyện nhà cửa cũng dễ có bước tiến rõ rệt. Người đang thuê nhà có thể đủ khả năng mua căn đầu tiên; người đã có chỗ ở lại tính đến việc đổi sang căn rộng hơn hoặc phù hợp hơn với gia đình. Tuổi Sửu vì thế không hẳn là kiểu "giàu lên nhanh chóng". Cái sướng của họ ở hậu vận thường đến từ cảm giác những năm tháng chắt chiu cuối cùng cũng đổi được thành một tài sản chắc chắn. Nhà có thể không quá lớn, nhưng tiền bạc được tính toán kỹ và cuộc sống sau đó ít bị xáo trộn.

2. Tuổi Thìn: Sau tuổi 40 dễ bước vào giai đoạn tài chính rộng rãi hơn

Nếu tuổi Sửu đi theo con đường tích lũy chậm thì tuổi Thìn trong quan niệm tử vi lại thường được gắn với chí tiến thủ và mong muốn tạo dựng cuộc sống tốt hơn. Thời trẻ, người tuổi Thìn có thể trải qua khá nhiều lần thay đổi. Họ muốn làm việc lớn, dễ đặt mục tiêu cao nên tiền kiếm được chưa chắc đã lập tức trở thành tài sản. Có thời điểm thu nhập khá nhưng chi phí đầu tư cho công việc, gia đình hoặc những kế hoạch khác cũng nhiều. Điểm đáng chú ý thường nằm ở giai đoạn trung niên. Sau tuổi 40, kinh nghiệm, các mối quan hệ và vị trí công việc đã được tích lũy qua nhiều năm có thể giúp một bộ phận người tuổi Thìn bước vào thời kỳ tài chính thuận lợi hơn trước.

Trong 4 con giáp được nhắc tới, đây có thể xem là nhóm có khả năng dư dả hơn khi mua nhà. Họ không chỉ đặt mục tiêu “có một nơi để ở” mà khi điều kiện cho phép còn muốn cải thiện chất lượng sống: đổi nhà rộng hơn, chọn khu vực thuận tiện hơn hoặc đầu tư nhiều hơn cho không gian sống. Dù vậy, đặc tính thích hướng tới mục tiêu lớn cũng có mặt trái. Nếu quá chú trọng căn nhà vượt khả năng tài chính chỉ để đạt được tiêu chuẩn mình mong muốn, áp lực trả nợ có thể kéo dài. Với tuổi Thìn, hậu vận thuận lợi nhất vẫn là lúc tham vọng đi cùng khả năng cân đối tiền bạc.

3. Tuổi Mùi: Không nhất thiết giàu lớn, nhưng sau tuổi 40 dễ có một mái nhà vừa vặn

Tuổi Mùi lại mang một màu sắc khác. Theo quan niệm dân gian, người tuổi Mùi thường coi trọng gia đình và cảm giác yên ổn. Vì thế, mong muốn có một chốn ở cố định có thể xuất hiện khá sớm, nhưng khả năng thực hiện chưa chắc đến sớm. Tiền vận của họ đôi khi phải lo nhiều việc cùng lúc. Tiền kiếm được chia cho sinh hoạt, chăm sóc gia đình, nuôi con hoặc hỗ trợ người thân nên khoản dành riêng cho nhà cửa tăng khá chậm. Nếu cứ nhìn những người mua nhà sớm hơn mình, tuổi Mùi dễ cảm thấy bản thân đi sau. Nhưng sau tuổi 40, khi cuộc sống dần vào guồng, họ lại có lợi thế ở việc biết mình thực sự cần gì. Thay vì nhất định phải có nhà lớn hay ở một vị trí thật đắt đỏ, họ dễ chọn một căn phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của gia đình. Có người mua căn hộ vừa phải, có người chọn nhà xa trung tâm hơn, cũng có người sửa sang lại căn nhà cũ của gia đình để có nơi ở ổn định. Thành quả của tuổi Mùi vì vậy chưa chắc khiến người khác trầm trồ, nhưng lại mang đến cảm giác “đủ”.

Với con giáp này, cái sướng sau tuổi 40 không nhất thiết nằm ở tiền bạc dư thừa mà ở chỗ không còn quá chạy theo những thứ vượt quá khả năng của mình. Có căn nhà vừa sức, khoản nợ nằm trong tầm kiểm soát và gia đình sống yên ổn đã là một dạng hậu vận tốt.

4. Tuổi Hợi: Chuyện nhà cửa dễ thuận hơn khi bước sang trung niên

Tuổi Hợi thường được dân gian xem là con giáp có hậu vận tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người tuổi Hợi cứ chờ đến trung niên là tự nhiên có nhà. Điểm đặc trưng trong luận giải về tuổi Hợi là cuộc sống càng về sau càng dễ ổn định hơn. Khi còn trẻ, họ có thể chưa đặt nặng việc sở hữu tài sản, hoặc thu nhập chưa đủ để biến mong muốn thành hiện thực. Nhưng khi bước qua tuổi 40, công việc, gia đình và tài chính dần rõ ràng, kế hoạch mua nhà cũng trở nên khả thi hơn.

So với tuổi Sửu tự mình tích góp rất lâu hay tuổi Thìn có xu hướng tăng mạnh về khả năng tài chính, tuổi Hợi đôi khi thuận lợi nhờ nhiều nguồn lực cùng hội tụ. Đó có thể là khoản tiết kiệm của hai vợ chồng, tài sản đã tích lũy từ trước hoặc sự hỗ trợ phù hợp từ gia đình. Nhờ vậy, bài toán mua nhà vốn khó giải ở tuổi 30 lại trở nên nhẹ hơn ở tuổi 40. Nhóm này cũng dễ có tâm lý ưu tiên sự thoải mái hơn việc cố chứng minh khả năng tài chính. Nếu một căn nhà vừa đủ đáp ứng nhu cầu, họ có thể chấp nhận thay vì vay thêm một khoản lớn chỉ để sở hữu căn đắt tiền hơn. Bởi vậy, “có nhà” của tuổi Hợi đôi khi đến khá muộn nhưng lại đúng thời điểm: khi tài chính đã bớt chật vật và bản thân đủ bình tĩnh để lựa chọn nơi ở phù hợp.

Nhà đến muộn chưa chắc là điều đáng tiếc

Nếu nhìn theo quan niệm “khổ trước, sướng sau”, điểm chung của 4 con giáp trên không phải là cứ qua tuổi 40 sẽ trở nên giàu có. Điều đáng nói hơn là khả năng ổn định cuộc sống thường được cho là rõ ràng hơn khi bước vào trung niên. Tuổi Sửu có thể đổi nhiều năm tích lũy lấy một căn nhà chắc chắn; tuổi Thìn dễ bước vào giai đoạn tài chính rộng rãi hơn; tuổi Mùi không cần quá dư dả nhưng biết chọn một nơi ở vừa sức; còn tuổi Hợi có thể thuận lợi khi nhiều nguồn lực tích lũy cùng hội tụ.

Dẫu vậy, mua nhà vẫn là quyết định tài chính lớn. Không có con giáp nào đảm bảo một người chắc chắn sở hữu bất động sản ở độ tuổi cụ thể. Nếu đã ngoài 40 và vẫn chưa mua nhà, cũng không cần vì những quan niệm về tuổi tác mà vội vàng vay một khoản vượt khả năng chi trả. Một chốn an cư chỉ thực sự mang lại cảm giác “sướng sau” khi nó phù hợp với tài chính và không biến những năm tiếp theo thành cuộc chạy đua trả nợ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm