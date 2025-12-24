4 con giáp được Thần Tài ưu ái, cảm xúc thăng hoa trong ngày Giáng Sinh

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ 4 của 12 con giáp, người tuổi Tý đón vận trình ngày hanh thông phơi phới. Công việc trôi chảy, tâm tư vui vẻ, tình cảm phóng khoáng, thăng hoa.

Tinh thần sảng khoái là động lực tốt để bản mệnh cho ra đời những ý tưởng táo bạo, khác thường, hứa hẹn sẽ mang về doanh thu lớn cho tập thể. Cảm giác không còn rào cản nào ngăn bạn tiến tới thành công nữa, quá trình cống hiến miệt mài của bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Tài lộc vượng phát, tình cảm lứa đôi dạt dào hạnh phúc, cảm xúc thăng hoa trong mùa Giáng Sinh ấm áp. Tối nay hãy tạm gác công việc, những lo toan bộn bề trong cuộc sống lại, cùng nửa kia của mình đón Noel an lành, ấm áp cùng nhau.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 24/12/2025, ngày Thổ khí vượng, bản tính tuổi Sửu bỗng trở nên cứng nhắc, xử lý tình huống thiếu linh hoạt. Đã vậy, sự xuất hiện của Thương Quan còn mang tới không ít trở lực cho công việc, nhất là chuyện hợp tác làm ăn. Không tiết chế cảm xúc, bị tình cảm lấn át là y như rằng bạn sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng trong ngày hôm nay, hãy nhắc nhở bản thân tỉnh táo ở mọi lúc mọi nơi.

Sức khỏe bản mệnh có phần giảm sút do dạo gần đây phải tăng ca, thức khuya dạy sớm để làm việc. Nhịp sinh học trong cơ thể bạn đang bị xáo trộn, cần tìm cách cân bằng lại để cải thiện sức khỏe.

Tình cảm lứa đôi duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên, để có bước tiến đột phá, e rằng bạn cần phải chủ động nhiều hơn nữa. Mùa Giáng Sinh ấm áp đã về, hãy cùng nửa kia của mình chia sẻ tâm tư, tình cảm. Nếu còn độc thân, bạn nên ra ngoài mở rộng quan hệ xã giao, chủ động tìm “đối tác” phù hợp.

Tuổi Dần

Vận trình tử vi thứ 4 của 12 con giáp, người tuổi Dần không lý tưởng. Dù đã cố gắng hoàn thành công việc sớm để cùng bạn bè đi chơi đêm Giáng Sinh, nhưng công việc khá bộn bề, tất bật cả ngày mà cảm giác vẫn chưa hoàn thành xong. Tâm lý bị ảnh hưởng đôi chút.

Trong ngày, mang điềm thị phi nơi công sở. Nếu không muốn tinh thần xuống dốc hơn nữa, tốt hơn hết bạn đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì của người khác, nhất là những chuyện ngoài lề.

Hôm nay, bạn cần tiết chế cảm xúc, tránh nổi nóng hay trút giận lên đối phương để rồi to tiếng, cãi vã, cả hai không có được Giáng Sinh an lành, ấm áp một cách trọn vẹn.

Tuổi Mão

Trong ngày 24/12/2025 này, mang điềm báo lừa gạt tiền bạc và cả tình cảm. Nếu có ai đó đề nghị vay mượn tiền bạc, thậm chí cho bạn vay tiền, tuổi Mão cũng nên từ chối, tránh dính vào các vụ lừa đảo, tiền mất tật mang.

Hôm nay, tốt hơn hết bạn không nên tiến hành việc quan trọng, nhất là khi nó liên quan đến ký kết giấy tờ, văn bản, hợp đồng. Hãy lùi các kế hoạch này lại sang ngày khác, tránh xảy ra sự cố bất ngờ. Bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm tới chuyện tình cảm của mình hơn.

Giáng Sinh an lành đã tới, hãy cùng người thân, bạn bè, nửa kia cùng nhau đón không khí ấm áp, ngập tràn tình yêu thương. Tạm gác những lo toan, bộn bề trong cuộc sống qua một bên, sống chậm hơn đôi chút để tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng bạn.

