HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

4 con giáp có vía đất đai, gặp may khi mua nhà

a
|

Có những con giáp được cho là khá có duyên với chuyện an cư, thường gặp thuận lợi hơn khi tìm kiếm hoặc sở hữu ngôi nhà phù hợp với gia đình.

Nhà cửa từ lâu luôn được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng cuộc sống ổn định. Với nhiều người, việc sở hữu một mái ấm riêng không chỉ là mục tiêu tài chính mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và an cư lâu dài. Theo quan niệm tử vi, có những con giáp được cho là khá có duyên với chuyện đất đai, nhà cửa, thường gặp thuận lợi hơn khi tìm nơi ở phù hợp hoặc mua được nhà vào những thời điểm quan trọng của cuộc đời. Dĩ nhiên, may mắn chỉ là một phần, còn sự chăm chỉ và khả năng tích lũy mới là yếu tố quyết định giúp mỗi người xây dựng tổ ấm bền vững.

1. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường nổi tiếng với tính cách chăm chỉ, bền bỉ và ít thích những quyết định mang tính may rủi. Khi nghĩ đến chuyện mua nhà, họ thường dành nhiều năm tích lũy trước khi xuống tiền. Chính sự cẩn trọng này giúp tuổi Sửu tránh được nhiều rủi ro không đáng có. Họ không nhất thiết mua nhà sớm nhất, nhưng thường mua vào thời điểm phù hợp với khả năng tài chính của bản thân. Có thể nói, đây là một trong những con giáp khá có duyên với việc ổn định chỗ ở và xây dựng nền tảng gia đình lâu dài.

2. Tuổi Thìn

Tuổi Thìn thường có tư duy rộng và thích lập kế hoạch cho tương lai. Khi đứng trước các quyết định liên quan đến nhà cửa, họ thường nhìn xa hơn nhu cầu hiện tại để cân nhắc yếu tố lâu dài. Nhiều người tuổi Thìn được nhận xét có khả năng nắm bắt cơ hội khá tốt. Khi thị trường biến động hoặc xuất hiện những lựa chọn phù hợp với điều kiện của gia đình, họ thường quyết đoán hơn người khác. Nhờ vậy, tuổi Thìn thường có nhiều cơ hội sở hữu nơi ở ổn định theo cách tương đối thuận lợi.

3. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường đề cao cảm giác bình yên và sự gắn kết gia đình. Với họ, ngôi nhà không chỉ là tài sản mà còn là nơi để các thành viên cùng quây quần và xây dựng cuộc sống lâu dài. Chính suy nghĩ này khiến tuổi Mùi khá nghiêm túc trong chuyện nhà cửa. Họ thường dành nhiều thời gian tìm hiểu, cân nhắc kỹ môi trường sống, tiện ích xung quanh và sự phù hợp với gia đình.

4. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thường được xem là con giáp có nhiều phúc khí trong cuộc sống. Không ít người tuổi Hợi gặp được sự hỗ trợ từ gia đình, người thân hoặc quý nhân vào những thời điểm quan trọng liên quan đến nhà cửa. Bên cạnh đó, tuổi Hợi thường có xu hướng tích lũy đều đặn thay vì chạy theo những mục tiêu quá mạo hiểm. Nhờ vậy, họ từng bước tạo dựng nền tảng tài chính ổn định và có cơ hội sở hữu nhà riêng khi điều kiện chín muồi.

Điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị

Dù tử vi hay dân gian có nhắc đến yếu tố may mắn, việc sở hữu một ngôi nhà phù hợp vẫn phụ thuộc chủ yếu vào khả năng tích lũy, kế hoạch tài chính và sự chuẩn bị của mỗi người.

Những con giáp kể trên được cho là có duyên hơn với chuyện nhà cửa, nhưng may mắn sẽ chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng sự chăm chỉ, tính toán hợp lý và quyết tâm xây dựng cuộc sống ổn định. Suy cho cùng, một mái ấm phù hợp không chỉ đến từ vận may mà còn được tạo nên từ rất nhiều nỗ lực trong suốt hành trình trưởng thành của mỗi người.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại