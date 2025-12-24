Con giáp tuổi Sửu

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Nếu phải chọn ra con giáp may mắn bậc nhất tháng 11 âm thì không thể bỏ qua con giáp tuổi Sửu. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, được lục hợp soi rọi, tuổi Sửu là con giáp thành công nhất về mặt sự nghiệp. Làm gì cũng có quý nhân hỗ trợ, con giáp này sẽ có công việc hanh thông, suôn sẻ, nếu kinh doanh sẽ dễ trúng đậm. Người làm công ăn lương cũng sẽ được cấp trên trao cơ hội thể hiện năng lực, ghi được dấu ấn quan trọng và dễ được tăng lương, thưởng dịp cuối năm.

Với bản tính chăm chỉ, chịu khó, làm nhiều hơn nói, nếu tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội này thì sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến vững vàng. Con giáp này còn có thể tích cóp được một khoản kha khá để chi tiêu cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 hoặc để đầu tư cho tương lai.

Con giáp tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

(Ảnh minh họa)

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Tuy không có lục hợp nâng đỡ như tuổi Sửu, nhưng tuổi Thân cũng là con giáp ăn nên làm ra trong tháng 11 âm này. Tử vi học cho thấy, tháng gần cuối năm, con giáp tuổi Thân sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt.

Để nói về mặt tư duy, tuổi Thân có những thế mạnh vô cùng nổi bật. Họ không chỉ thông minh mà còn nhanh nhẹn, không ngại sáng tạo, đổi mới để bứt phá mạnh mẽ. Với cùng một công việc, nếu như người khác chỉ hướng tới việc làm đúng, làm tốt, thì con giáp tuổi Thân sẽ muốn thử bằng nhiều cách khác nhau, từ đó nâng cao hiệu suất lên gấp nhiều lần. Chính sự năng động này sẽ giúp họ gặt hái được vô số thành tựu. Tháng 11 âm này, tuổi Thân hãy làm tốt nhất những gì có thể để về đích viên mãn dịp cuối năm Ất Tỵ này nhé.

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

(Ảnh minh họa)

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Nếu phải chọn ra một con giáp luôn dùng thái độ nghiêm túc, chăm chỉ và cầu thị với công việc thì nhất định không thể bỏ qua tuổi Tuất. Là mẫu con giáp được đánh giá cao bởi sự trưởng thành, chín chắn, tuổi Tuất luôn tạo được niềm tin với cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Tử vi học có nói, tháng 11 âm này, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp có đường tài lộc sáng rõ bậc nhất, sự nghiệp dễ bề thăng tiến và đem lại cho họ thành quả ngọt ngào. Đây không phải là kết quả một sớm một chiều có được, mà là câu trả lời xứng đáng cho những nỗ lực hết mình của họ trong thời gian qua.

Với các điều kiện thiên thời, địa lợi, tuổi Tuất chỉ cần nỗ lực hết sức, tận dụng tất cả các tài nguyên của họ thì không lo thiếu tiền tiêu.

Con giáp tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Là con giáp được đánh giá cao bởi sự chăm chỉ, lương thiện và lạc quan, tích cực, tuổi Hợi sẽ có nhiều tin vui trong tháng 11 âm này. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, được cát tinh hỗ trợ, con giáp tuổi Hợi sẽ có vận tài chính cực mạnh, làm gì cũng thu được kết quả. Dù là tự kinh doanh hay làm công ăn lương thì tài khoản tuổi Hợi cũng sẽ liên tục nảy số, cuộc sống có nhiều cải thiện rõ rệt.

Ngoài ra, nếu như 3 con giáp tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Tuất chỉ có những gặt hái quan trọng về mặt tài lộc, thì tuổi Hợi lại còn được Thần tài ưu ái cả chuyện tình cảm. Nếu là người đã có gia đình thì sẽ hòa thuận, êm ấm, hạnh phúc, còn người độc thân sẽ dễ tìm được ý trung nhân để tính chuyện lâu dài. Con giáp tuổi Hợi hãy nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để về đích viên mãn dịp cuối năm nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.