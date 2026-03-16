4 chữ thô nhưng mà thật của Thái Hòa, ai nghe cũng tấm tắc “Vbiz hiếm ai được như anh”

Ngày 16/3, showcase ra mắt dự án điện ảnh Anh Hùng đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông đến tham dự. Góp mặt trong đường đua phim dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 sắp tới, Anh Hùng hứa hẹn sẽ góp phần giúp thị trường phòng vé Việt trở nên sôi động hơn. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Thái Hoà, Võ Tấn Phát, NSƯT Lê Thiện, Đoàn Thế Vinh, Hoàng Minh Triết, bé Gia Tuệ...

Tại đây, ekip ngồi xuống và cùng chia sẻ, giới thiệu và đối thoại với các khách mời và phóng viên. Thái Hoà gây ấn tượng với ngoại hình lịch lãm, nam tính, tóc được vuốt "bảnh bảnh". Một đoạn clip lan truyền rộng rãi trên MXH, ghi lại tương tác giữa Thái Hoà và NSƯT Lê Thiện đã nhận về sự chú ý lớn.

Bà chia sẻ Thái Hoà trong quá trình quay phim rất khổ với mình. "2 cô cháu diễn chung và Thái Hoà nhiều phen đã phải cõng tôi, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược. Nam diễn viên nhanh chóng đáp lại một cách thẳng thắn với vỏn vẹn 4 chữ khiến khán phòng bật cười: "Con có tiền mà". Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn bật mí phân cảnh ngồi trên lưng Thái Hoà, chỉ sợ anh té ngã.

Một số bình luận của netizen: - Thái Hoà nói 4 chữ như tổng tài nhiều tiền haha. - Thô nhưng thật mà. - Nhận tiền thì làm đúng công việc thôi. - Khổ thì việc nào cũng có cái khổ cả chứ đâu riêng gì diễn viên. - Công việc nào cũng khổ mới có tiền, không chỉ riêng diễn viên

