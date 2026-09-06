4 chiếc iPhone sắp bị Apple khai tử khi iPhone 18 ra mắt

Vào ngày 9/9 tới đây, sự kiện "Surprise and shine" của Apple không chỉ là sân khấu cho những siêu phẩm mới như iPhone 18 series mà còn là thời điểm gã khổng lồ công nghệ nói lời chia tay với hàng loạt thiết bị thế hệ cũ.

Mỗi khi một thế hệ smartphone mới trình làng, Apple luôn áp dụng chiến lược tinh gọn dải sản phẩm để tối ưu hóa doanh thu và dây chuyền sản xuất. Theo những rò rỉ mới nhất, sự xuất hiện của dòng iPhone 18 sẽ đồng nghĩa với việc 4 mẫu iPhone đời cũ bị ngừng sản xuất hoàn toàn.

Cụ thể, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình chỉ sau một năm ra mắt nhằm nhường sức hút cho người kế nhiệm. Cùng chung số phận là hai thiết bị thuộc thế hệ cũ hơn bao gồm iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Quyết định loại bỏ các mẫu máy này giúp Apple tập trung định hướng người dùng nâng cấp lên những công nghệ mới nhất hoặc lựa chọn các mẫu máy tiêu chuẩn có biên độ lợi nhuận tốt hơn.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ bị khai tử khi iPhone 18 series ra mắt

Không dừng lại ở điện thoại, đợt thanh lọc danh mục sản phẩm lần này còn lan rộng sang nhiều hệ sinh thái khác của hãng. Người dùng có thể sẽ không còn mua được Apple Watch Series 11 và Apple Watch Ultra 3 trực tiếp từ cửa hàng Apple sau tuần tới.

Bên cạnh đó, các phụ kiện âm thanh và thiết bị gia đình thông minh cũng chứng kiến sự thay máu lớn. AirPods 4 ở cả hai phiên bản tiêu chuẩn lẫn hỗ trợ chống ồn chủ động, cùng với HomePod mini thế hệ đầu và HomePod thế hệ hai dự kiến sẽ chính thức lùi về dĩ vãng. Đầu thu Apple TV 4K thế hệ thứ 3 cũng nằm trong danh sách các thiết bị chuẩn bị ngừng kinh doanh đợt này.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus cũng dự kiến sẽ nằm trong danh sách ngừng sản xuất của Apple

Đổi lại sự vắng mặt của những thiết bị cũ, sự kiện ngày 9/9 được kỳ vọng sẽ làm bùng nổ giới công nghệ với sự xuất hiện của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và đặc biệt là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên mang tính bước ngoặt. Khá bất ngờ là phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn được cho là sẽ dời lịch ra mắt sang đầu năm 2027. Sân khấu mùa thu cũng hứa hẹn là nơi Apple vén màn hệ sinh thái thiết bị mới như Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, cùng ngày phát hành chính thức cho các hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27 và macOS Golden Gate.

Theo MacRumors