Tuổi Thìn

Xem tử vi ngày 24/12/2025, tâm tư người tuổi Thìn không vui, nhiều chuyện muộn phiền vây quanh. Công việc gặp trở ngại, cơ hội thể hiện bản thân không có, trái lại còn bị người khác cướp mất. Bản mệnh cần kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời học hỏi, tích lũy kiến thức, chờ thời cơ chín muồi sẽ “ghi điểm” một cách ấn tượng trong mắt lãnh đạo.

Mang trong mình nhiều tâm sự nên vẻ mặt của bản mệnh lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã, thậm chí đôi lúc còn than ngắn thở dài. Không khí Giáng Sinh đã rộn ràng khắp các con đường, chi bằng bạn ra ngoài tụ tập bạn bè, cùng đón Noel vui vẻ, ấm áp, tinh thần sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Hôm nay, hạn chế sự phát triển về tình cảm. Tỏ tình vào thời điểm này không lý tưởng. Hôm nay bạn nên dành thời gian chuẩn bị món quà Giáng Sinh lãng mạn cho đối phương, cũng đồng thời để “dò hỏi” thái độ đối phương ra sao. Sau khi đã chắc chắn về tình cảm của cả hai, bạn bày tỏ tình cảm cũng chưa muộn.

Tuổi Tị

Trong ngày, công việc của người tuổi Tị thuận lợi, được đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên ủng hộ. Với những ai chưa xác định được hướng đi cho sự nghiệp, nay suy nghĩ hanh thông, dễ dàng tìm ra cái đích cần tới, mọi thứ trở nên rõ ràng chứ không còn mông lung như trước.

Nhân cơ hội này, bạn có thể đăng kí lớp học đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, hoặc có thể học thêm lĩnh vực mới. Nó sẽ là hành trang giúp bạn vững bước trên con đường sự nghiệp mà bạn đã chọn.

Hôm nay, những chú Rắn sẽ cùng gia đình, bạn bè, nửa kia đón Giáng Sinh an lành, ấm áp. Tình yêu thăng hoa, các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp tinh thần bạn thư thái, suy nghĩ mọi chuyện tích cực và càng thêm yêu đời.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, công việc cũng như chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ được cải thiện đáng kể. Những khó khăn gặp phải dần dần được giải quyết triệt để, trả lại cho bạn sự thảnh thơi, lạc quan vốn có.

Không ít tuổi Ngọ đang phân vân về chuyện tặng quà, đưa nửa kia đi chơi vào đêm Giáng Sinh. Không cần phải phô trương quá về hình thức đâu, tấm lòng, tình cảm chân thành là được. Bạn làm thế nào để cả hai cảm thấy thoải mái, hạnh phúc nhất chứ không phải tạo ra không khí gượng gạo.

Tài lộc dần vượng phát, tình hình tài chính của tuổi Ngọ ổn định hơn. Đó là điều kiện cần và đủ để bạn tiến hành những dự định lớn trong tương lai. Thời điểm này vẫn nên lấy tích lũy làm trọng, đừng tiêu xài hoang phí bạn nhé.

Tuổi Mùi

Trong khi không khí Giáng Sinh đang ngập tràn khắp nơi, người tuổi Mùi vẫn tất bật làm việc, cảm thấy đôi chút tủi thân vì không có người bầu bạn.

Tinh thần xuống dốc, bản mệnh dễ nổi giận, có thể trút cơn bực dọc của mình lên bất cứ ai, khiến mọi người cảm thấy khó chịu, thậm chí còn tỏ ý xa lánh. Các mối quan hệ xã giao vì thế mà thiếu đi sự hài hòa vốn có.

May mắn là tài lộc trong ngày của bạn khá vượng, tiền bạc rủng rỉnh. Đó là niềm an ủi lớn nhất với bạn lúc này. Nhưng nên nhớ rằng, tiền bạc chỉ là vật phòng thân, đừng tham lam quá kẻo có ngày trắng tay.

