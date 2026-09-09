Tháng 8 âm lịch mở ra một nhịp tài chính khá sáng với 4 con giáp dưới đây. Điểm đáng chú ý không nằm ở những khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”, mà ở cơ hội đến từ công việc, khách hàng, đơn hàng và những mối quan hệ đã âm thầm xây dựng từ trước. Càng chủ động tìm kiếm cơ hội, mở rộng kết nối và dám nhận việc khó, khả năng cải thiện thu nhập càng rõ rệt.

Với người làm kinh doanh, có những giai đoạn chỉ cần giữ nhịp ổn định đã là tốt. Nhưng cũng có những thời điểm nên tăng tốc bởi khách hàng dễ tìm hơn, công việc thuận lợi hơn và những lời giới thiệu tưởng như tình cờ lại có thể mang đến một hợp đồng đáng kể.

Tháng 8 âm lịch được xem là giai đoạn như vậy đối với một số con giáp. Tuy nhiên, "có lộc" không đồng nghĩa với ngồi yên chờ tiền tới. Điểm chung của những con giáp thuận lợi trong tháng này là càng chủ động, càng dễ biến cơ hội thành doanh thu thực tế.

1. Tuổi Tỵ: Khách cũ quay lại, khách mới đến từ lời giới thiệu

Nếu phải chọn một con giáp có khả năng cảm nhận rõ nhất sự chuyển động của công việc trong tháng 8 âm, tuổi Tỵ là cái tên đáng chú ý.

Thời gian trước, một số người tuổi Tỵ có thể rơi vào tình trạng công việc không hẳn khó khăn nhưng tiến triển chậm. Khách hỏi nhiều nhưng chưa chốt, kế hoạch có nhưng liên tục phải sửa, doanh thu không quá thấp nhưng cũng thiếu những khoản đột phá.

Bước sang tháng 8 âm, tình hình có thể sáng hơn nhờ dòng khách quen và khách được giới thiệu.

Đặc biệt, người kinh doanh dịch vụ, bán hàng online, bất động sản, tư vấn, môi giới hoặc nghề tự do có thể nhận được những lời hỏi mua, hợp tác hoặc đặt hàng từ những mối quan hệ đã có từ trước. Có những khách hàng từng hỏi cách đây vài tháng bất ngờ quay trở lại, thậm chí mang thêm người quen đến.

Điều tuổi Tỵ cần làm trong tháng này là đừng quá thụ động. Nếu đã có danh sách khách cũ, đây là lúc nên chủ động hỏi thăm, cập nhật sản phẩm, gửi bảng giá hoặc giới thiệu dịch vụ mới một cách vừa phải.

Một cuộc trò chuyện tưởng như xã giao cũng có thể mở ra đơn hàng.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ không nên vì thấy công việc tốt lên mà nhận tất cả. Đơn lớn nhưng lợi nhuận thấp, khách khó thanh toán hoặc dự án vượt quá năng lực vẫn cần cân nhắc. Lộc làm ăn tháng này mạnh ở chất lượng cơ hội, không phải số lượng công việc.

2. Tuổi Ngọ: Dễ có đơn lớn nếu dám bước ra khỏi vùng quen thuộc

Tháng 8 âm có thể là giai đoạn tuổi Ngọ bận hơn bình thường.

Người làm công ăn lương dễ được giao thêm dự án, phụ trách một đầu việc quan trọng hoặc có cơ hội kiếm thêm ngoài công việc chính. Người kinh doanh lại có khả năng gặp nhóm khách hàng mới, thị trường mới hoặc một đơn hàng có giá trị cao hơn mức thường ngày.

Đặc biệt, vận làm ăn của tuổi Ngọ tháng này có xu hướng đến từ sự chủ động mở rộng.

Nếu cứ bán cho nhóm khách cũ, làm đúng một cách quen thuộc hoặc ngại thử phương thức mới, thu nhập có thể chỉ tăng nhẹ. Ngược lại, những người chịu khó giới thiệu sản phẩm ở kênh mới, kết nối thêm đối tác hoặc thử nhận một nhóm khách hàng khác lại dễ nhìn thấy kết quả.

Một số tuổi Ngọ còn có thể gặp người "mở đường": người giới thiệu khách, kết nối nguồn hàng hoặc đưa ra lời khuyên giúp tháo gỡ vấn đề công việc.

Điểm cần lưu ý là tháng thuận lợi thường khiến tuổi Ngọ dễ hưng phấn quá mức. Khi đơn hàng tăng, đừng vội mở rộng chi phí cố định, thuê thêm mặt bằng hoặc nhập hàng quá nhiều chỉ vì một vài tuần doanh thu tốt.

Tiền kiếm được trong tháng nên được chia rõ thành ba phần: vốn quay vòng, lợi nhuận thực và khoản dự phòng. Làm được điều này, tuổi Ngọ không chỉ có tháng 8 âm thuận lợi mà còn có thể giữ được nhịp tốt sang những tháng tiếp theo.

3. Tuổi Dậu: Lộc đến từ uy tín, càng làm chắc tay càng có người tìm tới

Khác với tuổi Ngọ có xu hướng thắng nhờ mở rộng, tuổi Dậu lại dễ có lộc nhờ một yếu tố tưởng đơn giản: uy tín tích lũy từ trước.

Những người tuổi Dậu làm nghề cần sự tỉ mỉ, chuyên môn hoặc chăm sóc khách hàng tốt có thể bước vào giai đoạn "không cần quảng bá quá nhiều nhưng khách vẫn tìm tới".

Một khách hàng hài lòng giới thiệu thêm hai người khác; một dự án hoàn thành tốt dẫn tới một lời mời hợp tác mới; hoặc một người từng làm việc chung trước đây bất ngờ quay lại đề nghị cộng tác.

Đó là kiểu vận may khá đặc trưng của tuổi Dậu trong tháng 8 âm.

Với người buôn bán, đây cũng là tháng phù hợp để tập trung vào nhóm sản phẩm bán tốt thay vì chạy theo quá nhiều mặt hàng. Có thể không cần giảm giá mạnh, nhưng cần chăm sóc khách kỹ hơn, phản hồi nhanh hơn và giữ chất lượng ổn định.

Đặc biệt, nếu đang có ý định tăng giá, điều chỉnh dịch vụ hoặc thay đổi cách bán hàng, tuổi Dậu nên dựa trên dữ liệu thực tế thay vì cảm xúc.

Tháng này càng làm chắc, tiền càng dễ ở lại.

Tuổi Dậu cũng nên chú ý một khoản thu tưởng nhỏ nhưng có thể trở thành nguồn tiền đều: khách đặt định kỳ, hợp đồng dài hạn, cộng tác theo tháng hoặc nguồn thu từ kỹ năng phụ. Đôi khi "lộc lớn" không phải một khoản tiền khổng lồ, mà là một dòng tiền bắt đầu xuất hiện đều đặn.

4. Tuổi Hợi: Có cơ hội gặp khách tốt, tiền về nhờ các mối quan hệ mới

Tuổi Hợi là con giáp cuối cùng nằm trong nhóm có vận làm ăn đáng chú ý trong tháng 8 âm.

Điểm mạnh của tuổi Hợi trong giai đoạn này nằm ở quan hệ xã hội và khả năng gặp đúng người.

Người làm kinh doanh có thể gặp khách hàng tương đối dễ tính, thanh toán rõ ràng hoặc đặt đơn hàng với giá trị tốt. Người làm tự do có khả năng nhận được dự án qua bạn bè, đồng nghiệp cũ hoặc những mối quan hệ vốn không quá thân.

Vì vậy, tháng này tuổi Hợi đừng ngại xuất hiện.

Một cuộc gặp đối tác, hội nhóm chuyên môn, buổi gặp bạn bè hay thậm chí một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên cũng có thể dẫn tới cơ hội công việc. Đặc biệt, những người trước đây ít quảng bá bản thân nên chủ động hơn một chút: cho người khác biết mình đang làm gì, có thể cung cấp dịch vụ gì và đang tìm kiếm kiểu hợp tác nào.

Tuy nhiên, tuổi Hợi cần tránh điểm yếu là quá tin người. Khi tiền bạc bắt đầu thuận, càng phải rõ ràng về báo giá, thời hạn thanh toán, trách nhiệm hai bên và các khoản đặt cọc.

Khách tốt không ngại sự minh bạch.

Có lộc làm ăn nhưng muốn giữ được tiền vẫn cần một nguyên tắc

Tháng thuận lợi thường khiến người ta dễ có cảm giác "tiền kiếm được dễ hơn", từ đó chi tiêu hoặc mở rộng kinh doanh nhanh hơn bình thường.

Đây lại chính là thời điểm cần tỉnh táo nhất.

Với 4 con giáp tuổi Tỵ, Ngọ, Dậu và Hợi, tháng 8 âm có thể mang đến nhiều tín hiệu tích cực về khách hàng và dòng tiền, nhưng điều quan trọng vẫn là biết biến doanh thu thành tài sản thực.

Nếu kiếm thêm được 10 triệu đồng nhưng đồng thời tăng chi phí lên 9 triệu đồng, vận may gần như không để lại dấu vết. Ngược lại, chỉ cần giữ được một phần lợi nhuận, tái đầu tư đúng chỗ và tạo quỹ dự phòng, một tháng làm ăn tốt có thể trở thành bàn đạp cho nhiều tháng tiếp theo.

Tháng 8 âm, tuổi Tỵ thắng nhờ khách cũ và lời giới thiệu; tuổi Ngọ có cơ hội từ việc mở rộng; tuổi Dậu hưởng lợi từ uy tín; còn tuổi Hợi dễ gặp đúng người, đúng khách. Điểm chung của cả bốn là vận may chỉ phát huy mạnh khi bản thân chịu bước lên trước một bước.

Bởi trong chuyện làm ăn, có những thời điểm cơ hội xuất hiện nhiều hơn bình thường. Nhưng người nhận được "đơn lớn" cuối cùng thường vẫn là người chủ động gọi điện, gửi lời đề nghị, gặp khách và nắm lấy cơ hội trước người khác.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm theo quan niệm tử vi – con giáp.