Tuổi Thân

Xem tử vi 12 con giáp dự đoán hôm nay mang điềm báo tài lộc dồi dào, công việc thuận lợi, kinh doanh lãi lớn, người tuổi Thân đón không ít tin vui trong ngày. Tinh thần bạn phấn chấn hơn mọi khi, làm việc gì ra việc đó, đều gặt hái được thành công bước đầu, đáng để duy trì và nỗ lực phấn đấu.

Các mối quan hệ xã giao cũng được cải thiện đáng kể, không còn tình trạng đấu đá, cạnh tranh thiếu lành mạnh trong tập thể. Không khí Giáng Sinh ngập tràn khắp nơi, có lẽ vì thế mà lòng người cũng ấm áp và giàu tình cảm hơn.

Vận trình tình cảm hệt như không khí Giáng Sinh, nồng ấm, thăng hoa. Hôm nay là dịp hiếm có để hai bạn trao nhau những lời nói yêu thương ngọt ngào, những trải nghiệm lãng mạn, thú vị. Nếu còn độc thân, bạn cũng không thấy cô đơn, bởi xung quanh bạn luôn có biết bao người quan tâm và chia sẻ.

Tuổi Dậu

Ngày hôm nay tài lộc của người tuổi Dậu dồi dào, có thể vung tay tiêu tiền đón Noel mà không phải suy nghĩ hay đắn đo quá nhiều. Cả năm mới có vài dịp vui vẻ thế này, căn ke làm gì cho mệt đầu. Tiền bạc là thứ phù du, hết rồi lại làm ra, bản mệnh cứ yên tâm tận hưởng cuộc sống.

Người kinh doanh, buôn bán có một ngày mua may bán đắt, hàng hóa xuất kho liên tục, thu về lợi nhuận cao, một ngày tất bật nhưng xứng đáng với những gì bỏ ra.

Vận trình tình cảm sinh động, hứa hẹn sự thăng hoa bất ngờ. Khả năng cao bạn sẽ nhận được món quà Giáng Sinh kèm lời tỏ tình dễ thương nào đó. Dù mọi việc xảy ra khá đột ngột, nhưng tựu chung lại đều là niềm vui, hạnh phúc ngập tràn.

Tuổi Tuất

Ngày hôm nay bản mệnh làm gì cũng cần thận trọng, tránh rước họa vào thân. Công việc cứ thế mà làm, đừng lo chuyện của người khác, tới lúc hiệu suất làm việc giảm, trừ lương, trừ thưởng là điều khó tránh.

Ngày này, nếu không biết tận dụng khéo léo các mối quan hệ xã giao, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên để làm “bàn đạp” trong công việc, e rằng bạn sẽ khó thành công.

Tình cảm không lý tưởng, tình yêu lứa đôi đối diện với sự ngăn cấm của gia đình hai bên. Tuổi trẻ thường xốc nổi, suy nghĩ và hành động theo cảm tính nên khi gặp phải trở ngại thường buồn phiền, nản lòng. Nếu bạn cũng vậy, sợ rằng mối tình này sẽ sớm phải đặt dấu chấm hết. Đừng kích động mà gây ra rắc rối kẻo cả hai sẽ không cùng nhau đón Giáng Sinh vui vẻ trọn vẹn.

Tuổi Hợi

Trong công việc, tử vi ngày 24/12/2025 cho biết người tuổi Hợi rất dễ rơi vào tình trạng vì quá tự tin mà nhận lấy thất bại. Bạn tự tin tới mức chủ quan, không rà soát tỉ mỉ tiểu tiết, lại còn tỏ thái độ coi khinh người khác khiến ai nấy đều tỏ thái độ bức xúc.

Ngũ hành tương khắc khiến bạn cảm thấy bí bách, tinh thần xuống dốc nghiêm trọng vào cuối ngày. Đôi bên có xích mích nhỏ, nhưng đừng vì thế mà về nhà trút giận lên đối phương kẻo cả hai sẽ trải qua một Giáng Sinh buồn.

Hôm nay, tuổi Hợi cẩn trọng khi đi lại, nhất là những ai có ý định xuất hành xa. Không nên đi một mình, khi xảy ra sự cố bất ngờ không có ai ứng cứu kịp thời, vô cùng nguy hiểm.

